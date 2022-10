7 raisons pour lesquelles vous devriez posséder plusieurs comptes d’épargne

L’adage séculaire, “ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier », nous met en garde contre le fait de mettre toutes nos ressources dans une seule entreprise risquée. Ce proverbe bien établi peut facilement s’appliquer aux comptes d’épargne – une façon peu risquée de mettre de l’argent de côté Les comptes d’épargne sont des comptes de dépôt à faible risque qui vous permettent de constituer un fonds pouvant être utilisé à des fins telles que l’épargne d’urgence ou pour atteindre un objectif financier.

Les banques utilisent des comptes de dépôt pour financer leurs opérations de prêt. En échange du droit d’investir votre argent et de réaliser un profit, une banque ou une coopérative de crédit vous paiera des intérêts sur les soldes qu’elle perçoit. Votre argent fructifie en plus d’être entreposé en toute sécurité dans une banque ou une coopérative de crédit assurée auprès du gouvernement fédéral. Les comptes d’épargne sont assurés contre les pertes par la Federal Deposit Insurance Corporation, s’ils sont ouverts par l’intermédiaire d’une banque, ou par la National Credit Union Administration pour les comptes dans une coopérative de crédit jusqu’à 250 000 $ par personne.

Mais si vous êtes comme la moitié des Américains interrogés dans une récente enquête GoBankingRates qui ont déclaré être fidèles à une seule banque et conserver leurs réserves au même endroit, alors vous négligez sept raisons pratiques d’avoir plus d’un compte d’épargne.

1. Automatisez la croissance de l’épargne

Le principe “loin des yeux, loin du cœur” est pratique lorsque les comptes d’épargne ne sont pas connectés en tant que protection contre les découverts ou avec un simple accès au transfert vers votre compte bancaire principal. Vous êtes moins susceptible d’envisager des comptes pour les dépenses quotidiennes ou les achats impulsifs si on ne vous rappelle pas constamment que le solde d’épargne existe. Combinez cela avec un dépôt ou un transfert automatique, et votre solde peut croître indemne. Des comptes d’épargne distincts peuvent tirer parti de l’approche du set-it-and-forget-it.

2. Réduisez les risques de dépenses excessives

Des institutions bancaires distinctes peuvent constituer une protection utile contre les dépenses excessives. Bien que les comptes puissent être liés pour faciliter les transferts du réseau automatisé des chambres de compensation, ces transferts prennent généralement jusqu’à trois jours ouvrables. L’effort supplémentaire requis pour transférer des fonds et le temps requis pour effectuer une transaction offrent une période de réflexion. Les achats impulsifs ou les achats inutilement extravagants peuvent être filtrés avec un accès moins immédiat à votre compte d’épargne.

3. Trouvez les meilleurs rendements

En cette ère de hausse des taux d’intérêt, magasiner pour les comptes d’épargne offrant les meilleurs rendements est un incontournable si vous souhaitez faire fructifier votre épargne. CNET met régulièrement à jour une liste des meilleure épargne à haut rendement avec de nombreuses applications en ligne offrant disponibles dans tout le pays. Étant donné que la plupart des banques ou des coopératives de crédit offrent une sécurité, un accès et une variété de services de premier ordre, trouver le compte avec le pourcentage de rendement annuel le plus élevé, ou APY, aidera votre argent à suivre le rythme du rythme de l’inflation.

4. Suivez vos progrès

Lorsque vous travaillez pour atteindre des objectifs financiers, l’utilisation de comptes séparés pour suivre les progrès est une stratégie solide. Certaines personnes utilisent des comptes séparés pour épargner pour des dépenses importantes telles que l’épargne pour l’université, le versement d’un acompte sur une voiture ou une maison, ou des vacances qui changent la vie. La séparation des comptes d’épargne permettra de clarifier à quel point vous êtes proche d’un objectif spécifique. Le rappel visuel peut stimuler l’élan pour vous aider à rester concentré sur votre objectif.

5. Gardez votre argent assuré

Le gouvernement fédéral a commencé à soutenir les banques dans le cadre du New Deal sous le président Franklin Roosevelt en tant que politique pour faire face aux faillites bancaires pendant la Grande Dépression des années 1930. Comme mentionné précédemment, les comptes de dépôt sont couverts dans les banques et les coopératives de crédit qui sont soutenues par des organisations assurées au niveau fédéral telles que la FDIC et la NCUA jusqu’à 250 000 $ par personne, couvrant tous les comptes d’une même institution bancaire. Lorsque les soldes des comptes de dépôt approchent de ce chiffre magique, l’ouverture d’un nouveau compte d’épargne dans une banque distincte est non seulement sage mais essentielle pour garantir que votre argent sera couvert contre les pertes ou les défaillances bancaires. Bien que le secteur bancaire soit relativement stable, faillites bancaires se sont produits ces dernières années.

6. Profitez des bonus

Bonus de compte bancaire sont une incitation utile à ouvrir un nouveau compte d’épargne. Ces bonus peuvent aller de quelques centaines de dollars à 500 $. Les bonus sont assortis de conditions pouvant aller du minimum de dépôt direct requis au maintien d’un solde mensuel sur plusieurs mois.

7. Gérer les comptes des mineurs

La création d’un compte d’épargne pour les enfants mineurs est un excellent moyen de les aider à établir de saines habitudes financières dès leur plus jeune âge et de les initier à une formation financière pratique. Un compte distinct peut les aider à se fixer des objectifs d’épargne et à commencer à acquérir des connaissances financières qui les aideront à l’âge adulte.

Étapes à suivre lors de la création de plusieurs comptes d’épargne

Identifiez pourquoi vous avez besoin de plusieurs comptes d’épargne. Cela déterminera le nombre de comptes dont vous avez besoin et la façon dont vous souhaitez que les comptes interagissent les uns avec les autres. Par exemple, si vous épargnez pour une nouvelle voiture parce que vous voulez payer comptant, mais que vous épargnez également pour des vacances à l’étranger, des comptes distincts vous aideront à suivre l’évolution de votre épargne pour les deux plans. Renseignez-vous sur les APY et les offres spéciales de votre banque. Contactez un représentant de la banque et renseignez-vous sur l’ouverture de comptes d’épargne supplémentaires avec des APY plus élevés et s’il existe des promotions ou des bonus disponibles lorsque vous ouvrez un autre compte. Recherchez les meilleurs comptes d’épargne à haut rendement en utilisant des ressources en ligne telles que le guide de CNET sur le meilleurs comptes d’épargne . Vous pouvez comparer plusieurs fonctionnalités en plus d’APY, telles que les frais mensuels, les exigences de solde minimum et l’accès aux guichets automatiques. Décidez comment vous voulez accéder à votre argent. Avez-vous besoin d’une banque physique, avec un service client, pour accéder à vos fonds en personne, ou préférez-vous une banque en ligne uniquement où vous pouvez gérer vos fonds dans le confort de votre foyer ? Si la banque a des succursales physiques, un accès pratique aux services vous inciterait-il à utiliser votre compte ? Vous devez également décider comment vous souhaitez que vos comptes bancaires soient liés. La possibilité de déposer des fonds à intervalles réguliers et automatiques est essentielle pour développer une saine habitude d’épargne. Prévoyez du temps pour examiner vos comptes régulièrement. Ajoutez un rappel de calendrier au moins une fois par mois pour revoir vos objectifs d’épargne et les soldes de plusieurs comptes.

Quand faut-il éviter d’ouvrir plusieurs comptes ?

Avoir plusieurs comptes peut être une excellente stratégie pour constituer et protéger votre épargne, mais il existe des situations où l’ouverture d’un compte d’épargne supplémentaire n’est pas conseillée.

Le nouveau compte facture des frais de service.

Vous ne pouvez pas déposer suffisamment pour renoncer aux frais de service mensuels.

Vous ne voulez pas payer d’impôts sur le bonus versé sur votre nouveau compte.

Vous ne pouvez pas satisfaire aux exigences qui rendent possible l’ouverture d’un nouveau compte, comme un montant mensuel minimum de dépôt direct.

FAQ

Combien de comptes d’épargne dois-je avoir ? Cela dépend bien sûr de vos objectifs financiers personnels. Il n’y a pas une seule bonne réponse. Aligner le nombre de comptes sur les principaux objectifs d’épargne est une approche. Si vous trouvez que l’ajout ou la suppression de comptes vous simplifiera la vie et facilitera le suivi de vos progrès, ajustez-vous en conséquence. De plus, vous assurer que vos soldes dans une banque ne dépassent pas les limites d’assurance fédérales offertes par la FDIC ou la NCUA peut vous aider à déterminer le nombre de comptes d’épargne qui vous conviennent.

Combien de comptes d’épargne ai-je le droit d’avoir ? Alors que certaines banques peuvent limiter le nombre de comptes que vous pouvez ouvrir en interne, il n’y a pas de limite au nombre de comptes d’épargne qu’une personne peut avoir. L’ouverture de comptes d’épargne dans plusieurs banques ou coopératives de crédit annulera toutes les limites imposées par une seule banque. De plus, il n’y a aucun impact sur votre pointage de crédit si vous avez plusieurs comptes.

Dois-je diversifier mes comptes d’épargne entre différentes banques ? Oui si: Le solde de votre compte dans n’importe quelle banque dépassera 250 000 $.

Vous trouvez une meilleure offre APY que votre banque actuelle sans frais supplémentaires qui réduisent vos rendements globaux.

Vous souhaitez utiliser des stratégies qui suivent les objectifs d’épargne avec des comptes individuels et une banque limite le nombre de comptes par individu.

La ligne du bas

Les épargnants avertis utilisent la stratégie d’ouverture de plusieurs comptes d’épargne pour les aider à se concentrer et à atteindre leurs objectifs financiers. L’utilisation de plusieurs comptes d’épargne dans différentes banques et/ou coopératives de crédit fournit une structure qui peut vous aider à éviter les achats impulsifs et les dépenses excessives tout en configurant votre processus d’épargne sur le pilote automatique.