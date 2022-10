7 vacances au Costa Rica pour tous les styles de voyage

Alors que de nombreuses régions du Costa Rica s’adressent aux voyageurs qui souhaitent passer des vacances axées sur leur santé et leur bien-être, Jorge Varela, guide privé pour ToursByLocals, recommande de louer une maison à Puerto Viejo de Talamanca, dans le sud-est du Costa Rica. Vous y trouverez une magnifique forêt tropicale, un accès à la mer des Caraïbes, des ateliers de yoga, de pleine conscience et de méditation et des restaurants servant alimentation biologique.