Quatre joueurs de Liverpool et un joueur de Manchester United, Manchester City et Aston Villa ont été nominés pour le nouveau prix du footballeur de l’année des fans.

Les supporters peuvent voter ci-dessous et lire les réalisations des joueurs en lice.

Les nominés incluent le capitaine vainqueur de la Premier League la saison dernière et la superstar qui a égalé le record de passes décisives de la division.

Un autre joueur a attiré l’attention du pays pour son travail en dehors du terrain et sur lui, tandis que l’un des talents les plus prometteurs d’Angleterre est sûr de se rapprocher après avoir conduit son équipe à la sécurité la saison dernière.

Sans plus tarder, lisez les nominés ci-dessous et votez pour le footballeur de l’année des fans.

Milieu de terrain qui a brillé pour le club et le pays, Jack Grealish a fait ses cinq premières apparitions pour les Three Lions cette année et a dirigé la charge d’Aston Villa pour la survie de la Premier League.

Le joueur de 25 ans continue de se renforcer et a déjà réussi six buts et cinq passes décisives cette campagne.

Grealish a engagé son avenir dans son club d’enfance en signant un nouvel accord à long terme l’été dernier, et Villa semble certaine d’améliorer la 17e place de la saison dernière avec leur talisman à la barre.