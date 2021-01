– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

À la lumière de la toute nouvelle année que nous venons d’entrer (bonjour, 2021!), Beaucoup d’entre nous ont pris des résolutions pour donner la priorité à notre santé, s’engager dans plus de soins personnels et, peut-être plus important encore, dormir davantage!

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Si vous avez du mal à dormir, votre matelas fatigué et usé pourrait en être la cause. Dans une étude récente, les chercheurs ont découvert que dormir dans un nouveau matelas améliorait la qualité du sommeil et réduisait les maux de dos, ce que nous pourrions tous utiliser un peu moins en 2021.

Quand obtenir un nouveau matelas

Bien que les événements d’épargne du Nouvel An soient une excellente occasion d’acheter un lit approuvé par un examen, il y a également d’autres facteurs clés à prendre en compte. Selon notre écrivain sur le sommeil, Lindsey Vickers, les principaux d’entre eux se réveillent fréquemment dans la douleur ou se tournent et se retournent tout au long de la nuit. Si vous rencontrez ces problèmes (entre autres), il est probablement temps pour une nouvelle configuration de lit.

Les meilleures ventes de matelas à acheter en ce moment

Maintenant que nous avons établi que vous avez probablement besoin d’un nouveau matelas, il est temps d’en trouver un qui vous offrira un sommeil de qualité, toujours dans votre budget. Dans l’esprit de vous aider à fermer les yeux bien mérités, nous avons parcouru les ventes de matelas les plus incroyables qui se déroulent sur le Web (nous parlons de Nectar, Tempur-Pedic et plus) pour trouver tout à partir d’une réduction sur notre Le choix n ° 1 pour les matelas dans une boîte à une baisse de prix sur notre option améliorée préférée.

Continuez à lire pour les meilleures ventes de matelas que vous pouvez acheter dès maintenant.

Dans l’esprit de donner la priorité à ce sommeil de beauté trop important, Tuft & Needle organise une vente du Nouvel An jusqu’au Lundi 11 janvier. Cela signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 150 $ sur un tout nouveau matelas, y compris notre choix le plus économique pour les matelas dans une boîte, le Tuft & Needle Original. Une fois au prix de 350 $, il est en vente pour aussi peu que 300 $. Il comporte deux couches de mousse: une couche supérieure douce de 3 pouces infusée de gel rafraîchissant avec une couche ferme de 7 pouces en dessous. Lorsque nous avons testé ce bébé, il y avait beaucoup à aimer, de sa sensation de soutien à son absence de transfert de mouvement – notre testeur a réussi à rester endormi même lorsque leur partenaire se débattait. Il s’est démarqué du peloton par une sensation de confort et de soutien, ce qui était souvent difficile à trouver dans les autres lits que nous avons testés. Notez que vous recevrez une solide période d’essai de 100 nuits avec votre achat de matelas.

Magasinez la vente de matelas Tuft & Needle

De maintenant à Dimanche 10 janvier, Awara organise ses soldes d’hiver, ce qui vous permet d’économiser 300 $ sur son matelas hybride en latex organique dans n’importe quelle taille, plus 499 $ d’accessoires gratuits (un protège-matelas, 149 $, un ensemble de draps, 175 $ et des oreillers de qualité supérieure, 175 $) lorsque vous entrez votre email en haut du site. Bien que nous n’ayons pas encore essayé ce matelas, c’est l’un des préférés des lecteurs évalués, étant l’un des lits les plus populaires qu’ils ont achetés en 2020. Il a également obtenu une note presque parfaite de la part de plus de 500 acheteurs Awara, dont un Un client récent a noté que même s’il s’agit du matelas le plus haut de gamme qu’il ait jamais acheté, il en valait certainement la peine. Ce choix durable est fabriqué à partir de matériaux organiques respirants et possède 4 pouces de mousse de latex naturel rafraîchissante, une couche de 9 pouces de ressorts profilés et une base douce en coton et polyester. Normalement au prix de 1299 $, vous pouvez actuellement acheter ce design unique à partir de 999 $. En prime, Awara plantera 10 arbres en votre nom pour chaque achat effectué.

Magasinez la vente de matelas d’hiver Awara

À travers Dimanche 10 janvier, vous pouvez acheter la vente du Nouvel An du site pour recevoir jusqu’à 399 $ d’accessoires de sommeil gratuits (vous obtiendrez un protège-matelas, 99 $, un ensemble de draps, 150 $ et des oreillers haut de gamme, 150 $) avec tout achat de matelas que vous effectuez. Notre recommandation? Notre matelas boxed préféré, le matelas en mousse viscoélastique Nectar. Avec des prix commençant aussi bas que 499 $, ce lit le plus vendu est du côté le plus abordable, mais il a quand même coché bon nombre de nos boîtes de performance, y compris son équilibre impressionnant entre fermeté et moelleux. Il contient trois couches de mousse (une mousse à mémoire de forme supérieure en gel de 1 pouce, une mousse à mémoire de forme de 3 pouces avec gel de refroidissement et une couche de mousse de base haute densité) qui offre un transfert de mouvement incroyable malgré son toucher léger. Il y a aussi une longue période d’essai de 365 nuits qui s’est avérée être un bonus supplémentaire.

Obtenez des accessoires de sommeil gratuits avec tout achat de matelas (économisez 299 $ à 399 $)

Commencez la nouvelle année avec Tempur-Pedic, qui offre des remises importantes sur sa gamme d’articles essentiels pour dormir à travers Lundi 11 janvier. Vous pouvez économiser 30% sur le matelas Tempur-Cloud, que nous avons inclus dans notre tour d’horizon des matelas les mieux emballés sur le marché. En baisse de près de 510 $ par rapport à son prix de départ initial de 1699 $, il est en vente à partir de 1189 $. Vous recevrez également une valeur de 300 $ de votre choix d’accessoires gratuits avec tout achat de matelas lorsque vous entrez le code promotionnel 300 CHOIX à la caisse. Ce médiator est fait de matériaux mousseux super doux et a une période d’essai de 90 nuits. Bien que notre testeur ait trouvé cela inconfortable en dormant sur le ventre, cela était beaucoup mieux quand elle dormait sur le côté, la laissant sans douleur le matin. C’était également adéquat dans le département de transfert de mouvement. Le surmatelas Supreme du détaillant est également en vente à 40% de réduction, que nous avons salué comme un accessoire performant, ferme mais doux dans notre liste des meilleurs surmatelas.

Magasinez la vente de matelas Tempur-Pedic

Notre meilleur matelas-dans-une-boîte amélioré, le lit hybride Leesa, a fourni un soutien adaptable pour tous. Nous l’avons salué comme un « plaisir pour la foule, c’est incroyable de dormir dans n’importe quelle position », et pour le moment, vous pouvez l’acheter à partir de 849 $ dans le cadre de la vente de matelas du Nouvel An de la société, qui propose des options allant jusqu’à 400 $ de réduction. C’est en baisse de 150 $ par rapport à son prix de départ initial de 999 $, avec des économies allant jusqu’à 300 $ dans les tailles King et California. Ce matelas contient quatre couches: deux couches supérieures souples de mousse, puis une couche de récupération en mousse à mémoire de forme, suivie d’une couche à réponse rapide, qui comprend plus de 1000 ressorts ensachés à réponse active conçus pour la durabilité. En plus des économies exceptionnelles que vous obtiendrez sur les matelas du site jusqu’à la fin de aujourd’hui 8 janvier, vous pouvez également économiser jusqu’à 877 $ sur les forfaits de sommeil dans la chambre.

Magasinez la vente de matelas Leesa

Vous pouvez vous rendre chez Helix pour économiser jusqu’à 200 $ sur tout achat de matelas, en plus, vous obtiendrez deux oreillers gratuits. Voici comment cela fonctionne: achetez n’importe quel matelas et entrez le code de coupon NEWSLEEP100 pour économiser 100 $ et recevoir deux oreillers gratuitement. Les clients qui dépensent 1250 $ ou plus recevront 150 $ de réduction, plus deux oreillers gratuits lorsqu’ils entreront le code NEWSLEEP150. Enfin, lorsque vous dépensez 1750 $ ou plus, vous pouvez utiliser le code NEWSLEEP200 à la caisse pour raser 200 $ sur votre total et, bien sûr, recevoir les oreillers gratuits. La vente du nouvel an du détaillant s’étend au matelas Helix Midnight, que nous avons apprécié pour sa sensation de fermeté moyenne et son noyau de soutien. Notre testeur était un dormeur latéral et a fortement recommandé l’achat à tous ceux qui ont des habitudes de sommeil similaires. Ce lit coûte normalement 600 $, mais vous pouvez économiser 100 $ lorsque vous utilisez le code NEWSLEEP100 à la caisse.

Magasinez la vente de matelas Helix

Si vous avez besoin d’un soutien et d’une fermeté optimaux pour attraper ce gros œil, le matelas Amerisleep AS3 est définitivement pour vous – et vous pouvez actuellement économiser 30% sur ce lit (ou tout achat de matelas!) Lorsque vous magasinez chez le détaillant. vente par Dimanche 10 janvier. Le matelas super robuste se vend généralement à partir de 1149 $, mais vous pouvez l’acheter à partir de 804 $ lors de cette vente sur le site sans code promotionnel nécessaire. De plus, vous recevrez deux oreillers queen gratuits avec votre commande, d’une valeur de 130 $. Bien qu’il ait fallu quelques nuits à notre testeur pour s’habituer à la sensation dense de ce lit, il a finalement reçu des notes élevées grâce à sa couche supérieure souple, sa rétention de chaleur et son confort général. Chaque matelas est également livré avec une période d’essai de 100 nuits et une garantie de 20 ans.

Magasinez la vente de matelas Amerisleep

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.