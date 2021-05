7 podcasts pour apaiser votre anxiété de retour à la normale

L’insomnie pandémique est une chose, et l’anxiété de retour à la normale peut l’exacerber. Et bien que l’écoute d’un livre audio ou d’un podcast soit un remède à la maison courant contre l’insomnie, cela peut se retourner contre vous si ce que vous écoutez est trop engageant. Entrez dans la solution audio innovante de Drew Ackerman, « Sleep With Me », qui propose des histoires nocturnes au coucher qui sont délibérément suffisamment « endormantes, bourdonnantes et ennuyeuses » pour calmer vos pensées de course. Mais les histoires d’Ackerman ne sont pas assez ennuyeux – ce sont des flux de conscience, dérivant dans des tangentes et des tourbillons logiques qui recréent la façon dont votre cerveau fonctionne dans les moments hypnagogiques juste entre le réveil et le sommeil. Près d’un somnifère sous forme audio.

Épisode de démarrage : « Colocataires Lama Chat Chien »

Le monde de la plupart des gens est devenu beaucoup plus petit au cours des 15 derniers mois, et maintenant que les restrictions de voyage se relâchent, il faudra un certain temps pour se réadapter au mode de voyage. Cette série de récits inspirants propose des récits à la première personne sur des aventures sur la route (ou en mer) de types de plein air de tous bords, qu’ils soient alpinistes professionnels ou auditeurs réguliers. Hébergé par Aaron Millar, un écrivain de voyage britannique, « Armchair Explorer » est une tranche d’évasion idéale si le voyage est encore loin, et pratique pour l’inspiration si vous planifiez déjà votre première escapade post-pandémie.

Épisode de démarrage : « Signes de vie : une balade à vélo de 53 000 miles autour du monde »

Nora McInerny, animatrice et auteure de podcast, est devenue une experte en deuil à contrecœur en 2014, lorsqu’elle a perdu son bébé, son père et son mari en l’espace de quelques mois. McInerny, qui se décrit maintenant avec ironie comme une «veuve notable», a canalisé son chagrin dans ce podcast compatissant et sombrement hilarant, où les gens partagent la vérité sans fard sur leurs moments les plus sombres. Parmi les personnes interrogées récemment figuraient une fille qui a perdu son père d’une sclérose latérale amyotrophique, une mère dont la maladie mentale de son fils a culminé en tragédie et un survivant des camps de concentration de 93 ans. Aussi sombre que le sujet soit, le spectacle a toujours un courant d’espoir sous-jacent – c’est un compagnon idéal alors que nous essayons tous de passer des nombreuses pertes de l’année écoulée.

Épisode de démarrage : « C’est donc Tchad »

Des centaines d’applications de méditation promettent d’apporter la paix dans la paume de votre main, et Headspace est sans doute le meilleur. La voix britannique apaisante d’Andy Puddicombe, le cofondateur de l’entreprise, est devenue familière à des millions d’utilisateurs en tant que fournisseur de Zen par défaut de l’application, et dans chaque épisode de ce podcast, il explique comment la pleine conscience peut aider à combattre l’anxiété et simplifier la vie quotidienne. Headspace Studios a sorti une mini-série dérivée l’année dernière, « Le podcast de la théorie du oui », qui a exploré la valeur de dire oui à l’inconfort et de sortir de sa zone de confort. Plus récemment, « Radio Headspace » a publié des épisodes spécifiquement orientés vers la navigation dans la vie post-pandémique.

Épisode de démarrage : « La nouvelle normalité«

UFYB (Pas son nom réel)

Si vous avez déjà réfléchi au concept de « coaching de vie », permettez à Kara Loewentheil de changer d’avis. Ancienne avocate formée à Harvard et devenue coach de vie féministe, Loewentheil ne vend pas de clichés sur l’autonomisation ou de truismes woo-woo. Au lieu de cela, « Unf*ck Your Brain » offre des informations pragmatiques sur les façons dont votre cerveau anxieux pourrait vous saboter, et des conseils pratiques sur la façon de choisir différentes pensées. Il y a une légèreté de toucher dans la version directe de la pleine conscience de Loewentheil qui la rend facile à absorber, et la vaste bibliothèque d’épisodes antérieurs signifie que vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient.

Épisode de démarrage : « Dire non »

Avec autant de pièges de la vie normale soudainement dépouillés, cette dernière année a forcé beaucoup de gens à redéfinir ce que le bonheur signifie pour eux, et cela vaut la peine de conserver certaines de ces nouvelles priorités dans le monde post-Covid. Dans « The Happiness Lab », le Dr Laurie Santos, professeur à Yale, examine la poursuite du bonheur à travers une lentille scientifique et intègre souvent l’histoire aussi. De nombreux épisodes récents se sont concentrés sur les leçons de bonheur des anciens, frappant Aristote, le Bouddha et Confucius et extrapolant des leçons sur la façon de vivre une vie épanouie à l’ère moderne. Une écoute toujours surprenante et énergisante qui vous apprendra quelque chose sur le monde ainsi que sur votre propre cerveau.