7 villes américaines où le salaire de 250 000 $ vaut le moins, NYC est n ° 1

Seuls 7 % des ménages américains gagnent 250 000 $ ou plus. Pour ces personnes à revenu élevé, cependant, certaines villes leur offriront le meilleur rapport qualité-prix – et d’autres offriront beaucoup moins.

Le pouvoir d’achat réel d’un salaire de 250 000 $ dépend de l’économie globale d’une ville, des impôts et du coût de la vie. Aux États-Unis, 250 000 $ valent jusqu’à 203 664 $ à Memphis, Tennessee, mais aussi peu que 83 000 $ à New York.

C’est ce que révèle un récent rapport de SmartAsset, qui a enquêté où les hauts revenus perdent le plus à cause des impôts et du coût de la vie. L’étude compare le revenu après impôt dans 76 des plus grandes villes américaines et ajuste les chiffres en fonction du coût de la vie.

Les données ont été compilées à l’aide Le calculateur de chèque de paie de SmartAsset, qui calcule le salaire net après avoir pris en compte les impôts locaux, étatiques et fédéraux. Les dépenses liées au coût de la vie comprennent le logement, l’épicerie, les services publics, le transport et d’autres biens et services.

Pour les quelques privilégiés gagnant 250 000 $ par an, voici les sept villes où votre argent a le moins de pouvoir d’achat, ainsi que sa valeur réelle.

New York: 82 421 $ Honolulu: 82 672 $ San Fransisco: 82 776 $ Los Angeles: 101 635 $ Long Beach, Californie: 101 635 $ Washington DC: 101 865 $ San Diego: 105 151 $

Sans surprise, 250 000 $ vont le moins loin dans des villes comme New York et Washington, DC, en raison du coût élevé de la vie. A New York, le loyer mensuel moyen d’un studio est de 3 500 $, selon les données de RentHop.

À Washington, DC, le loyer mensuel moyen d’un studio est également élevé, à un peu plus de 2 300 $, selon les données de RentHop. L’année dernière, la capitale nationale s’est classée au troisième rang des grandes villes américaines les plus chères en termes de dépenses mensuelles des ménages. New York classé n ° 5.

Plusieurs villes de Californie font également la coupe pour les endroits où 250 000 $ ont le moins de pouvoir d’achat, en grande partie en raison de l’impôt sur le revenu élevé de l’État. À San Francisco, par exemple, les résidents sont imposés environ six points de pourcentage de plus en impôts à 250 000 $ de salaires, par rapport à un salaire de 100 000 $, rapporte SmartAsset.

De plus, le coût de la vie à San Francisco est supérieur de 82,8 % à la moyenne nationale, selon l’étude. De même, à Long Beach, en Californie, les professionnels sont imposés au taux de 38 %, avec un coût de la vie supérieur de 52,5 % à la moyenne nationale.

