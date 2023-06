7 Pakistanais arrêtés pour leur rôle clé dans le naufrage d’un navire de migrants au large de la Grèce, faisant 500 disparus

ISLAMABAD (AP) – Les autorités pakistanaises ont annoncé mercredi avoir arrêté sept personnalités clés présumées d’un réseau de traite des êtres humains à la suite du naufrage la semaine dernière d’un navire de contrebande surpeuplé au large de la Grèce qui a fait plus de 500 migrants portés disparus, dont des Pakistanais.

La police a déclaré à l’Associated Press que le réseau était engagé dans le trafic de Pakistanais vers l’Europe et que les arrestations avaient eu lieu au cours des deux derniers jours, dans le cadre d’une répression gouvernementale contre les trafiquants.

Trente autres suspects ont été arrêtés ces derniers jours au Pakistan et étaient interrogés pour leur rôle dans la facilitation des activités de contrebande.

Mercredi, la police a poursuivi ses raids à travers le pays, dans le but d’arrêter toutes les personnes impliquées dans la catastrophe du navire de migrants. Les agences de renseignement pakistanaises aident également la police locale à traquer les passeurs qui sont entrés dans la clandestinité.

Chacun de ceux qui ont tenté de faire le périlleux voyage vers l’Europe – dans l’espoir d’une vie meilleure – a payé aux passeurs entre 5 000 et 8 000 dollars, ont indiqué les autorités pakistanaises.

Le bateau qui a chaviré au large des côtes grecques – alors qu’il transportait jusqu’à 750 personnes – le 14 juin est l’un des pires naufrages de migrants en mer Méditerranée. Seuls 104 hommes – Egyptiens, Pakistanais, Syriens et Palestiniens – ont survécu et 82 corps ont été retrouvés.

Mercredi, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré que les efforts pour démanteler les réseaux de trafic se poursuivraient. Il a déclaré que le Pakistan demanderait l’aide d’Interpol et d’autres pays pour traquer et arrêter les trafiquants dans l’espoir d’empêcher d’autres tragédies en mer.

On ne sait pas immédiatement combien de Pakistanais se trouvaient à bord du navire et sont toujours portés disparus. Jusqu’à présent, 150 proches de Pakistanais soupçonnés d’avoir été à bord du navire ont donné des échantillons d’ADN pour les recouper avec les corps retrouvés.

Suite à des récits accusant les autorités grecques de ne pas avoir agi rapidement pour secourir les migrants, la colère et la frustration ont prévalu parmi les proches des Pakistanais morts et disparus.

Des responsables à Athènes ont déclaré que les passagers avaient refusé de l’aide et avaient insisté pour se rendre en Italie, ajoutant qu’il aurait été trop dangereux d’essayer d’évacuer des centaines de personnes réticentes d’un navire surpeuplé.

Dans des témoignages sous serment au cours du week-end, vus par l’AP, les survivants ont décrit des conditions choquantes lors du voyage de cinq jours. La plupart des passagers se sont vu refuser de la nourriture et de l’eau, et ceux qui ne pouvaient pas soudoyer l’équipage pour sortir de la cale étaient battus s’ils tentaient d’atteindre le niveau du pont.

Certains survivants pakistanais ont également partagé des récits similaires avec leurs familles par téléphone.

Le navire de migrants a coulé près de la partie la plus profonde de la Méditerranée, où des profondeurs allant jusqu’à 17 000 pieds (5 200 mètres) pourraient entraver tout effort pour localiser un navire coulé. L’espoir de retrouver des survivants s’est estompé au cours de la semaine dernière.

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la répression de la contrebande par l’Union européenne a contraint les gens à emprunter des itinéraires plus longs et plus dangereux pour atteindre des pays sûrs.

Bien que des dizaines de Pakistanais meurent chaque année dans des accidents de bateaux de migrants, beaucoup se tournent encore vers les trafiquants pour avoir une chance d’atteindre l’Europe au milieu du ralentissement économique de leur pays.

Le Pakistan traverse une crise économique sans précédent et les pourparlers sur une tranche clé d’un paquet de 1,1 milliard de dollars par le Fonds monétaire international sont au point mort. Le pays a également du mal à surmonter les conséquences des inondations de l’été dernier qui ont tué 1 739 personnes et causé 30 milliards de dollars de pertes.

Munir Ahmed, Associated Press