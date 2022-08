7 patrons partagent leurs conseils aux jeunes sur les congés

Les Américains sont surchargés de travail, et cela semble être particulièrement mauvais pour les jeunes travailleurs. Par génération, les travailleurs de la génération Z et de la génération Y sont “beaucoup plus privés de vacances et épuisés” que les travailleurs de plus de 50 ans, selon Dernières privations de vacances d’Expedia étude portant sur 14 500 adultes actifs dans 16 pays. Certains diraient que le meilleur moment pour voyager est lorsque vous êtes jeune, que vous êtes moins expérimenté au travail et que vous avez moins de responsabilités. Mais ces travailleurs n’ont pas toujours le pouvoir de déléguer leurs tâches, ou ils peuvent ressentir le besoin de faire leurs preuves au chronomètre. Ensuite, il y a l’aspect budgétaire de pouvoir voyager. CNBC Make It s’est entretenu avec une poignée de chefs d’entreprise très occupés avec des décennies d’expérience de travail la même question : Que diriez-vous à vous-même de 25 ans de prendre un congé ? Voici leurs meilleurs conseils.

N’attendez pas le moment idéal pour prendre des vacances

“Il n’y a jamais de moment parfait. Mes co-fondateurs et moi avons commencé à construire [Boomerang] quand nous étions dans la vingtaine. Nous remboursions des prêts étudiants et n’avions pas d’argent pour aller nulle part. Mais nous avons saisi toutes les occasions de faire des voyages à petit budget que nous pouvions nous permettre. Maintenant que nous sommes un peu plus âgés et que l’entreprise a plus de succès, nous avons les ressources nécessaires pour voyager. Mais nous avons aussi des enfants et plus de responsabilités. Il est donc difficile d’équilibrer les ressources en termes de temps et d’argent, par rapport à la responsabilité.” — Oui Moah, co-fondateur et PDG de Boomerang

Tu n’es pas si important

“Je dirais à mon moi de 25 ans : “Tu n’es pas si important que ton lieu de travail ne peut pas se passer de toi pendant quelques jours”. Il fut un temps où je ressentais le besoin d’être constamment lié à ce qui se passait au travail. Et avec le recul, je ne suis pas si sûr que c’était l’attente de mon lieu de travail autant que c’était mon propre ego que je pensais qu’ils ne pouvaient tout simplement pas s’en sortir pendant que j’avais pris trois jours de congé. Et c’est juste idiot.” — Melanie Fish, responsable mondiale des relations publiques pour Expedia Group Brands

Soyez plus aventureux

“Quand j’étais plus jeune, tous les cinq à sept ans, je partais en voyage avec mes parents là où ils ont grandi en Asie du Sud-Est. Dans la vingtaine, je préférerais de loin sortir avec mes amis à Vegas. Il m’a fallu un certain temps pour penser à quel point c’était un privilège de se connecter non seulement avec ma famille, mais aussi avec mes ancêtres et d’où je venais. Ce sont quelques-uns des moments les plus transformateurs que j’ai eu en tant qu’individu en apprenant d’où je viens.” — Eric Han, responsable de la sécurité américaine chez TikTok

Ceux qui ont un problème avec vos limites essaient d’en profiter

“Fixez des limites et prenez des vacances. Les seules personnes qui ont un problème avec le fait que vous fixiez des limites sont celles qui ont profité du fait que vous ne fixiez pas de limites. Au cours de toutes mes années de travail, je n’ai jamais dit : ‘Mec, j’aurais dû travailler ce jour supplémentaire et sauter ce jour de vacances.'” — Courtney McMillian, responsable des récompenses totales chez Twitter

Prenez du temps tous les jours

“Prendre du temps tous les jours est essentiel. Si vous attendez de partir en vacances dans trois mois, oh mon Dieu, c’est long. Les congés ne doivent pas nécessairement être des vacances coûteuses et fantaisistes. Il peut s’agir d’éteindre vos appareils après des heures. Le temps libre pourrait être entre le déjeuner et votre prochaine réunion. Le temps libre peut être votre heure de dîner avec votre famille. De petits exercices tout au long de la journée peuvent être très utiles, qu’il s’agisse d’une méditation de deux minutes ou de temps passé à s’étirer. Prenez ce temps pour vous.” — Dr Geeta Nayyarmédecin-chef chez Salesforce

Ne vous surmenez pas pour faire vos preuves

“Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je suis un immigré de première génération. Et souvent quand on vient dans ce pays, on a tendance à se surmener pour faire ses preuves, car on a tellement d’obstacles à surmonter. Mais Je dirais à mon jeune moi de faire une pause. Tu iras mieux si tu le fais. — Desiree Pascual, directrice des ressources humaines chez Headspace Health

Les vacances font de vous un meilleur employé