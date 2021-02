WASHINGTON – Sept sénateurs républicains ont voté pour condamner Donald Trump lors de son deuxième procès de destitution samedi, se rangeant du côté des démocrates dans une réprimande majeure de l’ancien président pour son rôle dans les émeutes meurtrières du Capitole le 6 janvier.

Bien que Trump ait été acquitté, le vote du Sénat 57-43 contre Trump était le vote le plus bipartisan pour la condamnation d’un président de l’histoire – les anciens présidents ont dû faire face à des votes entièrement du parti d’opposition.

Les sénateurs étaient Richard Burr de Caroline du Nord, Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska et Pat Toomey de la Pennsylvanie.

Voici comment ils ont expliqué leur vote samedi:

Sénateur Richard Burr

«Le président a promu des théories du complot infondées pour jeter le doute sur l’intégrité d’une élection libre et juste parce qu’il n’aimait pas les résultats. Alors que le Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections, le président a ordonné à ses partisans de se rendre au Capitole pour perturber les procédures légales requises par la Constitution. Lorsque la foule est devenue violente, le président a utilisé son bureau pour d’abord enflammer la situation au lieu d’appeler immédiatement à la fin de l’assaut « , a déclaré Burr dans un communiqué. » Comme je l’ai dit le 6 janvier, le président porte la responsabilité de ces événements tragiques. . La preuve est convaincante que le président Trump est coupable d’incitation à une insurrection contre une branche égale du gouvernement et que l’accusation atteint un niveau élevé de crimes et délits. Par conséquent, j’ai voté en faveur de la condamnation. «

Il a ajouté: « Je ne prends pas cette décision à la légère, mais je pense que c’est nécessaire. »

Sénateur Bill Cassidy

«Notre Constitution et notre pays sont plus importants que quiconque. J’ai voté pour condamner le président Trump parce qu’il est coupable », a déclaré Cassidy.

Sénateur Mitt Romney

« Après un examen attentif des arguments des avocats respectifs, j’ai conclu que le président Trump est coupable de l’accusation portée par la Chambre des représentants », a déclaré Romney. «Le président Trump a tenté de corrompre l’élection en faisant pression sur le secrétaire d’État de Géorgie pour qu’il falsifie les résultats des élections dans son État. Le président Trump a incité à l’insurrection contre le Congrès en utilisant le pouvoir de son bureau pour convoquer ses partisans à Washington le 6 janvier et en exhortant de marcher sur le Capitole pendant le dépouillement des voix électorales. Il l’a fait malgré les menaces de violence évidentes et bien connues ce jour-là. Le président Trump a également violé son serment en ne protégeant pas le Capitole, le vice-président et d’autres le Capitole. »

Il a ajouté: « Chacune de ces conclusions m’oblige à soutenir la conviction. »

Sénateur Ben Sasse

<< Un procès en destitution est une déclaration publique de ce que signifie le serment d'office d'un président et du comportement que ce serment exige des présidents à l'avenir. Mais voici la triste réalité: si nous parlions d'un président démocrate, la plupart des républicains et la plupart des démocrates seraient tout simplement Le tribalisme est une sacrée drogue, mais notre serment envers la Constitution signifie que nous sommes contraints aux faits », a déclaré Sasse dans un communiqué. «Premièrement, le président Trump a menti qu'il avait« remporté l'élection par un glissement de terrain ». Il a menti sur la fraude électorale généralisée, répandant des théories du complot malgré la défaite de 60 contestations judiciaires consécutives, nombre de ses pertes attribuées par de grands juges qu'il avait nommés. Il a tenté d'intimider le secrétaire d'État géorgien pour `` trouver des votes '' et annuler l'élection de cet État. Il a déclaré publiquement et faussement que le vice-président Pence pouvait briser son serment constitutionnel et simplement déclarer un résultat différent. "

Il a poursuivi: «Le président a répété ces mensonges en convoquant sa foule – dont certaines parties étaient largement connues pour être violentes – à Capitol Hill pour intimider le vice-président Pence et le Congrès à ne pas remplir nos obligations constitutionnelles. Ces mensonges ont eu des conséquences, mettant en danger la vie de le vice-président et nous rapprochant dangereusement d’une crise constitutionnelle sanglante. «

« Chacune de ces actions est une violation du serment d’office d’un président », a-t-il déclaré.

Sénateur Pat Toomey

« Il a commencé par des tentatives malhonnêtes et systématiques pour convaincre ses partisans qu’il avait gagné. Ses contestations légales, mais infructueuses, ont échoué en raison du manque de preuves. Ensuite, il a exercé une pression intense sur les autorités nationales et locales pour qu’elles annulent les résultats des élections dans leurs États. », A déclaré Toomey. «Lorsque ces efforts ont échoué, le président Trump a convoqué des milliers de personnes à Washington, DC et a enflammé leurs passions en répétant des allégations réfutées de fraude généralisée. Il a exhorté la foule à marcher sur le Capitole dans le but explicite d’empêcher le Congrès et le vice-président de certifier formellement les résultats de l’élection présidentielle. Tout cela pour conserver le pouvoir malgré l’avoir légitimement perdu. «

Toomey, qui n’est pas réélu en 2022, a déclaré que Trump « avait trahi la confiance » de millions de personnes.

«À la suite des actions du président Trump, pour la première fois dans l’histoire américaine, le transfert du pouvoir présidentiel n’a pas été pacifique. Une tentative anarchique de conserver le pouvoir par un président était l’une des plus grandes craintes des fondateurs motivant l’inclusion des autorités de destitution dans la Constitution américaine « , a-t-il déclaré. » J’étais l’un des 74 millions d’Américains qui ont voté pour le président Trump, en partie en raison des nombreuses réalisations de son administration. Malheureusement, son comportement après les élections a trahi la confiance que des millions d’entre nous lui accordaient. «

Sénateur Susan Collins

Collins, s’exprimant au Sénat, a déclaré que le procès de destitution ne concernait pas un «seul mot prononcé» par Trump le 6 janvier, mais plutôt le «non-respect du serment qu’il a prêté le 20 janvier 2017». . »

« Cette attaque n’était pas une flambée spontanée de violence. C’était plutôt l’aboutissement d’un flot constant de provocations du président Trump visant à renverser les résultats de l’élection présidentielle. Les efforts sans précédent du président pour discréditer les résultats des élections n’ont pas commencé le Le 6 janvier, il a plutôt semé le doute plusieurs semaines avant que les votes ne soient exprimés le 3 novembre », a-t-elle déclaré.

« Mon vote dans ce procès découle de mon propre serment et de mon devoir de défendre la Constitution des États-Unis », a-t-elle ajouté. « L’abus de pouvoir et la trahison de son serment par le président Trump sont conformes aux normes constitutionnelles de haute criminalité et de délits. Et pour ces raisons, j’ai voté pour condamner Donald J. Trump. »

Sénatrice Lisa Murkowski

Murkowski n’a pas fait de déclaration concernant son vote.