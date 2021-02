Le sénateur Mitt Romney (R-UT) (C) retourne à la salle du Sénat le troisième jour du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump au Capitole américain le 11 février 2021 à Washington, DC. | Chip Somodevilla / Getty Images

Un nombre historique de républicains a voté pour condamner un président de leur propre parti dans le procès de destitution de Trump.

Alors que l’ancien président Donald Trump a été acquitté une fois de plus lors de son deuxième procès en destitution, sept sénateurs républicains notables l’ont déclaré coupable, ce qui en fait le vote de condamnation le plus bipartisan jamais vu.

Cinquante-sept sénateurs au total ont fini par déclarer Trump coupable d’incitation à l’insurrection qui a eu lieu au Capitole américain le 6 janvier, dont sept républicains. Il s’agit des Sens. Susan Collins, Bill Cassidy, Richard Burr, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse et Pat Toomey.

Beaucoup de ces législateurs sont considérés comme modérés, et Toomey fait partie de plusieurs législateurs du GOP prêts à prendre leur retraite après ce mandat. Cela n’a finalement pas suffi à condamner l’ancien président; une condamnation pour mise en accusation nécessite une majorité des deux tiers du Sénat, soit 67 voix.

Bien que seule une poignée de républicains aient condamné Trump, ce nombre est toujours significatif: Auparavant, Romney était le seul sénateur de l’histoire des États-Unis à voter pour condamner un président du même parti, ayant déclaré Trump coupable de l’un des deux articles de mise en accusation lors de sa première procès de destitution il y a un an. Le vote de Romney samedi – ainsi que ceux des autres républicains cette fois-ci – souligne à quel point une fraction du parti est ouverte à se distancer de l’ancien président, alors que la majorité lutte toujours avec cette décision.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, faisait partie des sénateurs qui ont voté pour acquitter Trump, une décision qu’il a annoncée lors de sa conférence samedi. Il y avait auparavant des questions sur la façon dont McConnell voterait parce qu’il a signalé qu’il n’avait pas encore pris de décision et qu’il considérait les actions de Trump comme une infraction impénétrable. Auparavant, il avait également publié une déclaration ferme condamnant les objections à la certification des résultats des élections.

La position de McConnell est extrêmement influente et a probablement donné une couverture aux autres membres de sa conférence cherchant à acquitter. Dans sa déclaration, il a cité le manque de compétence du Sénat sur la procédure de destitution d’un ancien président comme raison de son vote – une question sur laquelle de nombreux juristes ne sont pas d’accord avec lui et qui aurait pu être évitée s’il avait programmé le procès plus tôt.

La volonté de la plupart des républicains de rester fidèles à Trump alors même qu’il a attisé la violence tout en contestant les résultats des élections suggère qu’ils voient encore un avenir en s’alignant sur l’ancien président. Pour certains, la menace d’un retour de force de la base d’électeurs de Trump et un défi principal potentiel aurait pu être un élément dissuasif majeur: selon un récent sondage Vox / Data for Progress, 56% des républicains ont déclaré qu’ils étaient beaucoup moins susceptibles de voter pour un candidat. qui déclare Trump coupable, et 13% ont déclaré qu’ils étaient un peu moins susceptibles de le faire.

Les républicains qui ont rompu avec Trump, cependant, ont semblé envoyer un message à la fois sur la gravité de ses actes – et sur ce que certains segments du Parti républicain représentent encore.