7 signes sournois de TDAH chez les femmes

Plus tôt ce printemps, l’actrice Busy Philipps a annoncé qu’elle a reçu un diagnostic de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) aux côtés de sa fille de 15 ans. Le diagnostic de Philipps s’inscrit dans une tendance récente selon laquelle de plus en plus de femmes et de filles reçoivent un diagnostic de TDAH.

De 2020 à 2022, le taux de diagnostics de TDAH chez les femmes a doublé, selon Suwilanji Kuezi-Nke, psychologue clinicien chez Transcend Counseling Chicago. Cette forte augmentation « peut être due à la manière dont le rythme et la structure de la vie d’avant la COVID-19 masquaient les symptômes », a-t-elle déclaré, mais elle témoigne également de quelque chose de plus vaste.

« Le TDAH était autrefois une catégorie de diagnostic dominée par les garçons trop énergiques », a déclaré Madison Perry, psychologue et propriétaire de Austin Psychologie Holistique au Texas. En fait, les garçons sont environ trois fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de TDAH que les filles. selon Medical News Today.

« De plus en plus de femmes reçoivent un diagnostic de TDAH parce que l’information se répand. Avec une meilleure connaissance des diverses manifestations du TDAH, davantage de femmes sont susceptibles d’être référées pour une évaluation », a déclaré Perry.

Lorsque vous pensez au TDAH, vous imaginez probablement quelqu’un qui est turbulent et qui ne peut pas rester assis. Même si ce n’est pas faux, ce n’est pas ainsi que le TDAH a tendance à se manifester chez les femmes et les filles. Un certain nombre de facteurs jouent dans les différences dans la présentation du TDAH, mais l’un des principaux facteurs concerne les pressions sociétales et les normes attendues pour les femmes.

« Il existe une théorie selon laquelle cela serait davantage dû à la façon dont les femmes sont socialisées dans les sociétés occidentales qu’à une différence biologique entre les hommes et les femmes », a déclaré Perry.

Ainsi, en ce qui concerne la façon dont le TDAH se présente chez les femmes, la situation est un peu différente. Voici les signes du TDAH chez les femmes et les filles :

Difficulté à se concentrer sur des tâches singulières.

Plutôt que les problèmes d’hyperactivité et de contrôle des impulsions observés chez les garçons, « le TDAH a tendance à se présenter chez les femmes comme une inattention accrue. [and] difficulté à se concentrer et à accomplir des tâches », a expliqué Perry.

Votre esprit peut avoir l’impression de ne pas pouvoir se concentrer sur une tâche, en particulier sur une tâche que vous ne trouvez pas intéressante. Par exemple, vous pourriez commencer à nettoyer la salle de bain mais être distrait à mi-chemin. Ou vous pouvez commencer à essayer un nouveau projet créatif – comme le tricot – mais cela ne retient pas votre intérêt assez longtemps pour terminer la couverture.

Hyper-concentration sur certains sujets ou situations.

Il n’est pas rare non plus que des personnes atteintes de TDAH se concentrent trop sur certains sujets tout en ayant du mal à se concentrer sur d’autres, a noté Marcy Caldwell, psychologue et propriétaire du Centre pour le TDAH à Philadelphie.

Lorsque vous êtes hyper concentré, il vous semble impossible d’arrêter de faire la tâche à accomplir, ou vous vous perdez totalement dans le projet sur lequel vous travaillez. Votre cerveau ne s’intéresse qu’à la seule chose que vous faites.

« Beaucoup de choses qui peuvent créer cette hyperconcentration sont des choses qui intéressent vraiment les gens… c’est l’un des facteurs de motivation d’un cerveau atteint de TDAH », a déclaré Caldwell. « Donc, ils se jugeront en disant : « Si je peux me concentrer sur cette chose, qui est vraiment convaincante, pourquoi ne puis-je pas me concentrer sur les missions que mon patron m’a confiées ? » »

Pensées de course.

Bien que les femmes soient moins susceptibles de montrer visuellement de l’hyperactivité et de l’impulsivité, cela se manifeste néanmoins d’une manière différente. « Il y a encore beaucoup d’hyperactivité cognitive qui peut survenir, donc les pensées peuvent aller à toute vitesse, mais elles sont souvent moins présentées physiquement », a déclaré Caldwell.

Selon le enfants et adultes à but non lucratif atteints d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (CHADD)cela peut aussi donner l’impression d’avoir du mal à se concentrer sur un seul sujet.

Difficulté à garder des amitiés.

Selon Kuezi-Nke, les femmes atteintes de TDAH peuvent également avoir des difficultés à entretenir des amitiés. « De nombreuses symptomatologies hyperactives se présentent de manière relationnelle chez les femmes, ce qui est très différent – ​​ce n’est pas aussi facile à voir », a déclaré Kuezi-Nke.

Cela ne veut pas dire difficulté à se faire des amis, mais plutôt en gardant ces amitiés vivantes. Vous pouvez vous sentir trop épuisé émotionnellement pour envoyer un SMS à un ami après une grande réunion ou être trop concentré sur d’autres choses pour retourner son appel ; le travail émotionnel nécessaire pour entretenir ses amis peut être difficile pour les femmes atteintes de TDAH, selon le magazine ADDitude.

Explosions émotionnelles et dérégulation.

Selon Caldwell, il est courant que les personnes atteintes de TDAH soient confrontées à une dérégulation émotionnelle ; c’est encore plus fréquent chez les femmes.

« Les cerveaux atteints de TDAH sont très enclins à ressentir très fréquemment de très grandes émotions, et ils sont donc plus susceptibles de ressentir leurs émotions d’une manière qui semble disproportionnée au monde extérieur par rapport à l’événement », a déclaré Caldwell.

Par exemple, si un ami annule des projets, vous constaterez peut-être que vous êtes submergé de tristesse et pensez que cet ami ne se soucie plus de vous. Ou vous pourriez vous mettre en colère à cause d’un petit inconvénient au travail.

Parler beaucoup.

Parler excessivement peut être un autre signe de TDAH chez les femmes, a noté Kuezi-Nke. « Ou en quelque sorte ne pas réfléchir avant de parler – réagir de manière impulsive dans une conversation. » De la même manière, interrompre d’autres personnes pendant qu’ils parlent peuvent aussi être un symptôme du TDAH.

Image ouverte modale JGI/Tom Grill via Getty Images De nombreuses femmes atteintes de TDAH ont l’impression que leur esprit tourne et tourne au lieu de se concentrer sur la tâche à accomplir.

Dans l’ensemble, les femmes sont plus susceptibles d’intérioriser leurs symptômes de TDAH.

« Les femmes sont également plus susceptibles de masquer leurs symptômes et d’intérioriser leurs symptômes », a déclaré Caldwell. « Ils sont donc plus susceptibles de présenter des symptômes tels que la dépression, l’anxiété et une faible estime de soi. » (En fait, chez de nombreuses femmes, le TDAH peut être diagnostiqué à tort comme de l’anxiété, a déclaré Kuezi-Nke.)

Les hommes, à l’inverse, sont plus susceptibles d’extérioriser leurs symptômes – ce qui est également l’une des principales raisons pour lesquelles les garçons sont plus diagnostiqués que les filles, a-t-elle noté.

Pour les filles et les femmes, la détresse qu’elles ressentent est gardée à l’intérieur et ne se manifeste que beaucoup plus tard dans la vie, a ajouté Caldwell.

Si vous présentez ces symptômes – ou pensez souffrir de TDAH – il est important de demander l’aide d’un professionnel.

« Si vous ou un proche pensez que vous répondez aux critères du TDAH, je vous recommande de rechercher un évaluateur approprié près de chez vous », a déclaré Perry.

Caldwell a souligné que lors de la recherche d’un prestataire, il est parfaitement acceptable de l’interroger pour s’assurer qu’il possède une vaste expérience dans le traitement des personnes, en particulier des femmes, atteintes de TDAH. Caldwell a déclaré que vous pouvez poser des questions sur leur formation sur le TDAH, comment ils travaillent avec des personnes atteintes de TDAH et combien de leurs clients souffrent de TDAH. « Il faut vraiment faire attention à ce que les gens aient beaucoup d’expérience », a ajouté Caldwell, notant que CHADD dispose d’un répertoire de fournisseurs vous pouvez également faire référence.

Perry a noté que pour une approche globale, qu’elle recommande, vous devriez demander une évaluation par un neurologue, un médecin de soins primaires et un psychologue. De cette façon, ils peuvent déterminer si vous souffrez de TDAH ou d’un autre diagnostic.

« Vous voulez être sûr que votre équipe comprend comment créer un diagnostic différentiel afin de pouvoir quitter le processus d’évaluation avec un plan de traitement approprié », a déclaré Perry.

De plus, « j’encourage vraiment tout le monde, mais particulièrement les femmes… à ne pas laisser [mental health stigma] les dissuader de rechercher les informations dont ils ont besoin », a déclaré Kuezi-Nke. « Si quelqu’un remarque une déficience, c’est bien humain. Droite? Nous luttons tous.

Le TDAH s’étend sur un spectre, a ajouté Kuezi-Nke, donc « même si vous n’êtes pas spécifiquement diagnostiqué avec le TDAH, cela ne signifie pas que ces symptômes ne sont pas pertinents et ne valent pas la peine de prendre soin de vous. » Ne vous retenez jamais lorsqu’il s’agit d’obtenir un soutien approprié.