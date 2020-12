Quand il s’agissait d’habiller un groupe des fashionistas à l’écran les plus emblématiques des 20e et 21e siècles, Patricia Field n’était pas axé sur les tendances.

«Je n’ai jamais vraiment essayé de créer consciemment une tendance», a déclaré le célèbre créateur de costumes pour Sexe et ville dit une fois dans une interview. « Tout ce que j’ai vraiment fait, c’est essayer de rendre les choses belles et intéressantes et de raconter l’histoire. »

Néanmoins, après six saisons avec l’un des groupes de filles fictifs les plus célèbres de New York, il y a quelques leçons élégantes que nous avons tous apprises de notre temps à chasser Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et Cie. uptown, du centre-ville à pratiquement tous les restaurants chauds, nouveau bar et appartement de petit ami.

Alors que certaines tendances vont et viennent, d’autres ne meurent jamais et la garde-robe durable de Bradshaw en est la preuve. Qu’il s’agisse de son penchant pour les hauts courts ou son tutu signature, elle a créé des tendances significatives dans ses jours fictifs – celles qui sont très vivantes et bien plus de 20 ans plus tard.