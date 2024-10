7 raisons d’éviter la dernière mise à jour de Windows 11 (indice : ce sont tous des bugs)

Capture d’écran de Lance Whitney/ZDNET

Après des mois de tests bêta, Microsoft a officiellement publié sa mise à jour majeure 2024 pour Windows 11. Connue sous le nom de Windows 11 24H2, la dernière version améliore l’IA Copilot, améliore l’Explorateur de fichiers, promet des performances plus rapides et une plus grande stabilité, et apporte d’autres améliorations.

La mise à jour étant désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11, vous la trouverez peut-être apparaître sur l’écran Windows Update de votre PC. Si tel est le cas, vous pouvez certainement l’installer à partir de là. Sinon, la nouvelle version est accessible sur Page de téléchargement de Windows 11 de Microsoft où vous pouvez le récupérer via l’assistant d’installation, via le support d’installation ou sous forme de fichier ISO.

Mais attendez. Avant de vous lancer dans la mise à jour 2024, vous souhaiterez peut-être reconsidérer votre décision. En effet, la nouvelle version comporte une série de bogues qui pourraient vous empêcher d’utiliser pleinement Windows comme vous le souhaitez et comme vous l’attendez.

La plupart des problèmes ont été documentés par Microsoft ou signalés par les utilisateurs de Windows. Bien qu’aucun bug ne soit un obstacle à lui seul, ils constituent collectivement une bonne raison de retarder cette dernière mise à jour jusqu’à ce que Microsoft puisse les corriger.

Voici quelques-uns des problèmes que vous pourriez rencontrer si vous passez à la nouvelle version.

1. Bogue du vérificateur de fichiers système

Connu sous le nom de SFC, le vérificateur de fichiers système Windows analyse votre lecteur à la recherche de fichiers système corrompus et tente de réparer ou de remplacer ceux qui posent problème. L’exécution de la commande sfc /scannow à une invite lance l’analyse. Si des fichiers corrompus sont détectés, SFC les corrige automatiquement. Exécutez à nouveau l’analyse et votre système devrait maintenant obtenir un bon état de santé.

Mais avec la mise à jour Windows 11 2024, le vérificateur de fichiers système se retrouve pris dans une boucle de faux positifs. Peu importe le nombre de fois que vous exécutez l’outil, il vous dira qu’il a trouvé et corrigé les fichiers corrompus. En testant le bug, les gens de Windows Latest ont découvert que le L’analyse SFC considère les valeurs de hachage de certains fichiers liés à WebView2 comme une incompatibilité avec les valeurs attendues. C’est pourquoi ces fichiers sont incorrectement étiquetés comme corrompus. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu, le vérificateur de fichiers est de peu d’utilité dans la dernière mise à jour de Windows 11.

2. Problème de suppression du fichier cache

La mise à jour de Windows 11 2024 laisse un cache de mise à jour de 8,63 Go que vous ne pouvez apparemment pas supprimer via les méthodes de suppression habituelles. Pour preuve, la quantité d’espace libre sur votre disque dur ne change pas après avoir essayé de supprimer ce cache. Toutefois, Microsoft a confirmé qu’il s’agit d’un bug de rapport. Le choix de l’option « Windows Update Cleanup » lors de l’exécution du nettoyage de disque supprime en fait le cache. L’outil de nettoyage signale par erreur que l’espace disque libéré est encore disponible pour le nettoyage.

3. Conflit avec l’application de jeu en ligne Easy Anti-Cheat

Un programme connu sous le nom Anti-triche facile est automatiquement installé avec certains jeux en ligne pour éviter la triche. Mais Windows 11 2024 ne fonctionne pas bien avec ce logiciel car les utilisateurs peuvent faire l’expérience du redoutable écran bleu de la mort, du moins dans de rares cas, selon Microsoft.

Seuls les appareils dotés de processeurs Intel Alder Lake+ et de la plateforme vPro sont concernés. Microsoft travaille avec le développeur d’Easy Anti-Cheat pour résoudre le problème. D’ici là, ceux d’entre vous qui exécutent cette application sur des PC équipés de la puce Intel concernée doivent être conscients du conflit.

4. Écrans bleus dans d’autres cas

Au-delà du conflit avec Easy Anti-Cheat, d’autres situations peuvent conduire à l’écran bleu de la mort dans la mise à jour Windows 11 2024. Intel et Microsoft ont découvert problèmes d’incompatibilité avec certains pilotes pour la technologie Intel Smart Sound (Intel SST) sur les processeurs Intel Core de 11e génération. Les personnes exécutant le pilote concerné et Windows 11 24H2 pourraient rencontrer des écrans bleus. Des sources ont déclaré à Windows Latest que Microsoft serait au courant d’un problème dans la mise à jour 24H2 qui provoque écran bleu pour les PC équipés de certains SSD Western Digital.

5. Disparition du pointeur de la souris

Un bug dans Windows 11 24H2 et autres mises à jour récentes de Windows fait disparaître le pointeur de la souris ou le curseur dans les applications basées sur Chromium telles que Google Chrome et Microsoft Edge, selon Windows Latest. Le problème ne se produit que lorsque vous interagissez avec un champ de saisie de texte, bien qu’il existe une solution de contournement, décrite par Windows Latest dans son article.

6. Problèmes de connexion Internet

Certaines personnes ayant installé la mise à jour Windows 11 2024 signalent que leur les connexions Internet sont maintenant problématiques. Comme l’a découvert Rapport Windowsles gens semblent pouvoir se connecter via Ethernet ou Wi-Fi, mais ils ne reçoivent pas d’adresse IP valide et ne peuvent donc pas obtenir de connexion Internet ou réseau. Ni la mise à jour des pilotes et du micrologiciel ni la réinitialisation de la connectivité réseau ne résolvent le problème.

7. Problème du capteur d’empreintes digitales

Après la mise à jour vers Windows 11 24H2, le les capteurs d’empreintes digitales sur un nombre limité de PC peuvent ne plus répondreselon Microsoft. Si vous verrouillez l’appareil puis essayez de le déverrouiller avec une analyse d’empreintes digitales, l’authentification échoue et vous devez choisir une autre méthode pour vous connecter.

Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes qui affligent Microsoft et ses utilisateurs avec la mise à jour Windows 11 2024. Microsoft en a répertorié plusieurs autres sur son Page Problèmes connus et notifications.

J’ai installé la mise à jour sur un PC de test Windows 11 et j’ai rencontré quelques-uns des bugs décrits ici ainsi que d’autres. Un programme de synchronisation de calendrier et de contacts que j’utilise appelé Sync2Cloud ne fonctionnera pas sous Windows 11 24H2. Deux mises à jour de pilotes d’Intel échouent lorsque j’essaie de les installer. La connexion au PC à l’aide de la connexion Bureau à distance de Microsoft ne fonctionne pas toujours du premier coup.

Certains conflits et problèmes sont malheureusement à prévoir lorsque Microsoft déploiera une nouvelle mise à jour majeure de Windows. Même avec des tests bêta à grande échelle, tous les problèmes potentiels ne seront pas détectés. Mais des problèmes comme ceux-ci restent frustrants pour ceux d’entre nous qui doivent utiliser Windows pour leur travail et d’autres tâches.

Le nombre de bugs dans Windows 11 24H2 n’est peut-être ni pire ni meilleur que les précédentes mises à jour annuelles de Windows. Mais certains d’entre eux pourraient certainement vous empêcher d’utiliser votre ordinateur comme vous le feriez normalement. Jusqu’à ce que la totalité ou la plupart de ces bogues puissent être corrigés, je conseille aux utilisateurs de Windows 11 d’attendre la mise à jour 2024 et de s’en tenir à votre version actuelle.