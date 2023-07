7 premières surprises au camp pour les Panthers, ainsi que les dernières nouvelles sur leur avenir à Wofford

SPARTANBURG, Caroline du Sud – Les Panthers venaient de terminer leur troisième entraînement au camp d’entraînement samedi au stade Gibbs – un autre en short et casque – lorsqu’un journaliste a mentionné à Frank Reich ce qui allait se passer après la journée de congé de dimanche.

« Pads lundi, ouais, allons-y! » dit Reich, ses yeux s’agrandissant. « Je pense que les joueurs l’attendent avec impatience. Vous pouvez faire beaucoup de choses (dans les entraînements sans contact), mais je pense que nous avons tous hâte de mettre les coussinets.

Reich a souligné que le processus d’évaluation est plus facile lors des entraînements entièrement rembourrés, et cela est particulièrement vrai pour les joueurs de ligne offensifs et défensifs. Pourtant, un certain nombre de joueurs se sont démarqués lors de la première semaine des Panthers à Wofford. L’athlétisme examine sept surprises de ce que Reich a appelé le « premier bloc » du camp, ainsi qu’une mise à jour sur l’avenir des Panthers à Spartanburg.

Joli lancer de Bryce Young. Meilleure prise par DJ Chark. pic.twitter.com/krVr30ur2u — Joe Person (@josephperson) 29 juillet 2023

Sept premières surprises de Spartanburg

1. À quelle vitesse Ikem Ekwonu est devenu une force au tacle gauche

Comme mentionné, il n’y a pas eu beaucoup de combats au corps à corps dans les tranchées au cours de la première semaine. Mais la façon dont les entraîneurs et les joueurs défensifs parlent d’Ekwonu, il est clair que le choix du premier tour de 2022 commande dans les vestiaires et sur le terrain d’entraînement. En décrivant à quel point c’était agréable de voir Brian Burns de retour sur le terrain après une opération à la cheville en avril, Reich n’a pas tardé à ajouter que c’était bien que l’attaque ait permis à Ekwonu de s’aligner contre Burns.

Ekwonu, l’ancien joueur de ligne de NC State, a fait de grands progrès en tant que recrue après des débuts difficiles contre Myles Garrett des Browns. Le secondeur des Panthers Shaq Thompson s’attend à un autre grand bond en avant de sa part.

« Ickey est fort comme l’enfer. Il s’est certainement beaucoup amélioré. Avoir cette première année, traverser des hauts et des bas. Mais je pense qu’il a l’un des meilleurs entraîneurs de la ligne offensive (James Campen) du jeu », a déclaré Thompson. « Tu vas contre Burns tous les jours, il va juste te rendre meilleur. Il est définitivement l’un de ces gars qui va certainement s’améliorer cette année.

2. Tournée de rachat de CJ Henderson

La dernière fois que nous avons vu Henderson, le demi de coin suppléant était battu par Mike Evans de Tampa Bay lors d’une défaite de la semaine 17 qui a coûté aux Panthers une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Cette performance a probablement joué un rôle dans la décision des Panthers de refuser l’option de cinquième année de Henderson pour 2024, ce qui en fait une année de preuve pour Henderson dans la dernière année de son contrat.

Jusqu’à présent, l’ancien premier tour le prouve, avec des interceptions de la recrue Bryce Young lors d’entraînements consécutifs. Après que Young ait offert à Henderson un INT jeudi, Henderson a fait un excellent choix à une main samedi lors d’un face-à-face contre Damiere Byrd. Sur la base de la division de la ligne de Byrd, Henderson a correctement flairé un itinéraire de fondu et a joué sur le ballon.

Henderson est un joueur qui ne dit pas grand-chose, mais il a concédé qu’il jouait avec un avantage cette saison. « C’est une année décisive. Je dois sortir et gagner le mien », a-t-il déclaré. « J’ai le dos contre le mur. J’ai l’impression que c’est là que je fais de mon mieux.

3. Keith Taylor a également passé une bonne journée samedi

Henderson n’était pas le seul corner sur cette île à Tampa contre Evans et Tom Brady la saison dernière. Taylor a également eu une journée difficile, ce qui a conduit à se demander si les Panthers devaient améliorer leur profondeur de virage derrière les partants Jaycee Horn et Donte Jackson.

Mais comme Henderson, Taylor avait l’air d’avoir quelque chose à prouver samedi lorsqu’il a eu une paire de ruptures de passes lors de tête-à-tête, la seconde lorsqu’il était aligné contre le receveur recrue Jonathan Mingo.

Cela faisait partie d’une solide performance tout autour pour la défense contre la passe. Thompson a sapé Shi Smith lors d’exercices d’équipe pour intercepter Young, tandis que l’acquisition d’agent libre Vonn Bell a mis la main sur une passe de Young, qui était 10 sur 15 dans le travail à 11 contre 11.

«Ils ont fait quelques très beaux jeux. Je suis vraiment satisfait du jeu que j’ai vu ici dans ce premier bloc », a déclaré Reich à propos du champ arrière défensif. « Excité par ça, je pense que ça va être un bon groupe pour nous. »



Laviska Shenault (Jacob Kupferman / AP Photo)

4. À quel point Laviska Shenault a été impliquée

L’ancien receveur de Jacksonville était déjà une sorte de pièce d’échecs après être venu à Charlotte dans un échange en août dernier. Mais Reich et son équipe semblent vraiment déterminés à utiliser la polyvalence de Shenault. Shenault a travaillé avec les porteurs de ballon lors d’exercices individuels et samedi a pris le relais de Young hors du champ arrière lors de la première série. « Ils essaient vraiment de comprendre ce que vous faites le mieux et nous allons nous assurer de vous mettre dans la meilleure situation », a-t-il déclaré.

Plus on touche, plus on est de fous pour Shenault, un choix de deuxième ronde en 2020 qui devrait devenir agent libre pour la première fois à la prochaine intersaison. « J’ai dû m’entraîner dur cette intersaison parce que je sais ce qui s’en vient, donc je dois être préparé de toutes les manières possibles », a ajouté Shenault. « C’est l’année du sac. Je dois être prêt et préparé de toutes les manières possibles.

5. Kamu Grugier-Hill

Je ne m’attendais pas vraiment à taper et/ou tweeter beaucoup le nom de Grugier-Hill pendant le camp. Mais l’acquisition de l’agent libre – qui s’est surtout démarqué des équipes spéciales lors de ses précédents arrêts – a attiré l’attention de tous en interceptant Andy Dalton lors des exercices d’équipe mercredi et jeudi. Cela a incité Thompson à qualifier le secondeur de 29 ans de «tueur silencieux» et les journalistes sportifs se sont demandé s’il était peut-être temps de trouver une référence abrégée. KGH n’avait pas d’internationaux samedi, mais il a reçu des premiers représentants dans une unité défensive à la recherche de meneurs de jeu derrière les secondeurs intérieurs partants Thompson et Frankie Luvu.

6. Combien de temps il a fallu pour que les bouts serrés fassent sensation

Les bouts serrés ont joué un rôle de premier plan dans l’attaque de Reich, et il a parlé des décalages qu’ils peuvent créer dans le jeu de passes. Nous attendions donc un jour comme samedi où le vétéran Ian Thomas, le nouveau venu Hayden Hurst et l’ailier serré de troisième année Tommy Tremble captaient des passes partout sur le terrain. Avec un quart-arrière recrue et l’histoire de Reich avec des bouts serrés, attendez-vous à plus de cela.

« Dans notre schéma offensif, les bouts serrés jouent un grand rôle. Ils ont touché certains virages, certaines voies ferrées aujourd’hui, de très gros jeux », a déclaré Reich. « Nous aimons notre chambre. Différents types de compétences pour chacun d’eux. Je trouve qu’ils se complètent bien. »

7. Le début tranquille de quelques-uns des choix de repêchage des recrues (* non nommé Bryce Young, c’est-à-dire)

Young a connu une bonne première semaine, tout comme Mingo, le choix de deuxième ronde d’Ole Miss qui a reçu plusieurs passes de Young. Mais le troisième tour DJ Johnson, un rusher de bord de l’Oregon, n’a réussi à faire aucun jeu splash, ce qui, en toute honnêteté, sera plus facile à faire lorsque les pads s’allumeront. Le choix de quatrième ronde Chandler Zavala, ancien coéquipier de la ligne offensive d’Ekwonu à NC State, a commencé le camp mis à l’écart avec une blessure aux ischio-jambiers, tandis que le cinquième ronde Jammie Robinson est derrière une poignée de vétérans en sécurité.

Pas complet mais assez bon taux de participation à Wofford. pic.twitter.com/MKW9LOeMnT — Joe Person (@josephperson) 29 juillet 2023

Les Panthers prennent Wofford un an à la fois

C’était comme si les Panthers tiendraient un camp d’entraînement à Wofford pour toujours. Mais ensuite, l’ancien élève de Wofford, Jerry Richardson, a vendu l’équipe et le nouveau propriétaire David Tepper a inauguré un nouveau siège social et un nouveau centre d’entraînement à Rock Hill, en Caroline du Sud, où les Panthers prévoyaient d’organiser un camp à partir de cette année.

Mais après l’explosion de ce projet de 800 millions de dollars, les Panthers pourraient soit continuer à venir à Spartanburg, trouver un site alternatif ou rester au stade Bank of America pour le camp. Cet été marque la 28e année des Panthers à Spartanburg; on ne sait pas s’il y aura un 29e.

Un porte-parole de l’équipe a déclaré samedi que les Panthers se concentraient sur 2023 et évalueraient leur relation avec Wofford sur une base annuelle. (Les Panthers n’ont pas mis Tepper à la disposition des journalistes.)

Les responsables de Wofford ont refusé de commenter, mais un responsable du tourisme de Spartanburg a déclaré que la ville espérait que les Panthers resteraient une partie du tissu estival de la ville. « Spartanburg aimerait que les Panthers reviennent parce que nous avons l’impression de faire partie de l’organisation », a déclaré Billy Dunlap, directeur du développement touristique de OneSpartanburg Inc.

« Spartanburg en fait partie depuis 28 ans et cela fait partie de chaque saison – vous venez à Spartanburg pour le camp d’entraînement », a ajouté Dunlap, qui faisait partie des discussions des Panthers à Rock Hill lorsqu’il travaillait pour la York Co. ( SC) office de tourisme.

Les Panthers sont l’une des sept équipes qui organisent encore leurs camps d’entraînement loin de chez eux.

La seule année où les Panthers ne sont pas venus à Spartanburg était 2020 en raison de la pandémie. Les foules avaient un peu diminué ces dernières années, mais les organisateurs ont distribué 15 267 billets pour le week-end Back Together de samedi au stade Gibbs et les responsables de Spartanburg prévoient un impact économique de 7 millions de dollars sur les deux semaines et plus des Panthers en ville.

Parce que Wofford a accueilli les Panthers si longtemps, l’école de la Conférence du Sud a le processus jusqu’à une science. Il est difficile d’imaginer une meilleure configuration à court terme, à condition que l’équipe veuille continuer à partir pour le camp.

(Photo du haut d’Ikem Ekwonu : Jared C. Tilton / Getty Images)

