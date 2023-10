7 Palestiniens tués en Cisjordanie alors que le bilan s’alourdit

Les forces israéliennes ont tué sept Palestiniens jeudi lors de multiples incidents en Cisjordanie occupée, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, alors que le nombre de morts s’alourdit dans le territoire alors que la guerre fait rage à Gaza.

Au moins 73 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou par des colons depuis le début du conflit à Gaza le 7 octobre, selon le ministère.

Les derniers décès en date concernent quatre personnes tuées lors d’une « attaque de l’occupation (israélienne) » contre le camp de réfugiés de Nur Shams, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère.

Les responsables de la santé ont annoncé plus tôt jeudi qu’un autre Palestinien, un garçon de 16 ans, avait été tué par les forces israéliennes dans le camp.

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté la mort de Nur Shams.

Les troupes « continuent d’opérer dans le camp pour contrecarrer les activités terroristes », indique un communiqué de l’armée.

Lors d’incidents distincts, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes ont abattu un jeune de 17 ans dans le camp de réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem, et un jeune de 32 ans à Budrus, à l’ouest de Ramallah.

LIRE | « Israël, tu ne vois pas ? Vous êtes dans une folie meurtrière ! » : Les Juifs sud-africains pour une Palestine libre appellent au cessez-le-feu

À Budrus, l’armée israélienne a déclaré que des gens « avaient lancé des cocktails Molotov et d’autres objets sur les forces » et brûlé des pneus et des poubelles, incitant les soldats à tirer sur eux. Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre israélo-arabe de 1967, et ses forces mènent régulièrement des incursions dans les communautés palestiniennes.

L’armée a lancé une vaste campagne d’arrestations depuis le 7 octobre, arrêtant des centaines de personnes, dont des membres du groupe militant Hamas.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie ont organisé des rassemblements de solidarité avec les habitants du territoire côtier.

Israël a imposé un siège et bombardé Gaza sans relâche depuis que les militants du Hamas ont attaqué les communautés frontalières par voie terrestre, aérienne et maritime. Au moins 3 500 habitants de Gaza et 1 400 personnes en Israël ont été tués dans la guerre – pour la plupart des civils – selon les responsables des deux camps.