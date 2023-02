7 savons pour les mains qui combattent les germes, du bon marché au luxe

Un bon lavage des mains est votre première ligne de défense contre tout type de maladie, que ce soit le COVID-19 ou le rhume. Se laver les mains avec du savon offre une meilleure protection que le désinfectant pour les mains, mais quel savon est le plus efficace ? Il existe des tonnes d’options pour le lavage des mains – y compris le savon liquide pour les mains, le pain de savon, le savon mousse, le savon antibactérien et le savon sans produits chimiques – alors quel est le meilleur savon pour les mains pour vous ? Cela peut dépendre de vos préférences (comme si vous aimez la texture mousseuse des savons en mousse à pompe, la familiarité des savons liquides ou la mousse crémeuse d’une barre pour faire le travail, et si vous aimez le parfum frais d’un nettoyage net ou le parfum agréable de quelque chose de chaud et intime). Mais une chose est certaine : vous allez vouloir le pouvoir nettoyant fiable des meilleurs savons pour les mains pour votre évier de cuisine et votre comptoir de salle de bain.

J’ai sélectionné ces savons en fonction des ingrédients, des avis des acheteurs et des tests cliniques, du rapport qualité-prix et de mon expérience personnelle avec les marques. Si vous cherchez à faire le plein du meilleur savon pour les mains repousser un rhume ou une grippetuer les germes et soyez prudent

alors que la pandémie persiste ou simplement garder vos mains propres, ces sept savons pour les mains peuvent faire l’affaire.

Savon doux Les noms de famille sont des noms de famille pour une raison : ils fonctionnent et les gens les aiment. Il a été démontré que le savon liquide antibactérien pour les mains Softsoap réduit 99,9 % des bactéries et germes nocifs, y compris Staphylococcus aureus (S. aureus) et Escherichia coli (E. coli). Les critiques d’Amazon adorent que ce savon liquide Softsoap dure longtemps et bien qu’il s’agisse d’un savon antibactérien, ce savon hydratant pour les mains ne laisse pas vos mains sèches, squameuses ou croustillantes. C’est sympa et abordable aussi.

Cadran Si vous êtes un fan du savon moussant pour les mains et que vous voulez toujours tout le pouvoir de tuer les microbes, essayez le savon moussant antibactérien pour les mains Dial Complete. Un autre nom de marque domestique populaire, Dial a également utilisé des tests cliniques pour prouver que son savon antibactérien pour les mains tue jusqu’à 99,99% des germes et des bactéries, bien que la marque précise que le savon moussant est testé sur des germes domestiques courants, par opposition à, disons, un pathogène respiratoire. Vous recevez des alertes de prix pour Dial Water Spring Foaming Antibacterial Hand Wash – 10 fl oz

Cadran Si le savon pour les mains de luxe n’est pas votre confiture, passez à l’autre extrémité du spectre du savon et découvrez le savon liquide pour les mains de base de Dial pour seulement 2 $ la bouteille. Ce n’est pas la même chose que le savon moussant antibactérien pour les mains Dial Complete, couvert ci-dessus : le savon liquide pour les mains Dial Dial ne contient pas d’agent antimicrobien. chlorure de benzalkoniummais selon les Centers for Disease Control and Prevention, les savons antibactériens ne vous protègent pas plus que le savon ordinaire si vous vous lavez pendant les 20 secondes recommandées. Alors allez-y et obtenez votre recharge de savon liquide pour les mains pour un peu moins de 3 $.

Septième génération À seulement 3 $ par bouteille, le savon pour les mains Seventh Generation est exempt de colorants, de produits chimiques nocifs, de parfums ou phtalates — un vol pour les personnes ayant la peau sensible ou celles qui veulent juste un savon naturel pour un nettoyage en douceur. Les acheteurs sur Amazon adorent la consistance du savon (pas trop liquide), qu’il mousse bien et garde tous les types de peau propres mais pas secs ou irrités.

Pureté Le savon liquide naturel pour les mains Puracy utilise une formule biologique à base de plantes développée par des médecins. Il ne contient pas d’alcool ou d’autres agents antimicrobiens, qui peuvent assécher la peau si vous vous lavez souvent les mains. Puracy Natural comprend également de la glycérine, de l’aloe vera et des huiles essentielles pour hydrater votre peau tout en la nettoyant. Les acheteurs sur Amazon louent la marque pour avoir aidé avec des mains extrêmement sèches, apaiser l’eczéma et garder la dermatite à distance avec de l’aloe vera et des ingrédients à base de plantes.

Chez Mme Meyer Mme Meyer’s est devenue une marque populaire pour ses parfums subtils et son efficacité. Personnellement, j’utilise le savon pour les mains Clean Day de Mme Meyer (ainsi que le savon à vaisselle et les nettoyants ménagers), et cette marque ne m’a jamais fait défaut. La formule sans cruauté est composée principalement d’ingrédients naturels à base de plantes, y compris des huiles essentielles. Il ne contient pas de parabènes, de sulfates, de triclosan ou de phtalates, bien qu’il contienne des tensioactifs – mais vous ne pouvez pas vraiment vous éloigner des tensioactifs si tu veux te nettoyeret il y a aucune preuve qu’ils sont nocifs. Vous recevez des alertes de prix pour Savon liquide pour les mains Mrs. Meyer’s Clean Day

Alchimiste cultivé Je ne peux pas dire que je dépenserais près de 40 $ pour une seule bouteille de savon pour les mains, mais il est disponible pour ceux qui le souhaitent. Il vient dans une bouteille de fantaisie, si cela aide. Et le parfum – orange douce, bois de cèdre et sauge – semble agréable. C’est disponible sur Dermstore, aussi, qui est une marque fondée par un dermatologue, donc cela peut valoir le prix (surtout si vous voulez un savon à base de plantes doux pour la peau). Attention à contrefaçons sur Amazonmais!

