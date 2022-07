7 stratégies basées sur la pleine conscience pour arrêter de sombrer dans le désespoir

Dans son travail pour réduire l’épuisement professionnel chez les travailleurs humanitaires, le Dr Everly encourage la prise de perspective ou l’essai de comprendre le monde du point de vue d’un autre sur le moment, au lieu de s’absorber dans ses émotions, en brouillant la ligne entre ce qu’il vit et ton expérience.

“Il y a une différence entre être conscient et être immergé et enveloppé”, a déclaré Sharon Salzberg, une éminente enseignante de pleine conscience et auteur de “Real Change: Mindfulness to Heal Ourselves and the World”.

Une étude portant sur plus de 7 500 médecins a révélé que comprendre et reconnaître les émotions des patients réduisait l’épuisement professionnel, tandis qu’une identification excessive aux expériences de leurs patients prédisait l’épuisement émotionnel chez les médecins. Cela demande de la pratique, mais si vous vous observez en train de vous sentir absorbé, essayez de prendre quelques respirations, puis de passer à une forme d’inquiétude plus cognitive, au lieu de participer pleinement à la souffrance.

4. Agissez.

En envisageant des moyens d’aider les autres, vous reprendrez un certain contrôle dans un monde qui peut vous sembler écrasant tout en améliorant votre propre bien-être. Il a été démontré que faire un travail délibéré et répété comme faire un don, faire du bénévolat ou s’engager politiquement réduit le risque de sombrer dans la dépression et augmente le bonheur.

“Lorsque nous nous mobilisons et nous levons avec une action positive et tangible, il est presque impossible de sombrer dans le désespoir”, a déclaré Shelly Tygielski, militante et auteur de “Sit Down to Rise Up”.

Consacrez du temps à réfléchir aux façons dont vous souhaitez contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. Tout en travaillant à améliorer les injustices dans le monde, « nous devons équilibrer la compassion et nos efforts avec la sagesse que les choses peuvent prendre du temps. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais parfois nos efforts plantent une graine », a déclaré Mme Salzberg.