Les vergetures surviennent chez les deux sexes lorsqu’il y a un gain ou une perte de poids soudain ou une forme de croissance qui étire la peau. Des marques rouges visibles apparaissent sur les bras, les seins, le dos, l’abdomen, la fesse, la hanche et la cuisse lorsque les fibres élastiques de notre peau se déchirent à cause des changements de poids. Ces marques surviennent principalement pendant la puberté et la grossesse. Ils se produisent également chez les personnes obèses ainsi que sur les culturistes. Au fil du temps, les cicatrices passent d’une couleur sombre à quelque chose de plus pâle.

Mentionnés ci-dessous sont quelques-uns des remèdes naturels disponibles pour réduire ces cicatrices.

1. Huile de coco

L’huile extraite de Cocos nucifera ne peut pas faire disparaître les vergetures anciennes, mais si elle est appliquée sur des cicatrices fraîches, elle peut les ternir. L’huile de coco contient de la vitamine E et K qui rajeunit les cellules de la peau, tandis que les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes de l’huile procurent des avantages supplémentaires à la peau.

2. Huile d’amande

Il est souvent utilisé pour réduire la visibilité des vergetures. Dans un clinique essai mené sur des femmes qui étaient tombées enceintes pour la première fois, il a été constaté que le massage d’huile d’amande amère sur les zones touchées aidait à réduire la formation de vergetures.

3. Gommage à l’abricot

Les graines d’abricot sont principalement utilisées à des fins d’exfoliation ou d’élimination des peaux mortes et endommagées. Le processus de gommage encourage la formation d’une nouvelle peau au-dessus de la couche endommagée. De cette façon, les vergetures sont également éclaircies.

3. Aloe Vera

Études ont noté que l’aloe vera a des propriétés qui aident à guérir les dommages cutanés. En raison de sa forte teneur en eau, l’aloe vera possède également des propriétés hydratantes. Il a été démontré que le gel d’aloe vera réduit les démangeaisons associées aux vergetures.

4. Huile d’argan

UNE étude a constaté que l’huile d’argan a des propriétés anti-âge et améliore l’élasticité de la peau chez les femmes ménopausées. Cela en fait un traitement efficace pour les cicatrices.

5. Huile de ricin

L’huile extraite des graines de ricin pressées est souvent utilisée comme hydratant. L’application de l’huile aidera à maintenir l’élasticité de la peau et empêchera ainsi les cicatrices lorsque la peau est étirée.

6. jus de citron

Selon études, le citron est riche en antioxydants qui inhibent la production de radicaux libres qui endommagent les cellules. Cet avantage pour la santé rend le citron idéal pour traiter les vergetures.