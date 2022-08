7 points à retenir du procès d’Alex Jones

Dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Le 4 août, un jury du procès du Texas a accordé aux parents d’un enfant tué dans la fusillade de masse plus de 4 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, basés sur un préjudice, une perte ou une blessure prouvés. Un jour plus tard, les jurés sont retournés au tribunal pour envisager des dommages-intérêts punitifs, qui visent à punir un comportement particulièrement préjudiciable et ont tendance à être accordés à la discrétion du tribunal.