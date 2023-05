7 personnes arrêtées en Espagne pour avoir prétendument abusé racialement du joueur du Real Madrid Vinícius Júnior

Sept personnes accusées d’abus racistes sur le joueur du Real Madrid Vinícius Júnior ont été arrêtées en Espagne, a annoncé mardi la police.

Trois ont été arrêtés à Valence pour des abus présumés contre Vinícius lors d’un match de championnat d’Espagne dimanche. Quatre ont été arrêtés à Madrid pour avoir prétendument suspendu une effigie du joueur sur un pont routier en janvier.

Les arrestations interviennent après une vague de soutien à Vinícius après avoir déclaré avoir été maltraité à Valence. L’affaire a suscité une réaction généralisée de personnalités sportives et de responsables gouvernementaux en Espagne et dans le monde.

LE SOUTIEN AU JOUEUR DE FOOTBALL ESPAGNOL VINÍCIUS JÚNIOR CONTINUE DE CROÎTRE APRÈS PLUS D’ABUS RACIAUX

La nation a été critiquée pour son manque d’action dans les affaires de racisme dans le football. Des représentants du gouvernement brésilien, dont le président Luiz Inácio Lula da Silva, ont publiquement exprimé leurs inquiétudes.

Vinícius, qui est noir, a été victime de moqueries racistes répétées depuis son arrivée en Espagne il y a cinq ans, et surtout cette saison après avoir commencé à célébrer ses buts en dansant.

Le Brésilien a vivement critiqué le football espagnol pour ne pas avoir fait plus pour arrêter le racisme.

Le match contre Valence a été temporairement arrêté après que Vinícius a déclaré qu’un fan derrière l’un des buts l’avait traité de singe et lui avait fait des gestes de singe. Vinícius a envisagé de quitter le terrain mais a finalement continué à jouer.

L’effigie de Vinícius a été pendue par le cou le matin d’un match de derby entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid en Copa del Rey. Il y avait aussi une banderole avec les mots « Madrid déteste le Real ».

Les auteurs ont utilisé une silhouette noire portant le nom de Vinícius, lui ont attaché une corde autour du cou et l’ont pendu à un viaduc alors qu’il faisait encore noir dans la capitale espagnole.

La police a déclaré que trois des personnes arrêtées appartenaient à l’un des groupes de fans de l’Atletico et que l’autre était un partisan du groupe. Certains avaient des réservations préalables avec la police pour d’autres crimes.

Le message de haine sur la bannière est souvent utilisé par les fans inconditionnels de l’Atletico, bien qu’à l’époque ils aient nié être responsables de l’affichage.

Les hommes arrêtés sont âgés de 19 à 24 ans. Les autorités ont déclaré que certains avaient déjà été identifiés lors de matches considérés comme à haut risque de violence. La police a montré des images d’eux arrivant menottés et escortés par des agents mardi.

LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE ESPAGNOLE CONDAMNE LE RACISME ET LES ACCORDS DE RUE DES FAN

Les médias espagnols ont déclaré que la police avait utilisé des caméras de sécurité pour identifier les auteurs, mais qu’aucune mesure n’avait été prise jusqu’à présent. La police n’a pas précisé si le moment des arrestations avait à voir avec l’attention généralisée suscitée par les derniers abus contre Vinícius dimanche.

Les lumières de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro ont été éteintes lundi soir en signe de solidarité avec Vinícius.

« C’est une action de solidarité qui bouge », a déclaré Vinícius sur Twitter. « Mais plus que tout, ce que je veux, c’est inspirer et apporter plus de lumière à notre combat. »

Vinícius a remercié tout le soutien qu’il a reçu au cours des derniers mois au Brésil et à l’étranger.

« Je sais qui tu es, » dit-il. « Comptez sur moi, car les bons sont majoritaires et je ne vais pas abandonner. J’ai un but dans la vie, et si je dois continuer à souffrir pour que les générations futures n’aient pas à vivre ce genre de situations, je suis prêt et préparé. »

Valence a banni à vie un fan identifié pour avoir insulté Vinícius pendant le match. Le Real Madrid a porté l’affaire devant les procureurs comme un crime de haine.

La ligue espagnole a déposé neuf plaintes pénales pour abus raciaux contre Vinícius au cours des deux dernières saisons, la plupart d’entre elles étant classées par les procureurs.

La ligue a déclaré mardi qu’elle chercherait à accroître son pouvoir d’imposer des sanctions en cas de crimes de haine pendant les matchs. Il avait dit qu’il ne pouvait détecter et dénoncer les incidents qu’aux autorités et à la fédération de football du pays.

Les supporters ont été condamnés à une amende et bannis des stades pour leurs abus contre Vinícius, mais jusqu’à présent, seul un fan de Majorque pourrait être jugé pour avoir prétendument insulté le Brésilien lors d’un match.

Le premier procès contre un fan accusé d’injures raciales dans le football professionnel espagnol devrait avoir lieu à un moment donné cette année ; l’affaire concernait l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams, qui avait été insulté par un supporter de l’Espanyol lors d’un match en 2020.