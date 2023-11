7 novembre | Le Premier ministre Netanyahu a déclaré qu’Israël pourrait contrôler Gaza pour une “période indéterminée” après la guerre du Hamas

00h26, le 8 novembre 2023

La police californienne a identifié et perquisitionné le domicile d’un contre-manifestant pro-palestinien comme principal suspect dans la mort du juif Paul Kessler. Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée, car les témoignages contradictoires compliquent l’enquête des autorités.

Kessler est décédé quelques heures après s’être cogné la tête contre le trottoir lors de l’altercation avec le suspect anonyme lors de rassemblements concurrents au coin de la rue dimanche, a indiqué la police. Aujourd’hui, les adjoints du shérif du comté de Ventura tentent de reconstituer ce qui a conduit à la chute de l’homme de 69 ans.

Le père de deux enfants a été déclaré mort à l’hôpital de Los Robles lundi à 1 h 10. Initialement, selon les images d’un témoin examinées par Fox News Digital, l’homme de 69 ans était ensanglanté mais alerte et parlait sur les lieux. Une autopsie a déterminé que la cause du décès de Kessler était un traumatisme crânien contondant et les modalités de l’homicide, a déclaré le médecin légiste en chef Christopher Young lors de la conférence.

Cependant, Young a soigneusement noté que « les circonstances du décès ne constituent pas une détermination médicale et légale ». Des blessures non mortelles ont été constatées sur le côté gauche du visage de Kessler, tandis que des blessures internes comprenaient des fractures du crâne, un gonflement et des ecchymoses au cerveau.

“Il y a eu clairement une interaction entre les deux, mais le niveau d’interaction n’est toujours pas clair”, a déclaré le shérif du comté de Ventura, James Fryhoff, à propos de l’enquête.

Les enquêteurs n’ont pas exclu la possibilité d’un crime de haine dans la mort de Kessler.

