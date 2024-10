7 œuvres à voir absolument à Art Basel Paris 2024

L’idée est venue à l’artiste en 1967 alors qu’il dessinait des études buccales de son amie et mannequin Peggy Sarno. Dans l’exposition FLV, des études photographiques du début des années 1970 ont montré la réalisatrice et scénariste Danièle Thompson exhalant une fumée tourbillonnante, qui est devenue le point de départ des peintures ultérieures. La chose qui sépare Fumeur #20 du reste des joyaux de la série, c’est qu’il s’agissait de l’une des rares peintures de fumeur rendues sans couleur. Présentant une main désincarnée et manucurée tenant une cigarette allumée au-dessus d’une bouche ouverte, la toile dépeint l’action sous un angle étrange, comme si le sujet féminin était allongé dans son lit, ce qui ajoute des connotations sexuelles à une image déjà séduisante.

Objet d’une enquête animée à la Fondation Louis Vuitton à Paris, Tom Wesselmann est le toast de la ville, avec plusieurs de ses célèbres œuvres Pop Art également exposées à la foire. Van de Weghe a exposé l’une des œuvres de Wesselmann Grand américain Des peintures de nus tandis que Gagosian, Lévy Gorvy Dayan et Almine Rech présentaient de grandes toiles aux formes amusantes de son célèbre Fumeur série. Notre préféré, cependant, était sa saisissante peinture en noir et blanc. Fumeur #20de 1975, bien en vue sur le mur extérieur de Gagosian.

Soucieuse de l’importance iconographique du corps féminin noir dans la culture contemporaine, la présentation rendait hommage à une Parisienne fictive d’origine africaine. Empruntant à l’esthétique de peintres modernistes français comme Henri Matisse, l’artiste a créé un environnement théâtral représentant une maison étrange, complétée par des meubles en acajou africain sculptés à la main et des accessoires en résine moulée. Motivée par le profond désir de Self que Baartman ait vécu une vie différente, cette œuvre visait à réparer les torts des représentations passées et actuelles du corps féminin noir dans la culture visuelle parisienne et, si elle est correctement comprise, elle pourrait bien entamer ce dialogue.

Présentée sur un stand solo par l’artiste new-yorkais Tschabalala Self, l’exposition époustouflante intitulée « My House » présentait des peintures, des sculptures et des objets d’art fonctionnels ressemblant à des meubles, tous exposés dans un espace quadrillé coloré. Ses toiles collées avec des morceaux cousus de tissus à motifs représentent des femmes noires voluptueuses sur des fonds ornés de couleurs vives. De même, ses sculptures imprimées en 3D, en résine époxy et peintes représentent une héroïne noire aux gros seins, légèrement vêtue, inspirée de Sarah Baartman, une femme africaine qui a été exposée comme attraction de freak show dans l’Europe du XIXe siècle sous le nom de Hottentot Venus.

Bourgeois a représenté pour la première fois l’araignée, qu’elle considérait comme un hommage à sa mère, qui était tisserande et dirigeait un atelier de restauration de tapisseries avec son mari, dans un dessin de 1947. Elle a commencé à réaliser ses sculptures d’araignées emblématiques au milieu des années 1990, ce bronze particulier étant un premier exemple exemplaire. Bourgeois a utilisé l’araignée, prédatrice et protectrice, pour symboliser la figure maternelle. Fascinée par cet insecte, elle poursuit son exploration en créant cinq éditions de Araignées (numérotées de I à V), dont trois ont été réalisées pour être des œuvres murales. Plus petite que nombre de ses sculptures d’arachnides, Araignée I agrippe le mur comme s’il était gelé, ses huit pattes effrayées s’écartant dans toutes les directions.

En remplissant son stand situé au centre des chefs-d’œuvre modernes de Kasmir Malevich, Louise Bourgeois et Philip Guston, aux côtés de peintures et de sculptures d’artistes vivants tels que Jeffrey Gibson, qui représente les États-Unis à la Biennale de Venise et a récemment rejoint la galerie, et Frank Bowling, Hauser & Wirth avait l’un des stands les plus fréquentés de la foire. La pièce qui a immédiatement attiré notre attention en entrant dans le stand était l’araignée en bronze de Louise Bourgeois de 1995, accrochée à un endroit haut d’un mur.

Né en Chine et scolarisé aux États-Unis, Yuan Fang a obtenu en 2022 un MFA de la School of Visual Arts de New York. L’une des jeunes artistes émergentes les plus talentueuses travaillant actuellement avec l’abstraction, elle peint couche après couche de coups de pinceau audacieux et tourbillonnants pour créer des compositions convaincantes qui attirent rapidement le regard et le maintiennent en mouvement continu. En commençant par des marques d’arrière-plan plus lâches, y compris de larges coups de pinceau et des coulées de peinture, chaque couche gestuelle devient plus serrée, plus engageante physiquement et plus intense. La superposition sensuelle de formes féminines curvilignes de Fang crée un vortex visuel qui entraîne le spectateur dans l’action, créant un enchevêtrement fascinant dans l’espace pictural plutôt qu’une lecture traditionnelle. Son tableau de 2024 Ouvrir le feu utilise des couleurs vives et des formes fluides pour refléter l’énergie explosive que l’artiste basée à Brooklyn met dans son travail dynamique.

5. Juliette Roche à la Galerie Pauline Pavec

Exposant son travail d’artiste émergente à Paris au début des années 1900, Juliette Roche a été acceptée sur la scène artistique parisienne dès son plus jeune âge, grâce aux liens de sa famille avec Jean Cocteau et d’autres personnalités notables du monde de l’art. Encadrée par le groupe Nabis, qui a joué un rôle important dans la transition de l’impressionnisme et de l’art académique à l’art abstrait, au symbolisme et aux autres premiers mouvements du modernisme, elle s’essaye au cubisme et expose au Salon des indépendants en 1913. York avec son futur mari, le cubiste Albert Gleizes, elle se lie d’amitié avec Marcel Duchamp, Francis Picabia et Florine Stettheimer, avec qui elle participe aux activités Dada. En 1917, elle aide Duchamp à préparer la première exposition de la Société des Artistes Indépendants, où elle présente des œuvres d’inspiration dadaïste.

De retour en France à la fin de la guerre, elle continue à peindre et organise une exposition rétrospective à Montpellier en 1962. Pourtant, son travail n’est pas très apprécié jusque dans les années 1990, lorsqu’il commence à être redécouvert. Depuis, des expositions ont eu lieu dans des villes de France et le Centre Pompidou et le Los Angeles County Museum of Art ont acquis ses peintures. Lors de la foire, la galerie, qui représente aujourd’hui la succession de l’artiste, proposait une merveilleuse sélection de portraits stylisés et de scènes de fête de Roche de 1912 à 1950 environ.