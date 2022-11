7 suspects d’émeutes du Breakout Festival identifiés, plus recherchés: la police de Vancouver

La police a déclaré avoir identifié jusqu’à présent au moins sept personnes soupçonnées d’avoir causé des centaines de milliers de dollars de dommages à une salle de concert de Vancouver et à son quartier environnant en septembre.

Le service de police de Vancouver poursuit les suspects depuis le 18 septembre, lorsqu’une annulation de dernière minute du titre Lil Baby au Breakout Festival a envoyé les spectateurs dans une violente émeute. Au total, la police estime que les émeutiers ont causé plus de 300 000 $ à l’amphithéâtre PNE en détruisant des kiosques de nourriture, en renversant des tables, en grimpant sur des luminaires et en déclenchant des combats dans tout le site et le quartier du festival.

Le 1er novembre, VPD a publié 10 images de leurs suspects les plus recherchés. Depuis lors, le département indique que sept personnes ont été identifiées, soit à partir de pourboires, soit en se rendant.

Maintenant, VPD est à la recherche de 15 autres personnes qu’il soupçonne d’avoir joué un rôle majeur dans les dégâts du Breakout Festival. Le département a publié ses images jeudi (24 novembre).

CriminalitéFestivalVancouverVancouver police