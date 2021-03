Le combat des prétendants aux poids moyens du Main Event a vu le n ° 7 Derek Brunson arrêter l’élan du n ° 10 Kevin Holland avec un grappling dominant et un contrôle au sol au cours de cinq rounds. Holland a montré des moments de son excellente capacité de frappe, mais il n’a pas été en mesure d’échapper à la pression du vétéran de Brunson sur le terrain, et Brunson a obtenu un balayage net sur les tableaux de bord avec une victoire par décision unanime. Brunson a dit,

«J’ai 37 ans, mais mon objectif en tant qu’artiste martial est de continuer à m’améliorer. L’âge n’est rien d’autre qu’un nombre. Je veux juste continuer à m’améliorer et à gagner. Pour atteindre mes objectifs et gagner une chance au titre, je devais gagner ici. C’était dur, mais je suis venu ici et j’ai remporté la victoire en 2021, je veux avoir une grande année. Je veux de gros combats. Je veux juste continuer à m’élever. Ces camps d’entraînement ne sont pas plus faciles, mais j’en profite et je m’améliore. Je veux viser les étoiles.

Le combat poids welter entre Song Kenan et Max Griffin a été repoussé à la position de co-Main Event, et les deux sont sortis comme prévu avec une frappe passionnante. Song a décroché des coups de pied lourds, tandis que Griffin a attaqué avec des coups de poing et a fait le travail avec une victoire KO au premier tour. Griffin a dit,

«Quand j’ai reçu l’appel que j’allais être le co-événement principal, j’ai commencé à pleurer. Cette nouvelle année, j’ai eu une conversation avec mon équipe et nous avons dit que je vais organiser un événement co-principal et ensuite le prendre en charge. Dieu l’a fait arriver. Être sur ESPN, puis être poussé à co-principal et l’assommer comme ça? Ça ne va pas mieux que ça.

Événement principal

Le combat des prétendants aux poids moyens du Main Event entre le n ° 7 Derek Brunson et le n ° 10 Kevin Holland a débuté avec un glissement de Hollande qui a donné à Brunson le contrôle supérieur, où il a dominé avec des grèves pendant les cinq minutes entières. Le deuxième tour a commencé comme l’opposé polaire avec un énorme choc des poings et un renversement de la Hollande, puis un retrait de retour de Brunson et une longue tentative d’étranglement. Brunson possédait le reste des rounds avec sa lutte. Holland a eu des moments avec sa frappe et même un retrait dans la ronde finale, mais ce n’était pas suffisant pour gagner l’avantage sur l’expérience et le plan de match de Brunson. Brunson conserve sa place la plus élevée dans le classement avec la victoire par décision unanime.

Co-Main Event

Dans une bosse surprise à la machine à sous Co-Main Event, les poids welters Song Kenan et Max Griffin se sont livrés à des échanges saisissants et fulgurants. Griffin parsemé de coups de poing et Song lança de lourds coups de pied. Griffin a été le premier à réussir lorsque sa pression lui a valu un doublé qui a atterri au ras du sol et a mis KO Song à la cage pour la victoire au premier tour.

Action de la carte principale:

Le combat de poids paille féminin entre deux nouvelles arrivantes a commencé par un affrontement lorsque le vétéran de la série Contender de Dana White, Cheyanne Buys, et le champion national de lutte du Mexique, Montserrat Conejo, se sont rencontrés. Conejo n’a pas tardé à amener l’action sur la toile où elle a gardé le contrôle latéral pendant tout le premier tour. Le thème s’est poursuivi pendant les deux tours suivants, et tandis que Buys avait l’air vif et commençait à trouver des évasions, la puissance de lutte de Conejo lui a valu une décision unanime méritée.

Adrian Yanez et Gustavo Lopez, vainqueur du contrat de la série Contender de Dana White, ont montré la vitesse des attaquants poids coq. Yanez était furieux contre l’action et les combinaisons de points précis, tandis que Lopez restait à la recherche de bombes puissantes. Le match d’échecs s’est terminé juste au début du tour final, alors que Yanez a décroché un KO pour la victoire.

Dans le combat d’ouverture de la carte principale, le poids lourd Tai Tuivasa a géré un remplaçant de dernière minute Harry Hunsucker avec une action rapide. Tuivasa a coupé les jambes de Hunsucker puis l’a frappé avec une grosse main droite qui l’a froissé sur la toile en seulement 49 secondes.

NUIT DE COMBAT UFC: BRUNSON VS HOLLAND

RÉSULTATS OFFICIELS

PERFORMANCES DE LA NUIT:

Max Griffin

Adrian Yanez

Grant Dawson

Bruno Silva

