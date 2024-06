7 produits recommandés par les podologues pour soulager la douleur liée à la fasciite plantaire

Souvent accompagnée d’une douleur lancinante ou aiguë centrée autour de la plante du pied, la fasciite plantaire est une maladie inflammatoire et, dans de nombreux cas, dégénérative affectant le ligament large et épais de la plante du pied qui aide à maintenir la voûte plantaire, Trepal. a déclaré au HuffPost.

« La fasciite plantaire est causée par une déchirure de ce fascia due soit à l’étanchéité de ce complexe postérieur qui commence à se déchirer, soit à la torsion de la mécanique du pied », explique le podologue. Louis J.DeCaroprésident du Collège américain de pédiatrie du pied et de la cheville.

Il a ajouté que certains types de pieds sont plus susceptibles que d’autres d’exercer une pression ou de tordre le fascia, et a suggéré en apprendre davantage sur votre propre type de pied spécifique afin de déterminer la manière la plus efficace de traiter votre douleur.

Heureusement, DeCaro et Trepal ont déclaré que la fasciite plantaire peut disparaître d’elle-même, nécessite rarement une intervention chirurgicale et peut être gérée efficacement avec des aides en vente libre. Cependant, les deux experts ont averti que si la douleur persiste pendant plus de quelques semaines, vous devriez consulter un professionnel ; il est possible que vous ayez besoin d’une thérapie physique ou d’autres conseils pour résoudre ce problème.