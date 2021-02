WASHINGTON (AP) – Sept républicains ont voté samedi pour condamner l’ancien président Donald Trump lors de son procès au Sénat, de loin le plus grand nombre de législateurs à avoir jamais voté pour déclarer un président de leur propre parti coupable lors d’une procédure de destitution.

Alors que les législateurs ont acquitté Trump d’avoir incité à l’attaque du Capitole du 6 janvier, ils ont voté 57-43 pour le condamner – à moins de la majorité des deux tiers nécessaire pour le déclarer coupable. Pourtant, avec sept républicains rejoignant les 50 démocrates pour voter «coupable», le Sénat a émis un chœur bipartisan indéniable de condamnation de l’ancien président qui pourrait avoir des implications politiques pour un GOP en conflit sur son avenir.

«Si je ne peux pas dire ce que je pense que notre président devrait représenter, alors pourquoi devrais-je demander aux Alaskiens de me soutenir?» La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska a déclaré aux journalistes.

Outre Murkowski, les autres sénateurs républicains votant contre Trump étaient Richard Burr de Caroline du Nord, Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska et Patrick Toomey de Pennsylvanie.

Les démocrates qui espèrent de loin de condamner Trump auraient eu besoin de 17 républicains pour l’emporter, ce qui, comme prévu, s’est avéré un objectif inaccessible. Cet espoir est mort après que l’influent chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré qu’il voterait pour l’acquittement parce qu’il croyait que les législateurs n’avaient aucune compétence sur un ancien président.

Même ainsi, McConnell a prononcé des paroles incendiaires contre Trump dans un discours après le vote, affirmant que l’ancien président était «pratiquement et moralement responsable» d’avoir provoqué l’attaque contre les législateurs alors qu’ils certifiaient formellement la défaite de Trump au collège électoral par Joe Biden. Cinq personnes sont mortes et la Chambre a destitué Trump pour avoir incité à l’insurrection.

La plupart des républicains en défection s’étaient affrontés avec Trump au fil des ans. Burr et Toomey ont déclaré qu’ils prendraient leur retraite et ne chercheraient pas à être réélus à l’expiration de leur mandat l’année prochaine, et Murkowski et Collins ont des antécédents de conflit avec Trump à propos des soins de santé et d’autres politiques.

Le transfuge du GOP le plus surprenant de la journée était peut-être Burr, un vétéran du Sénat de 16 ans qui garde un profil bas à Washington et après des années en tant que républicain de haut niveau au Comité du renseignement du Sénat, il est habitué à ne pas parler de ses opinions.

Burr, 65 ans, ne cherchera pas à être réélu l’année prochaine et prendra sa retraite. Dans une déclaration écrite, il a déclaré que Trump avait fait des allégations non fondées sur une élection criblée de fraude «parce qu’il n’aimait pas les résultats». Il a déclaré que Trump avait utilisé la présidence pour «enflammer» les émeutiers plutôt que de les exhorter à se retirer. « Les preuves sont convaincantes que le président Trump est coupable d’avoir incité à une insurrection contre une branche égale du gouvernement », a déclaré Burr.

Le vote «coupable» de Cassidy, qui a été réélu en novembre dans un État rouge profond où le soutien du GOP est répandu, a également été frappant.

Cassidy, 63 ans et médecin, s’était initialement rangé du côté de la grande majorité des républicains du Sénat qui ont voté le mois dernier pour empêcher le procès d’avancer. Mais il a fustigé une performance honteuse de l’équipe juridique de Trump au début du procès tout en félicitant les démocrates pour avoir présenté une affaire convaincante.

«Notre Constitution et notre pays sont plus importants que quiconque. J’ai voté pour condamner le président Trump parce qu’il est coupable », a déclaré Cassidy dans une déclaration d’une phrase publiée après son vote de condamnation.

Toomey, un conservateur traditionnel, a dénoncé les efforts de Trump pour renverser les résultats des élections – les cibles de Trump incluent Toomey en Pennsylvanie – et pour encourager la marche de ses partisans sur le Capitole.

« Tout cela pour conserver le pouvoir malgré une perte légitime », a déclaré Toomey. Il a déclaré qu’à cause des actions de Trump, « pour la première fois dans l’histoire américaine, le transfert du pouvoir présidentiel n’était pas pacifique » et a déclaré que Trump avait « trahi la confiance que des millions d’entre nous lui ont accordée. «

Sasse a longtemps critiqué la tendance autoritaire de Trump. La semaine dernière, il a excorié les responsables du Parti républicain pro-Trump dans son État d’origine, leur disant dans un message vidéo que «la politique ne concerne pas le culte étrange d’un mec».

« Le tribalisme est un enfer d’une drogue, mais notre serment envers la Constitution signifie que nous sommes contraints aux faits », a déclaré Sasse samedi. Il a déclaré qu’il ne voterait pas contre sa propre conscience « simplement parce que c’est politiquement pratique. »

Le vote «coupable» de Romney lors du procès initial de destitution de Trump en février dernier a fait de lui le premier sénateur à avoir voté pour condamner un président du même parti. Le procès qui s’est terminé samedi était le deuxième de Trump – faisant de lui le premier président à être jugé deux fois pour mise en accusation – et le quatrième de l’histoire présidentielle.

Les présidents Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999 ont été acquittés et ont reçu le soutien unanime de leur Parti démocrate.