7 objectifs de fitness à fixer à tout moment de l’année

Même si janvier marque une table rase pour la plupart des gens, vous pouvez vous fixer des objectifs à tout moment de l’année. En plus de perdre du poids, vous pouvez déplacer cette motivation et cette énergie pour vous amuser objectifs spécifiques à la condition physique pour toi. Et si vous aviez pensé à se mettre à courirmais le temps estival est trop chaud à votre goût ? Automne et hiver sont un bon moment pour commencer car le temps est plus frais et peut vous aider à développer votre endurance à temps pour le printemps et l’été. Ou peut-être essayez-vous d’ajouter musculation à vos entraînements et je veux m’y engager cette fois.

Quels que soient vos objectifs de mise en forme, un objectif nécessite une planification. Il est également important de s’assurer qu’il est réalisable et que vous avez une vision claire de la manière d’y parvenir. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’attendre la nouvelle année pour les faire, et vous pouvez y travailler tous les jours. Que vous soyez prêt à affronter votre premier 5 km ou que vous vouliez soulever deux fois votre poids, il existe de nombreuses façons d’atteindre votre objectif. Jetez un œil à certains des objectifs les plus cool que vous pouvez ajouter à votre programme de remise en forme cette année et au-delà.

1. Créez un programme d’entraînement cohérent

JulNichols/Getty



La création d’un programme d’entraînement régulier est un bon objectif si vous avez du mal à maintenir un programme d’exercice tout au long de l’année. Il est inévitable qu’il y ait des périodes chargées où il semble impossible de s’éloigner pour la forme physique. Planifier à l’avance avec un programme d’exercices réaliste peut vous aider à rester responsable.

Une façon de rester cohérent consiste à programmer des entraînements plus courts, tels que Exercices HIIT, dans votre régime. Choisir la même heure tous les jours et s’y tenir est également un bon moyen de rester engagé. Une autre méthode utile consiste à avoir un compagnon d’entraînement pour vous aider à continuer. Avec les nombreux applications de fitness interactives qui existent, il est plus facile de trouver un groupe de personnes ou un ami pour un soutien moral.

2. Réalisez une pompe appropriée

Benjamin Torode/Getty



Les pompes ne nécessitent que le poids de votre corps et constituent l’un des meilleurs entraînements pour renforcer le haut du corps. Je fais de la musculation depuis plus d’une décennie et je fais toujours des pompes régulièrement. C’est un excellent exercice de base ciblant votre poitrine, votre dos, vos épaules et vos bras. Cependant, les pompes sont souvent mal fait. Pour bien les faire, faites réviser votre formulaire par un formateur. Si vous n’en avez pas accès, vous pouvez vous entraîner en faisant des planches, des pompes négatives, des pompes inclinées et des pompes à genoux.

Il est plus important de s’efforcer d’obtenir des pompes de qualité avec une bonne forme que de simplement faire des répétitions plus élevées. Une fois que vous avez appris à bien les exécuter, vous pouvez les rendre plus difficiles en augmentant le volume, en ralentissant le rythme, en ajoutant du poids ou en modifiant l’angle.

3. Réalisez votre premier pull-up

Chris Jongkind/Getty



Réaliser votre premier pull-up est un insigne d’honneur – même si la dernière fois que vous en avez fait un, c’était pendant l’éducation physique à l’école primaire. Les femmes peuvent avoir plus de difficulté à faire cet exercice que les hommes parce qu’elles ont tendance à avoir moins de masse musculaire dans le haut du corps. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est impossible pour les femmes de maîtriser. Cela signifie simplement qu’ils doivent pratiquer des exercices supplémentaires pour les aider à atteindre cet objectif.

Selon Jean Gardner, entraîneur personnel certifié NASM et PDG et co-fondateur de Kickoff, il existe différentes façons de réaliser un pull-up. “L’utilisation d’une bande de résistance vous aide à comprendre la technique si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un pull-up par vous-même, ainsi que de faire un dead hang – ou de vous tenir à la barre pendant une longue période”, suggère Gardner. . D’autres façons de vous aider à réaliser votre premier pull-up incluent l’ajout planches, rangées inversées, pulldowns lat et prises creuses à votre entraînement.

4. Participez à votre première course

Mitch Diamond/Getty



Si vous avez décidé que vous êtes prêt pour votre premier 5 km, semi-marathon ou marathon, proposez un stratégie pour atteindre votre objectif. Un 5 km nécessitera moins d’entraînement et de préparation qu’une course de plus longue distance, comme un marathon, mais si c’est la première fois que vous vous attaquez à cette distance, vous devez toujours savoir à quoi vous attendre.

L’entraînement pour votre première course, quelle que soit la distance, vous prépare au succès et vous donne confiance pour la terminer. Lorsque j’ai commencé à m’entraîner pour mon premier marathon, je me souviens à quel point la distance m’a semblé intimidante au début. Mais j’ai suivi un plan d’entraînement qui m’a préparé. J’ai fait confiance au processus et j’ai pu atteindre cet objectif à partir de ma liste de choses à faire.

Il existe une variété de plans de formation en ligne parmi lesquels choisir. Si vous recherchez quelque chose de plus personnalisé, il existe des entraîneurs de course à pied qui peuvent concevoir un plan personnalisé en fonction de votre expérience et de vos objectifs.

Vous pouvez commencer par rechercher des entraîneurs via le Athlétisme aux États-Unis répertoire ou le Club des coureurs de route d’Amérique pour en trouver un dans votre région. N’oubliez pas que les frais varient selon l’entraîneur en fonction de son expérience pratique et de la durée d’un plan d’entraînement dont vous aurez besoin.

5. Commencez l’entraînement en force

Johner Images/Getty



La musculation développe les muscles, vous rend plus fort, protège vos os, réduit le risque de maladie et plus encore. La beauté de l’entraînement en force réside dans le fait que votre niveau de condition physique n’a pas d’importance et qu’il n’est jamais trop tard pour commencer. Si vous n’avez jamais fait de musculation auparavant ou si vous vous sentez intimidé d’entrer dans la salle de musculation de votre salle de sport, cherchez un entraîneur qui peut vous montrer quelques mouvements de base. La plupart des gymnases offrent une séance d’entraînement gratuite ou à prix réduit pour les nouveaux membres. Demandez d’abord à un entraîneur de faire une évaluation pour déterminer votre niveau de forme physique et répondre à tout problème de santé avant de commencer un programme d’exercices.

Une fois que vous êtes autorisé à vous entraîner, vous apprendrez à faire correctement les exercices clés et à les intégrer dans un programme hebdomadaire qui correspond à votre niveau de forme physique et à vos objectifs.

6. Deadlift deux fois votre poids corporel

Vladimir Soukhachev/Getty



Au cours de mon parcours de remise en forme, l’une de mes expériences les plus stimulantes a été de pouvoir soulever deux fois mon poids corporel. Le soulevé de terre est l’un des meilleurs exercices pour construisez votre chaîne postérieure et devenir plus fort. Avant de soulever un poids du sol, il est important de vous assurer que vous êtes en bonne forme physique pour éviter les blessures au bas du dos.

Si vous ne faites que commencer et que vous voulez comprendre les bases de la façon de faire le mouvement, vous pouvez suivre un cours de musculation au gymnase. Si vous vous entraînez à la maison avec un ensemble d’haltères, vous pouvez télécharger un cours de musculation via une application de fitness, telle que Séance d’entraînement LesMills Bodypumpoù l’instructeur peut correctement démontrer l’exercice.

Une fois que vous maîtrisez déjà le soulevé de terre et que vous avez pour objectif de soulever deux fois votre poids corporel, il est recommandé de embaucher un entraîneur personnel ou un entraîneur de force qui peut vous guider. Faire évaluer votre formulaire par un expert et mettre vos capacités à l’épreuve sera également une bonne source de motivation et d’apprentissage.

7. Faites le poirier

Westend61/Getty



Les handstands sont le plus souvent observés dans le Crossfit, le yoga ou la gymnastique, et constituent un exploit impressionnant. Cet exercice nécessite beaucoup de force de base, une force décente du haut du corps et une bonne mobilité des épaules. Pour déterminer si vous êtes prêt à prendre le poirier, vous devez être à l’aise d’être inversé et de supporter votre propre poids corporel.

Vous devez éviter les poiriers si vous êtes enceinte, si vous souffrez d’hypertension ou d’hypotension artérielle, ou si vous avez des problèmes d’épaule, de dos ou de poignet. Si vous ne savez pas si vous devriez faire des exercices d’inversion, consultez d’abord votre médecin. Quelle que soit votre condition physique, il peut être utile de rechercher un expert pour vous guider tout au long de ce processus et pour déterminer si vous êtes un bon candidat pour le poirier.

Il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire pour améliorer vos chances d’obtenir un poirier solide. Morgan Rees, entraîneur personnel certifié basé à Los Angeles, dit qu’il existe différentes façons d’atteindre votre objectif. “Avoir un mur ou un coussin derrière soi est très important pour éviter tout accident”, recommande-t-elle. Rees dit qu’il est essentiel de s’entraîner à avancer sur ses mains et à lever ses jambes contre le mur à l’envers.

Se concentrer sur votre formulaire est également crucial. Vous devez vous concentrer sur le fait de garder vos bras près de vos oreilles, de pousser à travers votre épaule ainsi que de serrer vos fesses et d’engager votre cœur. Une fois que vous maîtrisez cet exercice, vous pouvez essayer d’éloigner lentement vos jambes du mur et voir si vous pouvez tenir le poirier sans avoir besoin de l’aide du mur.

Surtout, ne vous précipitez pas dans cet exercice. Bien que certains puissent le saisir plus rapidement que d’autres, cela nécessite de la pratique. Une fois que vous êtes un pro du poirier, vous pouvez pimenter le mouvement avec de nouvelles variantes de l’exercice, telles que des pompes en poirier ou des appuis sur les mains en marchant.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.