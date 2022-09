7 signes de congédiement silencieux à rechercher au travail

Si vous avez remarqué que votre patron ne reconnaît pas votre travail acharné et vos contributions comme il le faisait auparavant, il se peut qu’il vous vire tranquillement.

Selon Construction d’équipe, une société de développement d’équipe, le licenciement silencieux est une “approche passive-agressive de la gestion des performances”. Ce concept peut apparaître de différentes manières, à la fois délibérément et par inadvertance. Au lieu de licencier purement et simplement les employés, ces gestionnaires rendront le lieu de travail aussi désagréable que possible, en encourageant les employés à démissionner ou en les négligeant par manque de rétroaction ou de ressources.

Annie Rosencrans, directrice des hommes et de la culture chez Salut Bob, dit que malgré la nouvelle terminologie, le tir silencieux est un concept qui existe depuis un certain temps. Une récente Sondage LinkedIn News avec plus de 20 000 personnes interrogées, 48 % des employés ont été témoins de licenciements silencieux sur leur lieu de travail et 35 % y ont été confrontés au cours de leur carrière.

“Je pense que cette idée de licenciement silencieux est faite involontairement ou inconsciemment par des managers qui ont peur ou hésitent à donner un retour direct lorsque les choses ne vont pas bien avec un employé”, a déclaré Rosencrans à CNBC Make It. “Les managers qui savent que quelqu’un ne s’entraîne pas et savent qu’ils veulent qu’il parte… [may] ignorez-les simplement, dans l’espoir qu’ils partiront d’eux-mêmes. C’est quelque chose de très malsain.”

Voici trois choses que vous devez savoir sur les tirs silencieux qui pourraient vous aider sur le lieu de travail.