7 tendances de salon pour 2024, selon les designers d’intérieur

La superposition de plusieurs textures est un moyen simple et tendance d’actualiser le design de votre salon. “La tendance croissante des textures superposées associée à un mouvement moderne et organique rugissant restera forte jusqu’en 2024”, déclare Sara Malek Barney de BANDE/CONCEPTION . “Le besoin des gens de toucher tactile et de stimulation visuelle de multiples textures et motifs dans un espace, je pense, continuera à gagner en popularité.” Ajoutez un gros jeté à votre canapé et des coussins à motifs à votre fauteuil, ou vous pouvez opter pour un tapis en mosaïque. Et si vous vous sentez aventureux, optez pour des finitions texturées et essayez de superposer différents tons de la même palette de couleurs parmi vos meubles.

Le papier peint vous permet d’ajouter une certaine personnalité à votre espace qui ne se manifesterait pas simplement avec de la peinture. “La résurgence du papier peint continuera de prendre de l’ampleur jusqu’en 2024 et à mesure que les gens auront moins peur de s’engager dans une décoration murale amusante”, explique Barney. Le meilleur de cette tendance est que vous pouvez essayer différentes couleurs et motifs, puis changer d’avis plus tard.

CJ Scott de Conception brillante prédit que nous verrons cette année davantage de formes organiques et fantaisistes, plutôt que de lignes géométriques et dures. Si vous n’êtes pas prêt à vous engager pleinement dans la tendance, Scott vous recommande d’essayer d’abord des pièces d’accent avec des lignes ondulées ou courbes. “Jouez avec différentes couleurs et motifs”, explique Scott. “Invitez vos amis à une soirée peinture et devenez fou !” La tendance du design tout en courbes gagne lentement en popularité dans toutes les pièces de la maison au cours des dernières années (pensez aux armoires de cuisine aux courbes, aux tables basses arrondies et aux tapis circulaires).

De nouvelles combinaisons de couleurs audacieuses remplacent tout ce qui est entièrement blanc. “Qu’il s’agisse de velours, de franges, de riches verts émeraude ou de teintes fuchsia vibrantes, j’anticipe des demandes pour des espaces de salon profondément saturés et maussades aux tons bijoux cette année à venir”, déclare Megan Hopp, fondatrice et directrice de Conception Megan Hopp . “L’époque des murs entièrement blancs (Dieu merci) et du tout neutre est révolue. Je constate de plus en plus de désir de textures et de motifs luxueux comme le bois de loupe et le laiton non laqué, aux côtés d’une palette de couleurs classiques aux tons de bijoux.”

Millésime réutilisé

Éric Piasecki/OTTO





De plus en plus de designers et de propriétaires s’éloignent des meubles rapides et adoptent la pratique délibérée de rechercher la pièce d’occasion parfaite. “Les pièces vintage ajoutent une atmosphère authentique et chaleureuse et aident votre espace à raconter une histoire unique”, déclare Lauren DeBello, propriétaire et designer principale de Lauren DeBello Intérieurs. “J’adore ajouter un tabouret ou une table de bout vintage dans un coin lecture pour une touche de patine.”

Donner une seconde vie à des pièces vintage, que ce soit avec de la peinture fraîche ou un nouveau revêtement, est également à la hausse. “Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de récupérer autant de canapés et de chaises vintage que possible cette année civile avec des textiles inattendus et audacieux”, déclare Hopp. “Les clients choisissent de mélanger l’ancien avec le nouveau, non seulement en termes d’âge, mais aussi de style. Nous avons mélangé des cadres de meubles traditionnels avec des imprimés modernes et frais et nous avons même parfois assorti les rideaux, une nouvelle version d’une convention classique.”