7 symptômes courants de rebond du COVID et comment savoir si vous êtes à risque

Avec des niveaux de COVID élevés dans la majeure partie du pays, certaines personnes pourraient ressentir des symptômes de rebond du COVID dans les semaines à venir.

“Le rebond du COVID est une récidive des symptômes du COVID après une amélioration initiale ou un nouveau test positif après un test négatif”, a déclaré à TODAY.com le Dr Scott Roberts, directeur médical associé de la prévention des infections à la Yale School of Medicine de New Haven, Connecticut.

Plus tôt dans la pandémie, on pensait que le rebond du COVID était principalement dû à la prise du traitement antiviral Paxlovid, car bon nombre de ces patients remarqueraient le retour des symptômes quelques jours après la fin du traitement. Mais un rapport récent des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis n’a trouvé aucun lien cohérent entre la prise de Paxlovid et ceux qui ont connu un rebond du COVID.

Voici un aperçu de ce que nous savons jusqu’à présent sur le rebond du COVID, alors que les États-Unis continuent de surfer sur leur deuxième plus grande vague de COVID.

Qu’est-ce que le rebond du COVID ?

Le rebond du COVID se produit lorsque les symptômes du COVID s’arrêtent puis réapparaissent quelques jours plus tard. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit.

Les preuves actuelles suggèrent que le rebond du COVID se produit généralement trois à sept jours après la résolution d’une infection chez les patients, selon le rapport du CDC de décembre.

Voici quelques caractéristiques typiques du rebond du COVID :

Les symptômes sont généralement légers.

Il est peu probable que vous ayez besoin d’une hospitalisation.

La maladie dure généralement moins d’une semaine.

Il n’est pas spécifiquement associé à Paxlovid.

Paxlovid a obtenu une approbation complète en mai 2023 par la Food and Drug Administration des États-Unis pour les adultes de 18 ans et plus atteints de COVID léger ou modéré et présentant un risque élevé de maladie grave. La recherche montre que cela peut réduire considérablement le risque de maladie grave due au COVID, notamment d’hospitalisation et de décès.

Il est prescrit aux patients présentant un risque élevé de complications afin d’éviter qu’ils ne tombent si malades qu’ils doivent se rendre à l’hôpital. Le traitement dure cinq jours.

Qui bénéficie du rebond du COVID ?

On ne sait pas exactement qui bénéficiera du rebond du COVID, mais il est possible que la prise de Paxlovid augmente votre risque, note Roberts.

“Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles le rebond se produit plus fréquemment chez ceux qui prennent du Paxlovid que chez ceux qui n’en prennent pas, bien que davantage de données et d’études soient nécessaires pour obtenir des réponses définitives à cette question”, explique-t-il.

En mai 2022, le CDC a alerté le public rapports de patients présentant une récidive des symptômes après l’arrêt de Paxlovid, généralement dans la semaine suivant l’arrêt du médicament. Mais lorsque la FDA a approuvé Paxlovid en mai 2023, elle a noté que les taux de rebond dans les essais cliniques étaient similaires chez ceux qui prenaient le médicament antiviral par rapport à ceux qui prenaient un placebo.

Le CDC a déclaré dans son rapport de décembre 2023 que le rebond du COVID n’est « pas spécifiquement associé à la réception (Paxlovid) ».

Le rapport note également que si vous présentez un risque élevé de maladie grave due au COVID – comme être immunodéprimé ou avoir des problèmes de santé sous-jacents – vous pouvez également être plus susceptible de développer un rebond du COVID, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont tous deux connu un rebond après avoir pris du Paxlovid alors qu’ils avaient le COVID.

Pourquoi le rebond du COVID se produit-il ?

“Il y a beaucoup de débats sur la raison pour laquelle (le rebond du COVID) se produit, mais il s’agit probablement de l’évolution naturelle de la maladie – il s’agit rarement d’une amélioration parfaitement linéaire – par rapport au résultat de la prise de Paxlovid”, explique Roberts.

Le rapport du CDC a également souligné une « variabilité naturelle de la dynamique virale » comme explication possible du rebond du COVID.

Pour les patients qui prennent du Paxlovid, une théorie est qu’il est si efficace pour supprimer le virus que le système immunitaire laisse le médicament prendre le relais. Ainsi, lorsque le traitement s’arrête, le système immunitaire doit reprendre le volant pour combattre le virus. Au fur et à mesure que cela fonctionne et que la réponse immunitaire devient plus robuste, vous développez à nouveau des symptômes.

Mais cette théorie n’explique pas pourquoi certains patients qui ne prennent pas de Paxlovid obtiennent également un rebond. Une explication possible est que chez certaines personnes, le système immunitaire n’élimine pas l’infection dès le début et se concentre plutôt sur la réparation de l’organisme, permettant ainsi au virus de continuer à se répliquer et de provoquer des symptômes une seconde fois.

À quelle fréquence le rebond du COVID se produit-il ?

“La plupart des gens ne ressentent pas de rebond”, explique Roberts. Mais il est difficile de connaître le nombre exact de personnes qui présentent des symptômes de rebond du COVID ou qui sont à nouveau testées positives après un test négatif, car de nombreuses personnes qui ont un rebond n’en informent pas leur médecin.

Un essai clinique Pfizer estimé 2,3% des personnes ceux qui ont pris Paxlovid ont connu un rebond par rapport à 1,7 % du groupe témoin, mais d’autres études suggèrent que la fréquence est plus proche de 14% qui ont pris l’antiviral contre 9% qui n’ont pas été traités. Une étude d’août 2022 qui n’était pas publiée dans une revue à comité de lecture à l’époque a révélé que le rebond du COVID pourrait atteindre 27 %.

Roberts estime que le rebond se produit chez environ 1 personne sur 5 infectée par le COVID

Comment savoir si vous rebondissez ?

Si votre test de dépistage du COVID est négatif (après avoir été précédemment positif), puis que vous développez des symptômes et que votre test est à nouveau positif, cela peut être le signe d’un rebond du COVID. Une autre façon de savoir que vous avez un rebond du COVID est de commencer à vous sentir moins bien après vous être senti mieux, même sans autre test positif.

Symptômes du rebond du COVID

Les symptômes du rebond du COVID sont souvent légers, semblables à ceux d’un rhume :

Mal de gorge

Toux

Fatigue

Nez qui coule

Mal de tête

Essoufflement

Douleurs musculaires

“Dans presque tous les cas, l’événement de rebond est beaucoup (plus doux) que l’infection initiale”, ajoute Roberts. Le traitement n’est généralement pas recommandé pour les symptômes de rebond.

Combien de temps dure le rebond du COVID ?

Les symptômes de rebond du COVID et les tests à nouveau positifs durent généralement environ trois jours, selon l’avis de santé de mai 2022 du CDC.

Vous pourriez également être contagieux pendant cette période. “Le CDC recommande une nouvelle période d’isolement, même s’il est très probable que le degré de contagiosité soit bien inférieur à celui de l’épisode infectieux initial”, explique Roberts.

Le CDC affirme que les personnes présentant des symptômes de rebond du COVID devraient se réisoler pendant au moins cinq jours. Mettez fin à l’isolement une fois que vous n’avez plus de fièvre pendant 24 heures sans médicament, si vos symptômes s’améliorent. Et portez un masque pendant 10 jours après le début des symptômes de rebond.

Recherche préliminaire suggère que les niveaux de virus dans le corps sont plus élevés avec le rebond après Paxlovid par rapport à ceux qui développent un rebond sans suivre le traitement.

Le rebond du COVID est-il une raison pour ne pas prendre Paxlovid ?

“Si quelqu’un est admissible au Paxlovid, il est toujours dans son intérêt de prendre du Paxlovid, même s’il peut y avoir un risque accru de rebond”, souligne Roberts.

Un récent National Institutes of Health étude ont constaté que seulement 15 % des personnes éligibles au Paxlovid se sont vu prescrire le médicament. Certains prestataires qui ne connaissent pas les antécédents médicaux complets d’un patient, tels que les médecins des salles d’urgence et les médecins de soins d’urgence, peuvent être réticents à prescrire l’antiviral.

“Le rebond est un petit prix à payer pour les avantages considérables de la prise de Paxlovid pour empêcher les personnes à haut risque de progresser vers l’hospitalisation, la ventilation mécanique et même la mort”, explique Roberts.