7 similitudes effrayantes entre les tueurs de cannibales Jeffrey Dahmer et Dennis Nilsen, des trophées de crâne malade à la nécrophilie

Le tueur en série américain TWISTED Jeffrey Dahmer partageait de nombreux traits malades avec le meurtrier de masse britannique Dennis Nilsen, de leur collection de “trophées” macabres aux victimes qu’ils ciblaient.

Les deux partageaient une similitude superficielle, avec leurs cheveux souples et leur préférence pour les lunettes de style aviateur à larges bords, mais sous la surface se trouvent des liens encore plus effrayants entre les deux tueurs.

Jeffrey Dahmer a tué et démembré 17 hommes et garçons au cours d’une série de meurtres de 13 ans Crédit : Getty

Dennis Nilsen a tué 12 à 15 hommes et garçons entre 1978 et 1983 1 crédit

L’appartement ordinaire de Nilsen à Muswell Hill, au nord de Londres, où il a commis la plupart de ses meurtres Crédit : Getty

Dahmer, surnommé “The Milwaukee Cannibal”, a tué et démembré au moins 17 hommes et garçons au cours d’une série de crimes de 13 ans.

Dans son appartement des horreurs, les flics ont découvert des photos de corps humains démembrés, une tête fraîchement coupée dans le frigo, et un énorme bidon plein d’acide, dans lequel les torses de plusieurs hommes se dissolvaient.

En plus d’assassiner et de démembrer ses victimes, Dahmer mangeait également de la chair humaine et effectuait des expériences malsaines alors qu’ils étaient encore en vie, comme percer des trous dans leur crâne et injecter de l’acide dans leur cerveau pour essayer d’induire un “semblable à un zombie”. Etat.

Il a finalement été condamné à la prison à vie, où il a rencontré sa propre fin macabre.

Dahmer a été battu à mort avec une barre de fer par son codétenu Christopher Scarver après que les gardiens de prison les aient laissés seuls pendant 20 minutes.

Dennis Nilsen est né 15 ans avant Dahmer, à des milliers de kilomètres à Fraserburgh, en Écosse.

Sa série de meurtres a étrangement commencé la même année que celle de Dahmer en 1978, et il a été arrêté en 1983.

En cinq ans, il a assassiné et démembré 12 à 15 hommes et garçons, la plupart d’entre eux dans son appartement du nord de Londres, qui l’a vu surnommé le “Muswell Hill Murderer”.

Bien qu’il ait nié plus tard en prison s’être livré au cannibalisme – disant sombrement à son biographe Brian Masters qu’il était “strictement un homme au bacon et aux œufs” – un autre intervieweur a déclaré qu’il pensait que Nilsen avait mangé ses victimes.

Nilsen est également mort en prison, bien que sa fin n’ait pas été la mort violente qui a frappé Dahmer.

En mai 2018, il a été emmené du HMP Full Sutton à l’hôpital York se plaignant de fortes douleurs à l’estomac, mourant deux jours plus tard d’une embolie pulmonaire et d’une hémorragie rétropéritonéale.

Ce sont sept des similitudes effrayantes entre la vie de Dahmer et Nilsen et les crimes pervers.

[Dahmer] a besoin d’un modèle d’être humain totalement passif et sans résistance pour “traverser le pont” temporairement dans la “société” Denis Nilsen

PARAINS SOCIAUX

Dahmer et Nilsen étaient tous deux des parias timides dans leur enfance.

Les parents de Dahmer se disputaient fréquemment et n’étaient pas beaucoup là pour lui lorsqu’il était enfant, avec son père loin de chez lui pour travailler et sa mère hypocondriaque qui était principalement au lit.

Un enseignant du primaire a décrit le jeune garçon comme calme et timide et affichant des signes précoces d’abandon.

Son ancien camarade de classe John Backderf a déclaré à The Mirror Dahmer qu’il était “timide et troublé” et “bien en bas de l’échelle sociale”.

Cependant, il a dit qu’il “l’aimait” à l’école et qu’il avait un petit groupe d’amis.

Les parents de Nilsen ont également eu un mariage difficile.

Son père Olav était absent la plupart du temps avec les Forces norvégiennes libres et ils ont divorcé alors qu’il n’avait que deux ans.

Il a été décrit par ses contemporains comme un enfant “tranquille”, devenant de plus en plus renfermé suite au décès soudain de son grand-père bien-aimé alors qu’il n’avait que six ans.

OBSÉDÉ PAR LA MORT

Dahmer avait une fascination pour les animaux morts dès son plus jeune âge.

Son père a encouragé son intérêt, rassemblant des victimes de la route que lui et son fils disséqueraient dans le garage.

Cependant, la pratique a horrifié sa mère.

Le moment qui a changé la vie de Nilsen est survenu lorsque son grand-père est décédé en 1951 – le privant du seul membre de la famille dont il se sentait vraiment proche.

Après sa mort, la mère de Nilsen lui a demandé s’il voulait voir son grand-père.

Excité, Nilsen a dit oui, seulement pour être emmené dans une pièce où le cadavre avait été disposé dans un cercueil.

Brian Masters, dans sa biographie de Nilsen “Killing for Company”, a écrit : “Le tabou contre la mention de la mort a eu des conséquences désastreuses pour le garçon, l’image de l’être aimé et l’image de l’objet mort ont été fusionnées.”

Nilsen lui-même a dit un jour qu’il aimait être avec les corps de ses victimes afin de pouvoir “exprimer ces sentiments qui étaient les sentiments que je tenais pour mon grand-père”.

CARRIÈRE DE L’ARMÉE

Nilsen et Dahmer ont essayé de se retrouver dans l’armée, peut-être à la recherche d’un endroit auquel ils pourraient appartenir.

En 1979, un an après son premier meurtre, Dahmer s’est enrôlé dans l’armée américaine à la demande de son père.

Il a suivi une formation de base et a été déployé en Allemagne de l’Ouest, bien qu’il ait finalement été renvoyé en 1991 en raison de son alcoolisme et de la détérioration de ses performances.

La carrière militaire de Nilsen fut plus distinguée que celle de Dahmer.

Il a suivi une formation de chef et a également été en poste en Allemagne de l’Ouest pendant un certain temps.

Nilsen a décrit plus tard ses trois années de formation à Aldershot comme “les plus heureuses de ma vie”.

“Je ne voulais pas qu’ils partent”

Les deux premières victimes de Dahmer et Nilsen partageaient une similitude clé – leurs assassins n’avaient pas voulu qu’ils partent.

Nilsen a invité Stephen Holmes, 14 ans, à revenir dans son appartement pour écouter de la musique après leur rencontre dans un pub.

Dahmer a également attiré Steven Hicks, 18 ans, un auto-stoppeur, chez lui avec la promesse de bières.

Quand il a réalisé que Hicks voulait partir, il l’a frappé à la tête avec une barre avant de l’étrangler à mort.

De même, Nilsen a étranglé Holmes à mort pour l’empêcher de partir.

Horriblement, les deux tueurs se sont masturbés sur les cadavres bien que, dans une différence clé, Dahmer se soit débarrassé du corps tandis que Nilsen a gardé le cadavre de Holmes dans son appartement pendant plusieurs mois.

DES « HOMMES ATTRACTIFS » CIBLÉS

Nilsen et Dahmer ont tous deux lutté contre leur homosexualité dès leur plus jeune âge.

Tout au long de leurs tueries, le couple a massacré des jeunes hommes et des garçons, non pas parce qu’ils prenaient un plaisir particulier à tuer, mais parce qu’ils voulaient “posséder” des hommes qu’ils trouvaient attirants.

Dahmer a déclaré plus tard qu’il était tombé dans le cannibalisme parce que “c’était une façon de me faire sentir qu’ils faisaient partie de moi”.

Nilsen, d’autre part, affichait les cadavres de ses victimes dans des parodies grotesques de situations romantiques normales, les asseyant sur des chaises, les allongeant sur des lits et même leur parlant.

Il a décrit plus tard cela comme “l’amour mal placé”.

“TROPHÉES” MALADES CONSERVÉS

Dahmer et Nilsen ont tous deux tué leurs victimes parce qu’ils voulaient des corps “sans résistance” qu’ils pouvaient librement posséder et “apprécier”.

Dahmer a gardé les têtes coupées de plusieurs de ses victimes comme trophées malades, en emmenant même effrontément une pour travailler avec lui à la chocolaterie.

Il a admis qu’il prévoyait de créer éventuellement un autel d’ossements, l’imaginant comme un “endroit où je pourrais rassembler mes pensées et nourrir mon obsession”.

Une perquisition de l’appartement de Nilsen à Muswell Hill a également révélé la découverte d’un crâne, d’une section de torse et de divers os dans un coffre à thé.

Nilsen a admis qu’il avait une “peur du rejet émotionnel et de l’échec” résultant de son intimidation à l’école.

L’immeuble d’appartements de Dahmer à Milwaukee, Wisconsin Crédit : AP

Les deux étaient connus pour leurs lunettes à larges bords de type aviateur Crédit : AP

Nilsen et Dahmer étaient tous deux des parias quand ils étaient jeunes Crédit : Alamy

À l’intérieur de l’appartement des horreurs de Nilsen, un tambour acide où il a dissous les victimes Crédit : Service de police de Milwaukee

Konerak Sinthasomphone était la plus jeune victime de Dahmer Crédit : YouTube/ Carol DaRonch

ESCAPADES PROCHES

L’un des parallèles les plus troublants entre Dahmer et Nilsen était que tous deux ont failli se faire prendre après avoir attaqué de jeunes migrants asiatiques.

En 1979, Nilsen a tenté d’assassiner Andrew Ho, 19 ans, un étudiant de Hong Kong qu’il avait ramené dans son appartement.

Ho a réussi à assommer Nilsen avec un chandelier et est allé voir les flics, qui ont arrêté le tueur et l’ont détenu pendant deux jours.

Cependant, comme Ho était à la fois un immigrant et n’avait pas atteint l’âge du consentement pour les homosexuels, il craignait d’avoir des ennuis et n’a pas porté plainte.

La police a libéré Nilsen, bien qu’un officier l’ait décrit dans son rapport comme “extrêmement dangereux”.

Dahmer a failli être arrêté en 1991 après que des témoins ont repéré l’adolescent nu et désorienté Konerak Sinthasomphone devant son appartement.

Le tueur tordu l’avait attiré dans son appartement et avait tenté de le transformer en “zombie” en lui injectant de l’acide chlorhydrique dans le cerveau.

Des témoins ont supplié les flics d’enquêter plus avant, mais Dahmer a réussi à persuader les officiers qu’il était son “petit ami” qui s’était tout simplement trop saoulé, et ils sont partis.

Bizarrement, Nilsen a ensuite discuté des crimes de Dahmer avec son propre biographe.

À un moment donné, dans ce qui aurait tout aussi bien pu être une description de lui-même, il a déclaré que “le besoin de sentiments d’estime de soi de Dahmer n’est généralement satisfait que dans ses fantasmes car il ne peut pas récolter de tels fruits de personnes vivantes”.

Il a ajouté que Dahmer “a besoin d’un modèle d’être humain totalement passif et sans résistance pour ‘traverser le pont’ temporairement dans la ‘société'”.