7 résolutions de bien-être du Nouvel An auxquelles vous vous en tiendrez

C’est pratiquement un rite de passage annuel pour définir les résolutions les plus grandioses du Nouvel An. Ce sera enfin l’année où nous courrons un marathon, perdrons 100 livres, convertirons entièrement notre consommation de liquide en smoothies au chou frisé, lirons tous les livres sur notre liseuse et dormirons exactement huit heures chaque nuit sans faute.

Entre le milieu et la fin janvier, on a l’impression que nos fantastiques objectifs du Nouvel An ont toujours été impossibles. En février, ils sont un souvenir fané.

Fixer des objectifs plus petits et plus atteignables peut nous aider à éviter les montagnes russes consistant à viser de grands objectifs et à les considérer comme un échec lorsque nous ne les atteignons pas parfaitement. Des objectifs plus petits peuvent être beaucoup plus faciles à intégrer dans notre vie quotidienne. Adapter nos résolutions de bien-être du Nouvel An à nos goûts et modes de vie individuels les fera se sentir comme une extension plus naturelle de notre journée. Lisez la suite pour trouver des idées d’objectifs de bien-être réalisables.

Objectifs de bien-être atteignables pour 2023

Vous trouverez ci-dessous quelques idées d’objectifs de bien-être plus petits à utiliser comme résolutions du Nouvel An. Ces idées peuvent être plus faciles à intégrer dans votre journée et peuvent être des stimulants agréables pour votre style de vie général.

Faire des promenades quotidiennes

L’exercice est l’une des résolutions courantes du Nouvel An, mais c’est aussi celle que nous avons tendance à négliger. Quelque 73% des personnes qui se fixent des objectifs de remise en forme alors que leurs résolutions du Nouvel An abandonnent avant d’avoir atteint leurs objectifs. Frapper dur à la salle de sport chaque jour peut rapidement devenir une corvée et vous épuiser.

Essayez de ne pas penser en termes d’exercice, pensez-y plutôt comme une activité supplémentaire. Concentrez-vous sur la réalisation de l’activité elle-même plutôt que sur un certain nombre de kilos à perdre ou de poids à soulever.

Un bon exemple est de se fixer comme objectif de faire une promenade quotidienne. Vous pouvez le prendre pendant une pause déjeuner ou le matin ou le soir. Les tapis roulants ou les pistes intérieures peuvent fonctionner les jours de mauvais temps. Se concentrer sur une marche rapide et édifiante peut rendre l’activité plus gérable. En fait, la marche est un excellent anti-stress.

Enrichissez votre alimentation

Ne coupez pas les aliments que vous aimez. Au lieu de cela, ajoutez des aliments enrichissants à vos repas. Si vous souhaitez ajouter plus de fruits et de légumes, essayez une nouvelle délicieuse recette de carottes rôties ou des recettes de smoothies aux fruits sains. Vous n’êtes pas au régime; vous êtes sur une exploration culinaire saine. Au fur et à mesure que vous découvrez à quel point les fruits et légumes peuvent être délicieux et à quel point ils vous font vous sentir mieux, vous pourriez naturellement finir par chercher du jus de fruits et de légumes au-dessus d’une boisson gazeuse.

Vous pouvez également examiner votre alimentation et trouver des moyens d’ajouter des vitamines qui pourraient vous manquer. Prendre une multivitamine quotidienne de qualité, par exemple, peut être un moyen très simple d’enrichir votre alimentation.

Créer une routine au coucher

Un autre objectif réalisable du Nouvel An est de commencer une meilleure routine de sommeil. De petits changements réalisables juste avant le coucher peuvent améliorer la qualité globale de votre sommeil. Baisser la température de votre chambre la nuit, lire du contenu plus édifiant juste avant de vous coucher et essayer des techniques méditatives comme la relaxation musculaire progressive peuvent être de petits moyens de créer une routine saine au coucher. Lisez comment passer une bonne nuit de sommeil dans notre guide.

Être plus conscient de la santé mentale

Vous pourriez également prendre le temps de vous renseigner sur les problèmes de santé mentale. Connaître les signes de anxiété et dépression et prendre des mesures pour demander de l’aide si nécessaire.

Si vous ressentez plus de signes de stress au quotidien, vous pouvez également essayer la méditation ou d’autres applications anti-stress comme Calm. Vous pouvez également prendre note de parler à quelqu’un en qui vous avez confiance au lieu de refouler vos émotions, faire un effort pour planifier des événements sociaux avec des amis ou commencer une habitude de journalisation pour garder un œil sur la façon dont vous vous sentez.

Vous pouvez également choisir de vous concentrer sur des activités qui apportent de la joie. Vous pouvez regarder vos films préférés ou lire des autobiographies inspirantes, par exemple.

Prévoyez du temps pour prendre soin de vous

Juste un peu de temps chaque jour pour prendre soin de soi peut vraiment faire une différence dans la façon dont vous vous sentez. Vous n’êtes pas obligé de faire une retraite de méditation d’un mois. Le simple fait de passer 30 minutes dans un bain relaxant, ou de lire avant de vous coucher ou de jouer avec un animal de compagnie bien-aimé chaque jour peut vous aider à vous détendre et à vous rappeler de profiter des petites choses.

Passer plus de temps dehors

Sortir et interagir avec la nature peut en fait améliorer la santé physique et mentale, comme le note le École de santé publique Harvard TH Chan. Les humains ont en fait un instinct appelé biophilie, ce qui signifie que nous avons tendance à vouloir un lien avec la nature, et nous nous sentons mieux lorsque nous passons du temps à l’extérieur.

Profiter du plein air peut aller de la planification d’un voyage de camping complet ou d’une randonnée le week-end à passer du temps à jardiner sur la terrasse ou à se promener dans un parc. Ces activités agréables peuvent être des répits amusants tout au long de la semaine.

Trouvez des astuces d’organisation et de nettoyage faciles

Beaucoup d’entre nous veulent s’organiser davantage au cours de la nouvelle année. Avoir un espace bien organisé peut nous aider à nous sentir plus en contrôle, et une maison plus propre peut réduire les allergènes et les germes. Mais plutôt que d’entreprendre le projet massif de Marie Kondo-ing votre maison entière, trouvez de petits hacks exploitables que vous pouvez compléter en moins d’une heure environ et espacez quand vous les faites.

Organisez un tiroir ici ou là, faites don des vêtements que vous ne portez plus et qui s’accumulent naturellement au fond du placard ou créez un présentoir décoratif de produits d’entretien à base de produits naturels. De petites étapes organisationnelles de la taille d’une bouchée peuvent aider l’ensemble du projet à se sentir plus gérable. Et ajouter un peu de créativité peut donner l’impression que c’est un passe-temps amusant.

En bout de ligne

Les objectifs de bien-être ne doivent pas être un autre point de stress dans votre vie. Pensez-y comme si vous ajoutiez du temps de plaisir supplémentaire ou si vous aviez besoin de moi pendant votre semaine. Le bien-être peut aller de promenades anti-stress dans le parc à l’expérimentation de délicieuses recettes de casseroles végétariennes ou même à regarder votre comédie préférée.

