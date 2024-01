7 petits signes que votre mariage fait des ravages sur votre santé | Michael W. Regier, PhD

Les humains sont programmés pour être profondément affectés par les humeurs et les comportements de la personne avec qui nous sommes mariés. Lorsque ces humeurs et ces comportements vous disent que vous n’êtes pas aimé ou aimé, votre santé physique (ainsi que votre santé mentale) en sera affectée, quel que soit le degré de libération ou d’autonomie que vous pensez être.

Voici 7 petits signes que votre mariage fait des ravages sur votre santé :

1. Trouble de stress post-traumatique (SSPT)

Le SSPT est souvent lié à des événements mettant la vie en danger, comme une guerre ou un accident de voiture. Les scientifiques savent désormais à quel point il est psychologiquement dévastateur d’être trahi par la personne en qui vous avez confiance avec chaque fibre de votre être. Lorsque cela se produit, votre corps se met en état d’hyperalerte pour vous protéger. L’anxiété et le sentiment de perte de contrôle vous donneront l’impression de devenir fou. Et ce sera incroyablement débilitant. Vous vivrez dans un état constant de peur d’être à nouveau trahi. Les choses qui vous rappellent la trahison peuvent déclencher une réaction de peur paralysante.

2. Augmentation de l’anxiété et de la dépression

Si vous êtes anxieux, vous avez besoin que votre partenaire valide son amour et ne le rejette pas lorsque vous vous sentez dépassé. La dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous êtes anxieux est de se faire dire que vous exagérez émotionnellement. Cela ne fera que vous rendre encore plus anxieux. Vous voulez que votre partenaire vous dise qu’il comprend et qu’il se sent triste de voir à quel point vous luttez contre votre anxiété. Vous voulez également qu’on vous rappelle que vous êtes aimé et en sécurité dans votre relation.

Être triste et déprimé pourrait être votre façon de faire face à un mariage malheureux. Cela vous amènera à vous replier sur vous-même et à essayer de vous exclure du monde. Vous serez perpétuellement triste et perdrez tout intérêt à faire des choses amusantes. Lorsque la dépression s’aggrave, vous aurez des problèmes de sommeil, de concentration, de prise ou de perte de poids et un manque d’énergie. Si votre dépression s’aggrave suffisamment, vous pourriez avoir envie de mourir. Cela semble extrême, mais c’est ainsi qu’un mariage malheureux vous affecte, vous ou vos proches.

La thérapie de couple centrée sur les émotions est utile pour arrêter le cycle des conflits conjugaux et pour aider la personne déprimée. Avoir un partenaire sûr et compréhensif est très curatif pour une personne aux prises avec la dépression. Les relations malheureuses ont peu de lien émotionnel. Cela donne à l’un ou aux deux partenaires le sentiment qu’ils doivent gérer eux-mêmes leurs émotions anxieuses ou déprimées. Le manque d’harmonisation émotionnelle entraîne également des problèmes d’identité et de troubles de la personnalité.

3. Problèmes d’identité et troubles de la personnalité

Dès votre naissance, une identité saine a été façonnée par la validation bienveillante de ceux que vous aimez. Vous avez appris à vous connaître grâce à la façon dont vous avez été validé lorsque vous étiez triste, honteux ou effrayé. Lorsqu’un parent est à l’écoute de vos émotions et vous permet de vous sentir compris, vous apprenez la relation entre ce que vous ressentez et la façon dont vos émotions sont déclenchées.

Au fil du temps, vous apprenez à demander ce dont vous avez besoin plutôt que de pleurer quand vous avez faim. Vous saviez que votre faim serait satisfaite par un parent aimant. Vous avez appris à vous connaître et à interagir avec attention avec les autres qui pourraient répondre à vos besoins.

Les enfants qui ne sont pas validés émotionnellement apprennent souvent à avoir honte d’avoir des besoins et des émotions qu’ils déclenchent. Ils n’ont pas confiance en eux et ont peur de laisser les autres s’occuper d’eux. Ils luttent souvent contre la honte, qui est liée au fait de ne pas être à la hauteur. Cela crée des problèmes d’identité. Une identité saine nécessite de connaître vos besoins et de vous sentir à l’aise de faire savoir aux autres que vous êtes en difficulté et que vous avez besoin d’aide.

Les enfants en bonne santé et dotés d’une identité sûre ont des parents émotionnellement présents après un mauvais match de football ou un mauvais récital de danse. Leurs parents les encouragent à affronter leurs peurs. Ils leur disent que ce n’est pas grave lorsqu’ils sont blessés, échouent ou sont maltraités. C’est le fondement d’une identité saine.

Tous les problèmes d’identité qui se sont formés pendant l’enfance sont pris en compte dans le mariage. Introduire des luttes d’identité dans un mariage mettra à l’épreuve la stabilité de votre mariage. Si votre mariage devient malsain, vos problèmes d’identité s’aggraveront.

Si votre partenaire ne vous aime pas et ne vous valide pas, il sera presque impossible de vous sentir en confiance et en sécurité. Cela sera particulièrement vrai si vous avez été négligé ou maltraité lorsque vous étiez enfant. Les traumatismes développementaux de l’enfant provoquent toute une série de troubles de la personnalité. Le narcissisme et les troubles de la personnalité limite en sont deux des exemples les plus paralysants.

Les chercheurs savent que les humains développent des modèles de travail internes basés sur la façon dont ils sont aimés et soignés en tant qu’enfants et adultes, ce qui est discuté dans Connexion émotionnelle : l’histoire et la science de la prévention des conflits et de la création d’un amour pour la vie. Votre vision de vous-même est façonnée par la façon dont vous étiez et êtes liée à vos relations les plus intimes.

4. Mauvaise santé cardiaque

Des études ont montré que le mariage est lié à moins de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et une longévité accrue. Une étude à long terme portant sur 2 000 personnes a révélé que les risques de mourir d’un accident cardiovasculaire étaient significativement plus élevés chez les personnes divorcées ou jamais mariées. D’autres études ont montré que les mariages malsains nuisent à la santé cardiovasculaire. Les relations qui ne sont pas saines ne peuvent pas empêcher la progression des maladies cardiaques comme le font les relations saines.

Si vous vivez un mariage satisfaisant, vous avez 3,2 fois plus de chances de vivre après une chirurgie coronarienne. Les conflits relationnels et les pensées et sentiments négatifs à propos de la relation sur une période de 10 ans ont été associés à une mortalité plus élevée, même en tenant compte de l’âge et de la tension artérielle.

5. Une solitude profonde

La plupart des mariages malheureux provoquent une profonde solitude. Louise Hawkley a découvert que la solitude fait monter la tension artérielle et double le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. James House a découvert que l’isolement émotionnel est un risque pour la santé plus dangereux que le tabagisme ou l’hypertension artérielle. Chercheurs de la Case Western Reserve University à Cleveland, Ohio, a demandé à des hommes ayant des antécédents d’angine de poitrine et d’hypertension artérielle : “Votre femme lui montre-t-elle de l’amour ?” Ceux qui ont répondu « non » ont eu deux fois plus d’épisodes d’angine au cours des cinq années suivantes.

Les femmes qui ont un mariage malsain ont une tension artérielle considérablement élevée, et les femmes qui ont une crise cardiaque sont trois fois plus susceptibles d’en avoir une autre si elles vivent dans un mariage malsain. La liste est longue sur la façon dont un mariage malheureux affecte vous et votre santé physique.

6. Faible système immunitaire

Votre système immunitaire aura du mal à rester en bonne santé si votre mariage est malsain. Le rejet d’un partenaire, les bagarres hostiles et la faible satisfaction conjugale ont été associés à une augmentation des problèmes d’inflammation, en particulier chez les femmes. Dans une étude fascinante, les chercheurs ont découvert que les partenaires les plus belliqueux et les plus méprisants étaient : plus leurs hormones de stress sont élevées et plus leur système immunitaire est faible. Plus les combats étaient hostiles, plus il fallait de temps pour que les ampoules (créées par les chercheurs avec une pompe à vide) guérissent.

Votre système immunitaire fonctionne mieux dans une relation sûre, aimante et solidaire. Votre corps sait ce dont vous avez besoin pour survivre et prospérer. Lorsque vous vivez quotidiennement dans un conflit, les hormones du stress affecteront négativement votre système immunitaire et vous rendront plus susceptible de tomber malade.

7. Augmentation de la douleur émotionnelle et physique

Il est essentiel de comprendre comment un mariage malheureux vous affecte ainsi que votre douleur émotionnelle. La plupart des gens ne comprennent pas que les gens souffrent davantage lorsqu’ils sont émotionnellement déconnectés de la personne qu’ils aiment. Vous attendez-vous à ce que votre âme sœur soit là pour vous lorsque vous souffrez ? La plupart des gens le font. Vous n’hésiteriez probablement pas à cesser de travailler si votre partenaire était à l’hôpital ou s’était blessé à la maison. Vous avez peut-être pensé que c’était la bonne chose à faire et n’avez pas pensé qu’être connecté et présent réduit la perception de la douleur.

Les couples qui viennent suivre une thérapie sont souvent plus en détresse que les personnes qui se présentent aux urgences. De nombreux thérapeutes ne se sentent pas compétents pour travailler avec des couples en conflit. C’est parce qu’ils ne savent pas comment réguler leur douleur émotionnelle aiguë. Les menaces de perdre votre premier amour, l’endroit où vous vivez et l’accès complet aux enfants que vous aimez sont terrifiantes. Lorsque cette menace de perte disparaît, la douleur émotionnelle diminue considérablement, tout comme votre perception de la douleur physique.

Dans une étude fascinante, la Dre Sue Johnson a étudié un couple en conflit avant et après une thérapie de couple. En utilisant l’imagerie IRMf, Johnson a découvert que le centre de la douleur du cerveau des femmes en conflit était brûlant lors d’une menace. Après une thérapie centrée sur les émotions et le sentiment de connexion avec son mari, le cerveau s’est à peine allumé lorsqu’il a été menacé par l’IRMf. Il en était de même en ce qui concerne sa perception de la douleur. Dans le premier cas, elle a déclaré ressentir beaucoup de douleur. Avec la deuxième condition, elle a dit qu’elle ressentait peu de douleur.

Fait intéressant : Dans les deux cas, son partenaire la réconfortait en lui tenant la main. Lorsque le couple était en conflit et déconnecté de son mari, le fait de lui tenir la main ne réduisait pas sa douleur. Lorsque le couple était connecté en se tenant la main, cela entraînait une réduction de la perception de la douleur et de l’activation du centre de la douleur.

La vérité est que nous sommes programmés pour avoir besoin d’un lien émotionnel, c’est pourquoi un mariage ou une relation malsaine peut être si préjudiciable à la santé physique et mentale. Si vous êtes célibataire, vous pouvez répartir ce besoin entre quelques membres de votre famille ou amis de confiance. Mais si vous formez un couple, vous aurez psychologiquement et biologiquement besoin que cette personne vous aime.

Les spécialistes du comportement ont découvert l’importance des liens de couple dans les années 1950. John Bowlby a été employé par l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter pourquoi tant de nourrissons qui ont perdu leurs parents pendant la guerre mondiale mouraientmême…