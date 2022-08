7 tués, 16 blessés dans le bombardement russe de Kharkiv

Les forces ukrainiennes ont déclaré jeudi qu’elles avaient repoussé une attaque russe dans la région sud de Kherson, tandis que le bilan des bombardements russes de Kharkiv dans le nord-est de l’Ukraine s’élevait à sept personnes.

Les dégâts sont survenus lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le président turc Tayyip Erdogan plus tard jeudi dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Là, ils discuteront des moyens de trouver une solution politique à la guerre, de faire face à la menace qui pèse sur l’approvisionnement alimentaire mondial et de discuter du risque de catastrophe dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui a été reprise par les forces russes.

La guerre a forcé des millions de personnes à fuir, en a tué des milliers et a creusé un fossé géopolitique entre l’Occident et la Russie, qui affirme que le but de son opération est de démilitariser son voisin et de protéger les communautés russophones.

“Les forces russes n’ont réalisé que des avancées minimes, et dans certains cas, nous avons avancé depuis le mois dernier”, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych dans une vidéo.

“Ce que nous voyons est une” impasse stratégique “.”

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à gauche, s’entretient jeudi avec le recteur de l’Université Lyiv, Volodymyr Melnyk, dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Le bombardement russe d’un quartier résidentiel de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, mercredi soir, a fait sept morts et 16 blessés, a indiqué le service ukrainien des urgences.

“Il s’agit d’une frappe sournoise et cynique contre des civils sans justification”, a déclaré Zelenskyy sur l’application de messagerie Telegram.

Une personne a été tuée et 18 blessées jeudi dans le bombardement avant l’aube d’un autre quartier résidentiel de Kharkiv, a déclaré Oleh Synehubov, le gouverneur régional.

Le district sud du commandement opérationnel des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tué 29 “occupants” près de la ville de Bilohirka, au nord-est de Kherson, et détruit de l’artillerie, des véhicules blindés et un dépôt de ravitaillement militaire.

Reuters n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Site nucléaire très préoccupant

Les combats autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie ont fait craindre une catastrophe et Guterres a déclaré qu’il souhaitait la création d’une zone démilitarisée.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le directeur général de l’Agence atomique internationale, qui était prêt à conduire une délégation à la centrale.

REGARDER l Potentiel de catastrophe important à Zaporizhzhia: envoyé de l’ONU

Le bombardement de la centrale nucléaire ukrainienne suscite des craintes pour la santé et les menaces environnementales L’ONU exhorte les inspecteurs de l’Agence atomique internationale à être autorisés à accéder à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia pour vérifier les fuites de rayonnement après que le site a de nouveau été la cible de tirs ce week-end.

“J’ai souligné l’urgence de la mission pour faire face aux menaces à la sécurité nucléaire causées par les hostilités de la Russie”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Le ministère russe de la Défense a accusé l’Ukraine d’avoir planifié une “provocation” à l’usine vendredi alors que António Guterres était en visite en Ukraine, a rapporté l’agence de presse russe RIA.

Les deux parties ont échangé des accusations de bombardements près de l’usine, mais le ministère russe a déclaré que ses forces n’avaient pas d’armes lourdes là-bas ou dans les districts voisins.

Les États-Unis, l’Albanie, la France, l’Irlande, la Norvège et la Grande-Bretagne ont demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de se réunir le 24 août pour discuter de l’impact de la guerre en Ukraine, ont déclaré des diplomates, marquant six mois depuis l’invasion russe.

Un pompier se tient devant une auberge détruite à la suite de l’attaque d’un missile à Kharkiv tard mercredi soir. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Une série d’explosions dans des bases militaires et des dépôts de munitions la semaine dernière en Crimée, la péninsule de la mer Noire annexée par la Russie en 2014, a suggéré un changement dans le conflit, l’Ukraine étant apparemment capable de frapper plus profondément dans le territoire occupé par la Russie.

La Russie a blâmé les saboteurs pour les attaques, tandis que l’Ukraine n’a pas officiellement pris la responsabilité mais l’a laissé entendre.

Les services de renseignement militaires ukrainiens ont déclaré dans un communiqué qu’après les récentes explosions en Crimée, les forces russes avaient déplacé d’urgence certains de leurs avions et hélicoptères plus profondément dans la péninsule et vers des aérodromes en Russie. Reuters n’a pas pu vérifier les informations de manière indépendante.