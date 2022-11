7 titres du Reel Asian Film Festival qui valent votre temps et comment les regarder depuis chez vous

Le Reel Asian Film Festival de Toronto a été lancé pour sa 26e année plus tôt cette semaine, mettant en vedette des films de créateurs du monde entier.

C’était aussi une sorte de retour aux sources pour le festival qui, comme beaucoup d’autres, a été contraint de passer au format virtuel depuis deux ans. Maintenant de retour en personne, les organisateurs ont promis d’offrir un festival axé sur la communauté – sans laisser le reste du pays derrière eux.

Ici, CBC rassemble certains des films les plus excitants du festival de cette année, dont beaucoup sont disponibles pour 15 $ en streaming numérique de n’importe où au Canada.

La vérité grizzlie

98 minutes

Diffusion du 14 au 17 novembre

La cinéaste Kathleen Jayme La vérité grizzlie a déjà remporté le prix du public au VIFF plus tôt cette année, pour un documentaire ironique fermement ancré dans l’histoire de la ville.

L’équipe de basket-ball emblématique – qui, avec les Raptors de Toronto, a rejoint la ligue en 1995 en tant que les deux premières franchises canadiennes modernes – n’a duré que six saisons à Vancouver avant de déménager à Memphis en tant que raté sportif et financier. Alors que tout, du manque de parrainages aux mauvais choix de repêchage en passant par le lock-out de la NBA, a été avancé comme raison (sans parler de la perte de plus de 70% de tous leurs matchs), Jayme dit qu’il y a quelque chose de plus.

Dans son quatrième film avec l’équipe, Jayme a parlé aux anciens joueurs des Grizzlies Bryant (Big Country) Reeves, Shareef Abdur-Rahim et Mike Bibby – et en découvre plus sur l’histoire que vous ne le savez probablement.

Reste pour la nuit

89 minutes

Diffusion du 14 au 17 novembre

La star Andrea Bang et la réalisatrice Renuka Jeyapalan se réunissent pour cette romance tamisée après des années de collaboration sur La commodité de Kim. Et bien que ce film sur une femme coincée dans une rencontre prolongée et maladroite avec un joueur de hockey de la LNH se déroule au cours d’une seule nuit, il a fallu des années pour le faire.

Filmé au cours de trois marches ultérieures en raison de reprises et de retards liés au COVID, Bang a déclaré qu’elle était simplement heureuse de voir qu’il se rendait au festival.

“C’est un film qui est une lettre d’amour à Toronto. Il a été réalisé à Toronto et il s’est déroulé à Toronto, et peu de films le sont habituellement”, a-t-elle déclaré à CBC. “Je suis donc vraiment, vraiment honoré et excité qu’il soit montré là-bas.”

En dehors de sa fenêtre de diffusion Reel Asian, Reste pour la nuit sort en salles le vendredi 18 novembre à Toronto, Vancouver et Ottawa.

Riceboy dort

117 minutes

Riceboy dort a déjà remporté un certain nombre de prix, dont le Prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Vancouver, le Prix de la plateforme au Festival international du film de Toronto et un prestigieux prix de 25 000 $ au Festival international du film de Windsor.

Inspiré de la propre vie de l’écrivain, réalisateur et vedette canadien Anthony Shim, il suit un jeune garçon et sa mère dans les années qui ont suivi leur émigration de la Corée du Sud vers le Canada et leur éventuel (brève) retour.

Il met en vedette les acteurs canadiens Ethan Hwang, 17 ans, et Dohyun Noel Hwang, 8 ans, et une performance époustouflante de l’acteur débutant Choi Seung-yoon, un danseur de ballet sud-coréen. Bien que l’ouverture du festival soit le seul film de cette liste non disponible en ligne et sans date de sortie confirmée, Shim a déclaré qu’une sortie plus large pourrait bientôt arriver – tout en remarquant l’accueil positif dont il a déjà bénéficié.

“Quand j’ai décidé de faire ce film, le but était, vous savez, de faire quelque chose qui, je pensais, affecterait les gens de manière positive et émouvrait les gens, émouvrait le public”, a-t-il déclaré à CBC. “Mais je n’aurais jamais imaginé qu’il serait reçu de cette manière.”

Chiens de thérapie

83 minutes

Diffusion du 14 au 20 novembre

Autre premier long métrage cette année, Ethan Eng, 21 ans, Thérapie Chiens a été filmé dans son lycée – complètement en secret.

Le film de passage à l’âge adulte suit Ethan (joué par Eng) avec son ami Justin (Justin Morrice) dans une méta-histoire sur leur dernière année de lycée. Lui, avec un petit nombre de collaborateurs, a déguisé le projet en un projet d’annuaire – faisant appel à des amis et des enseignants sans révéler le secret à aucun d’entre eux et sans trop craindre de se faire prendre.

“Les enseignants sont lents. Nous pourrions les dépasser à tout moment, n’importe quel type d’autorité que nous pourrions dépasser”, a-t-il déclaré. “Le seul véritable combat pour moi a été le détriment de ma vie sociale, car j’avais une GoPro en face tout le temps.”

Au-delà de l’extinction : la résurgence de Sinixt

103 minutes

Diffusion du 14 au 20 novembre

Le cinéaste canadien Ali Kazimi a passé plus de vingt ans à produire Au-delà de l’extinction : la résurgence de Sinixt. Tout a commencé en 1995, lorsqu’un avocat et ami de Vancouver lui a parlé d’un cas d’immigration inhabituel qu’il traitait – un homme de Sinixt, qui était expulsé du Canada et a soutenu qu’il devrait être autorisé à rester sur son territoire traditionnel.

La réponse du gouvernement ? Depuis que le peuple Sinixt avait été déclaré éteint en 1956, il n’était protégé par aucune législation et devrait donc partir.

Le seul problème là-bas, a déclaré Kazimi, était qu’ils étaient loin d’avoir disparu. Le film lui-même suit l’histoire de la lutte de la dirigeante locale de Sinixt, Marilyn James, pour faire reconnaître son peuple, ainsi que la propre expérience de Kazimi en tant qu’immigrante au Canada.

“C’est, d’une certaine manière, le festival parfait pour ça”, a déclaré Kazimi. “Le film parle de l’intersection de deux Sud-Asiatiques – moi-même et Zool Suleman, l’avocat des réfugiés et de l’immigration – qui se croisent de différentes manières sur une longue période de temps, et avec la lutte continue d’une communauté indigène.”

Tout ce qui respire

91 minutes

Un autre film qui n’a pas d’option de streaming au festival, Tout ce qui respire a déjà reçu les éloges de la critique, étant qualifié d'”extraordinaire” par le Los Angeles Times “magistral” par RogerEbert.com et remportant le prix du cinéma mondial du meilleur documentaire à Sundance.

La pièce dirigée par Shaunak Sen suit deux frères à New Delhi qui s’occupent d’oiseaux de proie blessés, souvent rendus malades par la pollution de la ville. Mais pour ceux qui ont raté leur chance de le voir à Toronto, un représentant de Crave de Bell Média a confirmé qu’il fera ses débuts sur la plateforme de diffusion en continu en 2023.

Grand combat dans le petit quartier chinois

87 minutes

Diffusion du 14 au 20 novembre (excluant le Québec)

La documentariste canadienne Karen Cho’s Grand combat dans le petit quartier chinois verra sa première mondiale au DOC NYC ce vendredi, mais les Canadiens n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour y jeter un coup d’œil.

Après une projection en personne le 13 novembre, le documentaire sur la gentrification des quartiers chinois dans des villes allant de New York à Montréal, Vancouver, Toronto et San Francisco sera disponible en ligne jusqu’au 20 novembre.

Cho, qui vit à Montréal, a étudié au programme de production cinématographique de l’Université Concordia avant de lancer une série de documentaires axés sur le patrimoine et la justice sociale, dont le documentaire parrainé par l’Office national du film A l’ombre de la montagne d’or, Chercher refuge et Status Quo? L’affaire inachevée du féminisme au Canada.