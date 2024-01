7 signes indiquant que vous avez des acariens dans votre matelas – et pourquoi c’est mauvais pour votre sommeil

Les acariens sont des parasites microscopiques qui habitent dans quatre foyers sur cinq en Amérique – et même dans le meilleurs matelas dotés des dernières technologies hypoallergéniques ne sont pas à l’abri de leur présence. Comme leur nom l’indique, les acariens se cachent dans les endroits poussiéreux cachés de nos maisons où ils sont libres de se régaler de notre peau morte et mue.

Si vous n’avez pas passé l’aspirateur sous votre lit ou lavé vos draps depuis un petit moment, il y a de fortes chances que des acariens s’y nourrissent et s’y reproduisent. Ils ne sont pas visibles à l’œil nu, mais il existe des signes révélateurs de leur présence.

“Si vous remarquez des démangeaisons incontrôlables malgré l’absence de marques de morsure, il est plus que probable que vous partagez un lit avec une horde d’acariens”, explique Rebecca Swain, experte en matelas chez Lits Winston . “Bien que vous ne puissiez pas voir les créatures sans utiliser un microscope, leur présence peut être connue si vous souffrez d’une toux sèche le matin et de démangeaisons aux yeux.”

De plus, les acariens peuvent aggraver les allergies et perturber votre sommeil. Voici donc comment les repérer.

7 signes indiquant que vous avez des acariens dans votre matelas

1. Votre sommeil est perturbé

Selon le Association pulmonaire américaine, les acariens peuvent aggraver les allergies existantes et provoquer des problèmes respiratoires, comme l’asthme. Cela peut entraîner des difficultés respiratoires, ainsi que des symptômes qui ressemblent beaucoup à un rhume, comme un gonflement des fosses nasales ou un écoulement nasal. Cela peut rendre difficile l’endormissement et le maintien du sommeil, ainsi que provoquer des ronflements. Faites attention à vos symptômes : sont-ils plus prononcés pendant la nuit ? Les acariens peuvent avoir un impact sur la qualité de votre sommeil, il est donc important de garder votre lit propre et de réduire leur nombre.

2. Vous avez une toux sèche

Une toux sèche et persistante est une forte indication que les acariens pourraient faire un nid dans votre matelas et votre literie, surtout si votre toux est sèche mais que votre chambre est humide. Les acariens ne boivent pas d’eau et dépendent plutôt de l’humidité que nous perdons par nos pores pendant que nous dormons, qui peut représenter entre 0,5 et 1 litre par nuit. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge et une toux sèche et irritante, c’est un indicateur fort que le lit est infesté d’acariens.

3. Vous avez la peau qui démange

Une peau sèche et qui démange est un autre signe que les acariens habitent dans les tissus d’ameublement de votre lit. Les créatures se nourrissent de cellules mortes de la peau dans le lit, c’est pourquoi il est important de laver régulièrement la literie à un cycle de 60 °C pour éviter une infestation. Les acariens ne peuvent pas vivre sans l’humidité de l’air ou sans les meubles moelleux dans lesquels ils s’enfouissent. Ne fais pas ton lit le matin et laissez une fenêtre ouverte pour disperser cette humidité et maintenir les niveaux d’humidité à un niveau bas.

4. L’heure du coucher vous fait éternuer

(Crédit image : Getty Images)

Une allergie aux acariens ressemble au rhume des foins ou à un rhume, donc les éternuements sont fréquents en présence d’acariens, surtout si vos éternuements sont plus prononcés la nuit. Dormir sur une zone du lit infestée de créatures peut déclencher des allergies et provoquer des éternuements et des écoulements nasaux, alors n’ignorez pas ces symptômes. Il peut être difficile de faire la différence entre un rhume et une allergie aux acariens, mais si vos symptômes de rhume persistent après une semaine, il pourrait s’agir d’une allergie aux acariens.

5. Il est difficile de respirer la nuit

La présence d’acariens est l’un des principaux déclencheurs de l’asthme à l’intérieur, qui peut provoquer des symptômes légers et graves, notamment une crise d’asthme. En effet, les allergènes causés par les acariens (ou plutôt leurs excréments) peuvent provoquer une contraction de votre poitrine, rendant la respiration difficile pendant la nuit.

Les difficultés respiratoires ou la respiration sifflante ne doivent jamais être ignorées, surtout si vous avez déjà un problème respiratoire. Assurez-vous de passer soigneusement l’aspirateur sur votre matelas et votre chambre pour éliminer les acariens, leurs excréments et tout excès de particules de poussière. Si le problème persiste, demandez l’avis d’un médecin.

6. Vous avez les yeux secs et qui démangent

Contrairement aux punaises de lit, les acariens ne mordent pas et ne piquent pas. Au lieu de cela, ils font connaître leur présence en provoquant des symptômes pseudo-grippaux qui nous font pleurer et nous démanger lorsque nous nous en approchons. Si vous vous réveillez souvent avec des démangeaisons aux yeux, une infestation d’acariens pourrait en être la cause.

7. Il y a des signes visibles de poussière

Les lapins de poussière sont un terme mignon désignant ce qui pourrait potentiellement être une colonie d’acariens cachés dans et autour de votre lit. Les acariens apparaissent dans les tissus d’ameublement, tels que les rideaux, la literie et, si vous n’avez pas de protège-matelas, au plus profond de votre matelas. Ils se nourrissent des cellules de la peau humaine et de l’humidité de l’air. Si vous voyez de la poussière, il y a de fortes chances que des acariens soient présents, même si vous avez la chance de ne souffrir d’aucun des symptômes ci-dessus.

Comment se débarrasser des acariens

Les acariens prospèrent dans les environnements sombres et humides où ils peuvent rester présents sur les cellules de la peau et l’humidité emprisonnée dans les tissus d’ameublement. Vous pouvez réduire considérablement le nombre d’acariens vivant dans et autour de votre lit en nettoyant régulièrement vos draps et en les lavant à 60 degrés, en passant l’aspirateur sur votre matelas et en investissant dans un protège-matelas hypoallergénique pour empêcher l’humidité de pénétrer dans votre matelas. N’oubliez pas que les acariens aiment l’humidité, alors ouvrez grand la fenêtre et laissez également circuler beaucoup d’air dans votre chambre.