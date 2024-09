7 raisons pour lesquelles je choisis Android plutôt qu’iOS (et le chargement latéral n’en fait pas partie)

Kerry Wan/ZDNET

Mon premier smartphone était un Palm Pilot Treo. Il n’était pas bon. Il était lent, difficile à utiliser et ne valait pas son prix. Lorsque j’en suis arrivé au point où j’étais frustré par le Treo, j’ai décidé qu’il était dans mon intérêt de trouver une meilleure option.

À l’époque, la meilleure option était un iPhone 3G. J’ai immédiatement compris ce que pouvait être un smartphone. L’iPhone était de loin supérieur au Treo. Mieux encore : il fonctionnait tout simplement. Quand je voulais faire quelque chose, l’iPhone le faisait. Je pouvais faire tout ce que je ne pouvais pas faire avec le Treo et le faire facilement. C’est génial, non ?

Également : je suis passé au Google Pixel 9 Pro, et sa fonctionnalité la plus impressionnante n’était pas le logiciel

Ce mariage a duré environ un an. Du premier instant où j’ai touché cet iPhone jusqu’au jour où j’ai quitté le navire Apple, je me suis retrouvé aussi frustré par l’iPhone que je l’avais été par le Treo.

Quoi ? Comment est-ce possible ? Le Treo était un tas de ferraille, mais l’iPhone fonctionnait vraiment. Comment ai-je pu me retrouver dans une situation similaire ? Laissez-moi vous expliquer.

1. Android est plus personnalisable

Je n’aimais pas toujours faire les choses à la manière d’Apple. En fait, c’est le plus gros problème que j’ai eu avec les produits Apple depuis le début. Avec les iPhones, on fait les choses à la manière d’Apple et on n’a pas le choix. Il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte que la philosophie d’Apple ne cadrait pas avec la mienne. Le problème était que tant que j’utilisais un iPhone, je n’avais pas d’autre choix que de me conformer à la philosophie d’Apple.

Cela m’a contrarié – de bien des manières.

En 2009, j’ai découvert Android, une plateforme mobile qui m’a permis de modifier le système d’exploitation pour qu’il s’affiche et se comporte de la manière qui correspond le mieux à mes besoins.

Également : J’ai remplacé mon Samsung Galaxy S24 Ultra par le Pixel 9 Pro XL pendant un mois – et je ne peux pas revenir en arrière

Même si je ne suis pas d’accord avec tout ce que fait Google, je suis d’accord avec la façon dont il gère la plateforme mobile. Avec Android, vous n’êtes pas toujours obligé de suivre la méthode Google. Par exemple, si vous n’aimez pas l’application d’écran d’accueil Pixel, vous pouvez installer n’importe quelle application d’écran d’accueil tierce trouvée dans le Google Play Store. Vous n’aimez pas Gmail ? Installez autre chose. Vous préférez utiliser un service cloud autre que celui de Google ? Installez quelque chose comme Prochain nuage et connectez-le à votre propre serveur.

Si vous souhaitez effectuer une personnalisation sur votre téléphone Android, vous pourrez probablement le faire.

2. Android est plus intuitif

Adam Breeden/ZDNET

Je sais que c’est subjectif, mais chaque fois que je prends un iPhone en main, je trouve l’interface utilisateur plutôt déroutante. Oui, j’utilise Android depuis longtemps et je me suis habitué à cet écosystème. Cependant, j’utilise également MacOS, donc je comprends comment fonctionnent les systèmes d’exploitation d’Apple.

Avec Android, par exemple, le geste de retour universel fonctionne avec toutes les applications du téléphone. Balayez vers la gauche pour revenir à votre position précédente. Avec iOS, en revanche, cela ne fonctionne pas avec toutes les applications et n’est pas cohérent.

En comparant iOS et Android, j’ai toujours trouvé que l’approche Android était logique, alors qu’iOS me confond souvent.

3. Android est plus flexible

En plus de ne pas avoir à faire certaines choses comme Apple ou Google, Android est plus flexible. Considérez ceci : avec très peu d’effort, vous pouvez connecter Android à presque n’importe quel système d’exploitation. Par exemple, de nombreuses distributions Linux incluent des outils comme KDE Konnect ou GSConnect qui vous permettent de connecter votre appareil Android à l’ordinateur de bureau ou portable Linux et de partager des fichiers, d’interagir et même d’afficher des notifications.

À lire aussi : Le Pixel 9 à 799 $ pourrait bien être le smartphone surprise de Google cette année. Voici pourquoi

Il en va de même avec Windows et MacOS. Essayez que avec un iPhone, sans avoir à installer de logiciel tiers. Oui, iOS interagit très bien avec MacOS, car Apple l’a conçu pour fonctionner de cette façon. Mais lorsqu’il s’agit de travailler avec d’autres plateformes, iOS n’est pas aussi à la hauteur qu’Android.

4. Coût et variation

Je viens d’acheter un Pixel 9 Pro. Après avoir échangé mon Pixel 8 Pro, le prix du téléphone était d’environ 400 $. Essayez de trouver une offre comme celle-là sur le dernier et le meilleur iPhone. Le moins cher L’iPhone 16 est disponible à partir de 799 $. Et le téléphone Apple le moins cher que vous pouvez obtenir est l’iPhone SE à 429 $.

Comparons cela aux téléphones Android moins chers du marché, dont beaucoup se vendent à moins de la moitié du prix du SE. C’est la principale raison pour laquelle Android domine le marché mondial de la téléphonie mobile : des centaines de millions de personnes dans le monde ne peuvent pas se permettre un iPhone.

Également : Comment transformer votre ancien téléphone Android en caméra de sécurité ou pour animaux

Chaque fois que j’ai besoin d’un nouveau téléphone, je ne me limite pas aux appareils vendus par Apple – ou par un seul fournisseur. J’aime ça. Plusieurs fabricants – Nothing, OnePlus, Doogee, Motorola, Samsung, Asus et d’autres – produisent des téléphones Android. Chaque modèle propose une variante du thème Android, et chacun peut être acheté pour bien moins cher que n’importe quel téléphone vendu par Apple. La plupart de ces fournisseurs ont des téléphones à petit prix dans leurs gammes.

5. ROM personnalisées

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (à gauche), le Google Pixel 9 Pro Fold (au centre) et le OnePlus Open (à droite). Kerry Wan/ZDNET

Bon, je vous avoue que ça fait longtemps que je n’ai pas remplacé Android par une ROM customisée, mais c’est toujours possible ! Qu’est-ce qu’une ROM customisée ? En gros, une ROM customisée est une version différente d’Android, avec des fonctionnalités différentes, des mises à jour plus rapides, des gains de performances, etc.

Également : 5 façons d’utiliser Google Keep pour une productivité maximale (et vous devriez le faire aussi)

Oui, l’installation d’une ROM personnalisée est un défi, mais le fait que cela soit possible démontre à quel point les téléphones Android sont plus flexibles que les iPhones.

6. Intégration de Google

J’ai utilisé les options cloud de Google et d’Apple, et j’ai toujours trouvé que celle de Google était bien supérieure. En plus de cela, j’utilise Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Keep, Google Maps, etc., et je trouve que l’intégration transparente d’Android avec l’ensemble de l’écosystème Google surpasse celle d’iOS. Bien sûr, il y a iCloud, mais j’ai toujours trouvé qu’iCloud n’était pas très utile pour la productivité. Bien que vous puissiez installer des applications Google sur iOS, l’intégration est inférieure à celle d’Android.

7. Notifications

Le système de notifications iOS n’est pas comparable à celui d’Android. L’approche beaucoup plus détaillée d’Android en matière de notifications offre également plus de contrôle. Alors qu’iOS opte pour la méthode de notification la plus simple, Android propose un système qui peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez. Pour tous ceux qui apprécient les détails, le système de notifications Android est à la hauteur.