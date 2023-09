7 personnes sont mortes dans des tempêtes dans le sud de la Chine et 70 crocodiles seraient en liberté

BEIJING (AP) — Les tempêtes de pluie qui frappent le sud de la Chine ont tué au moins sept personnes et permis à des dizaines de crocodiles de s’échapper d’une ferme.

Les habitants des environs ont été invités à rester chez eux après la fuite de plus de 70 crocodiles à Maoming, une ville proche de la côte dans la province occidentale du Guangdong, selon les médias chinois.

Un responsable des services d’urgence aurait déclaré que 69 crocodiles adultes et six juvéniles s’étaient échappés. Certains ont été capturés, mais l’opération a été difficile en raison de la profondeur du lac dans lequel ils se trouvent, ont indiqué les médias.

Aucun blessé n’a été signalé.

Plus à l’ouest, sept personnes sont mortes et trois sont portées disparues après de multiples glissements de terrain dans la ville de Yulin, dans la région du Guangxi, a rapporté lundi soir l’agence de presse officielle Xinhua. De fortes pluies dimanche et lundi ont déclenché les glissements de terrain.

La pluie a provoqué des crues soudaines à Hong Kong la semaine dernière, tuant deux personnes. Certaines parties de la ville ont été de nouveau inondées après de fortes pluies lundi. Des flaques d’eau et des débris étaient encore visibles.

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que le gouvernement allait créer un fonds d’aide d’urgence pour aider les personnes touchées par les inondations.

The Associated Press