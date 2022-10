7 soldats morts et 7 blessés dans un accident de camion aux Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Sept soldats ont été tués lorsqu’un pneu de leur camion a éclaté par temps de pluie, provoquant le renversement du véhicule et son écrasement dans une bétonnière stationnée dans une province centrale des Philippines, a annoncé la police lundi.

Sept autres soldats ont été blessés dans l’accident de dimanche soir dans la ville côtière d’Uson, dans la province de Masbate, alors qu’ils retournaient à leur détachement après avoir reçu de la nourriture et d’autres fournitures dans un camp militaire, a indiqué la police.

Certains des soldats revenaient également d’une mission de collecte de renseignements, a déclaré le commandant de l’armée régionale, le général de division Alex Luna.

Le sergent enquêteur de police. Ladislao Jumao, comme l’a dit un pneu arrière du camion, a éclaté, provoquant le retournement du véhicule et l’écrasement dans la bétonnière garée sur le bord de la route. Il a dit qu’il n’y avait aucun signe de sabotage.

“Ils couraient un peu vite parce qu’il était tard dans la nuit, il y avait des menaces dans la région et il pleuvait”, a déclaré Jumao-as par téléphone.

Selon l’armée, plus de 2 000 guérilleros communistes armés opèrent dans le pays, y compris à Masbate et dans les provinces périphériques, malgré les revers de bataille, les combats internes et les redditions dans l’une des plus longues insurrections d’Asie.

The Associated Press