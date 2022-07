7 raisons de travailler avec un agent immobilier – Shaw Local

L’achat et la vente d’une maison peuvent être stressants. Vous avez besoin d’un agent REALTOR®, membre de la National Association of REALTORS®, à vos côtés.

La différence entre un agent immobilier et un REALTOR® est réelle. Voici 7 raisons de travailler avec un agent immobilier de la National Association of REALTORS®.

1. Obtenez le scoop intérieur.

Les professionnels de l’immobilier ont accès à des informations exclusives sur le quartier et la propriété pour faire de vous un acheteur ou un vendeur plus intelligent.

2. Simplement votre recherche.

Un agent peut vous renseigner sur les conditions actuelles du marché et vous aider à trouver des maisons qui correspondent à vos critères en utilisant les marchés de courtiers locaux – connus dans le secteur sous le nom de services d’inscriptions multiples (MLS).

3. Naviguer dans un processus complexe.

Un professionnel de l’immobilier peut vous guider sur les formulaires, les divulgations et le processus de prêt pour vous aider à éviter des erreurs et des retards coûteux.

4. Négociez comme un pro.

Un agent possède l’expertise nécessaire pour négocier les conditions, du prix de la maison aux réparations, en votre nom.

5. Soyez à jour.

Vous avez peut-être déjà acheté ou vendu une maison, mais les processus de marché et de transaction changent constamment.

6. Ayez un allié de confiance.

Votre agent peut vous expliquer les avantages et les inconvénients derrière les grandes décisions et partager son réseau d’inspecteurs en bâtiment, de prêteurs, de rénovateurs de confiance et plus encore !

7. Faites ce qu’il faut.

Assurez-vous que votre agent est un agent immobilier. Les AGENTS IMMOBILIERS sont liés par un code d’éthique strict basé sur le professionnalisme, la protection des consommateurs et la règle d’or.

