7 républicains font valoir leurs arguments lors du deuxième débat du GOP alors que Trump propose une contre-programmation

Le deuxième débat de la primaire présidentielle républicaine aura lieu mercredi soir à la bibliothèque Reagan de Simi Valley, en Californie. Mais pour la deuxième fois, l’acteur principal ne sera pas là.

La seule chose que les gens ne surveilleront pas, c’est l’ancien président Donald Trump – du moins pas en Californie. L’ancien président proposera à nouveau sa propre contre-programmation.

Ses sept adversaires républicains tenteront de se démarquer du peloton et de se positionner comme la meilleure alternative à Trump, qui mène toujours la course.

Les sondages nationaux placent Trump de loin comme le favori pour l’investiture.

« Ce débat est une opportunité pour ces candidats de renforcer leur identité, d’augmenter leurs donateurs et leur soutien dans ces sondages. Trump reste largement en tête. Ce débat est donc vraiment important car ils se préparent également à le prochain débat, où ils auront besoin d’encore plus de soutien, de quatre pour cent de soutien et d’un plus grand nombre de donateurs », a expliqué Adriana Gomez Licon, journaliste politique nationale d’Associated Press.

L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et l’ancienne responsable de Trump Nikki Haley ont profité du premier débat pour booster leurs candidatures.

Mais l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, n’a pas été retenu pour le deuxième débat. Le champ pourrait encore s’éclaircir si le débat ne fait pas bouger les choses.

Cette semaine, le président Joe Biden a rendu visite aux travailleurs de l’automobile en grève sur la ligne de piquetage dans le Michigan pour faire valoir ses propres arguments. « Vous m’avez entendu le dire à maintes reprises, ce n’est pas Wall Street qui a construit le pays, c’est la classe moyenne qui a construit le pays, ce sont les syndicats qui ont construit la classe moyenne. Alors continuons ! »

Trump visera également cette même foule. Il prévoit de s’adresser aux travailleurs de l’automobile de l’État au lieu de participer au débat. La visite souligne à quel point le Midwest est important pour la Maison Blanche.

Certains candidats estiment que Trump devrait être sur la scène du débat pour faire valoir ses arguments devant l’ensemble du pays.

Le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) a déclaré : « Je pense qu’il doit à tous les électeurs de se présenter, de défendre son bilan, d’exprimer clairement ce qu’il ferait à l’avenir, ce qu’il pourrait faire différemment. »

Les analystes politiques s’accordent à dire que c’est une tâche ardue pour tout opposant à Trump de le défier. Le directeur politique d’ABC News, Rick Klein, a déclaré : « Il est de plus en plus difficile pour les autres candidats de percer. Donald Trump, de l’avis de tous, est plus fort politiquement qu’il ne l’a jamais été au sein du Parti républicain et, peut-être, à l’échelle nationale.

Le troisième débat est prévu début novembre à Miami, en Floride.

