7 tenues d’automne chics que les gens portent avec des collants

On a l’impression que nous sommes tous en mode appréciation maximale de ce bon temps d’automne et des superbes looks superposés que nous pouvons enfin porter. Continuons donc sur ce thème avec un petit hommage à quelques tenues d’automne chics qui incluent une paire de collants. Vous vous tromperez rarement avec des collants noirs transparents, mais il y a tellement plus à expérimenter. Si vous êtes partant, même vos collants noirs classiques offrent des possibilités de style inattendues.

Miu Miu a garanti que 2023 était entièrement consacré à la taille visible des collants dépassant de votre jupe nuisette (des points de mode bonus si votre cardigan était également rentré). Le style de 2024 s’avère beaucoup plus décontracté : je vois principalement des combos mini-jupe et collants preppy dans les rues de New York, avec des Mary Janes ou des mocassins sous les chevilles. Les collants qui m’inspirent ne manquent pas dans mon flux en ce moment, des ambiances amusantes et colorées à Lisbonne aux tenues élégantes à Paris. Voici quelques-unes des meilleures tenues avec des collants qui ont été ajoutées à mon dossier « enregistré », et tout ce dont vous aurez besoin pour les recréer à la maison.

Ce ne serait tout simplement pas une histoire d’inspiration pour les tenues de l’automne 2024 sans aborder la tendance bordeaux. Cette paire de collants opaques à moins de 25 $ de J.Crew est parfaite pour apporter une toute nouvelle énergie à une tenue entièrement noire.

J. Crew Collants opaques Control-Top

et autres histoires Veste à taille avec cordon de serrage

NDG Paris Global Camille Argent Chrome

Tout comme les pulls à col en V et les chaussures à barre en T, les collants en laine sont une preuve supplémentaire que mon style s’ancre lentement mais sûrement dans des pièces de mon ancien uniforme scolaire (que, ironiquement, j’ai toujours détesté). Les collants et les peep-toes font partie de ces styles que l’on aime ou déteste, donc si Sylvie Mus ne peut pas vous le vendre, je ne sais pas quoi vous dire.

H&M Lot de 2 collants en maille fine

Calvin Klein Trench-coat ceinturé en similicuir

Isabelle Marant Ceinture en cuir Silvia

Culte Gaïa Sac à bandoulière Natasha

Aeyde Sandales en cuir Juno 65 mm

Michelle Li est toujours douée pour un style légèrement sportif avec une grande énergie de la génération Z. La juxtaposition de la jolie jupe en dentelle et des collants à nœuds avec une sneaker technique est ce dont il s’agit – juste au cas où les collants blancs iraient trop loin, j’ai recréé le look ci-dessous dans des teintes automnales plus sombres.

Passons maintenant à quelque chose de entièrement portable et à un look d’automne préféré. Je porte régulièrement des collants noirs transparents sous un jean coupe décontractée avec mes chaussures plates Mary Jane à bride arrière préférées, et il n’y a pas grand chose d’autre à dire que je recommande vivement.

Wolford Individuel 10 Collants

Asos Design Jean ample avec revers profond en noir délavé

République bananière Pochette Riviera en cuir

Shopbop Escarpins Aeyde Darya

J’aime la façon dont Vicky Montanari apporte toujours quelque chose d’un peu décalé à son look, sans devenir si folle que cela ne semble pas portable. L’ajout d’une couche inattendue de chaussettes donne à cette tenue une sensation de fraîcheur et de preppy – et c’est peut-être le secret pour porter des collants avec Tabis ?!

Commando Collant transparent à pois Chic

Collant transparent à pois Chic Lot de trois chaussettes bottillons en coton côtelé

Édité Veste en similicuir Halley

Maison Margiela Ballerines Tabi en peau de mouton

Le Specs Lunettes de soleil Work It

Puisque les jupes transparentes sont toujours à la mode et que les collants ultra transparents sont l’astuce pour ne pas trop se sentir comme une nouille nue (comme diraient mes nièces). Et si vos slingbacks continuent de glisser, essayez d’en couper quelques-unes. ruban adhésif double face pour ajouter un peu de collant à l’intérieur des sangles.

Commando Le collant transparent sexy

Zara Blazer oversize à double boutonnage

La boutique Frankie Jupe mi-longue transparente Yara

La boutique Frankie Slip en tricot Alissa

Saint-Laurent Cabas Le 5 à 7 en cuir texturé

Aire Lunettes de soleil Capricorne

Steve Madden Sandale à bride arrière et bout pointu Reyes

Les leggings à étriers méritent ici une mention spéciale à côté des collants, surtout lorsqu’ils sont portés avec des slingbacks pour créer un moment de sangle supplémentaire. J’aime considérer ce look comme un petit clin d’œil à tous ceux qui veulent secrètement porter leur tenue d’entraînement toute la journée – nous vous voyons, et nous aussi.

La boutique Frankie Blazer surdimensionné Sarnia

Madewell T-shirt parfait à col rond

Bottega Vénéta Lunettes de soleil pilotes 59 mm

mangue Sac cabas 100 % cuir avec boucle