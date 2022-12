7 tendances de style qui ont dominé TikTok en 2022, de Barbiecore aux gobelins

“Goblincore” est passé pour la première fois au statut de tendance TikTok en 2021. Inspirés des contes de fées et de la fantaisie, les fées et les gobelins servent d’inspiration pour les tenues des TikTokers “goblincore”.

Les images clés de “goblincore” incluent les champignons, les insectes, la mousse, etc. Selon Vice, cette esthétique a un lien particulier avec le monde naturel et surnaturel. Ces éléments permettent aux TikTokers “goblincore” d’explorer leurs genres et sexualités fluides dans un espace sans jugement.

“Je pense que l’idée d’être une petite entité boisée apporte un sentiment de paix”, a déclaré l’artiste Internet Sküg, 19 ans, à Vice. “Surtout pour les personnes non binaires qui ont du mal à comprendre comment et où elles s’intègrent, dans une société qui travaille contre elles.”

En 2022, la tendance “goblincore” s’est accélérée. Magasin de mode Hypebeast demandé en janvier si “2022 serait l’année du ‘goblincore’?” Cette année, avec des marques comme Pourvoiries urbaines et Pour toujours 21 vendant des pièces “goblincore”, la tendance a fait irruption dans le courant dominant de manière considérable.