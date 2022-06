7 républicains de l’Illinois cherchent à remplacer Duckworth au Sénat

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Sept candidats sont à la recherche de l’investiture républicaine lors de la primaire mardi pour le Sénat américain dans l’Illinois, le vainqueur affrontant la sénatrice démocrate sortante Tammy Duckworth.

Duckworth, 54 ans, vétéran de la guerre irakienne blessé et politicien populaire, est sans opposition à la primaire. Elle sera clairement la favorite alors qu’elle brigue un second mandat en novembre dans un endroit où les démocrates contrôlent tous les bureaux de l’État et où les électeurs ont rejeté à deux reprises le président Donald Trump à deux chiffres. Sur 34 courses au Sénat dans tout le pays, le rapport politique de Cook place ses chances sur seulement 10, il se classe comme « Solid D » pour une victoire démocrate probable.

Alors que l’Illinois a élu des sénateurs du GOP dans un passé récent, Duckworth a battu le plus récent républicain à occuper un siège – le sénateur modéré Mark Kirk – de plus de 10 points en 2016.

Kathy Salvi, ancienne défenseure publique adjointe du comté de Lake et candidate au Congrès non élue en 2006, a mené le peloton des républicains lors de la campagne primaire en termes d’exposition et d’argent collecté. Elle a fait campagne sur la promesse de travailler pour unifier son parti et maintient que Duckworth est battable car les élections d’automne seront un vote sur le succès ou l’échec de l’administration Biden. Salvi, 63 ans, de Mundelein, travaille dans un cabinet d’avocats de la région de Chicago aux côtés de son mari, Al, un ancien législateur de l’État.

Peggy Hubbard, 58 ans, une militante politique du sud-ouest de l’Illinois qui a assisté à l’émeute du Capitole du 6 janvier et promeut la fausse affirmation selon laquelle l’ancien président Donald Trump a remporté les élections de 2020, se présente également. Le résident de Belleville est un vétéran de la Marine et un ancien policier. Son matériel de campagne la qualifie de “non achetée et sans patron”.

Deux autres républicains en lice ont été sur le bulletin de vote lors des élections précédentes – le révérend Anthony Williams, 67 ans, de Dolton, et Jimmy Lee Tillman II, un partisan de Trump et le fils de l’ancienne échevine de Chicago Dorothy Tillman.

Sont également en lice Robert “Bobby” Piton de Genève, associé directeur d’une société de services d’investissement à Saint-Charles; Casey Chlebek, 73 ans, propriétaire d’une entreprise immobilière d’origine polonaise et ancien président de la division Illinois du Congrès américain polonais ; et Matthew Dubiel, 45 ans, propriétaire de la station de radio WCKG-AM à Elmhurst.

Trump n’a approuvé personne dans la course.

The Associated Press