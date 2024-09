7 nouvelles séries à découvrir cette semaine sur Netflix, Max et plus (du 9 au 15 septembre)

À l’approche de l’automne, de nouvelles émissions de télévision arrivent comme des pommes mûres sur Netflix, Max et d’autres services de streaming, ainsi que sur les chaînes de télévision et câblées.

La nouvelle programmation télévisuelle est menée par la saison 4 partie 2 de « Emily in Paris », dans laquelle Emily part en excursion dans une nouvelle ville : Rome ! La saison 2 de « The Old Man », le thriller d’espionnage avec Jeff Bridges, est également de retour. Deux grandes cérémonies de remise de prix sont également diffusées cette semaine, les MTV Video Music Awards 2024 et les Emmy Awards. Préparez-vous donc à voir de nombreuses célébrités sur le tapis rouge ! Voici notre guide des meilleures nouvelles émissions de télévision à découvrir cette semaine.

« Mon amie prodigieuse » saison 4 (HBO)

Le dernier chapitre de la série basée sur les romans à succès d’Elena Ferrante s’intitule « L’histoire de l’enfant perdu » et se plonge dans la vie adulte d’Elena Greco (Alba Rohrwacher) et Raffaella « Lila » Cerullo (Irene Maiorino), deux amies d’enfance qui se sont rencontrées pour la première fois dans les années 1950 à Naples. Elles se retrouvent empêtrées dans la tourmente de l’Italie de la fin des années 1980, alors que des décennies de violence politique et de troubles sociaux débordent. Alors qu’elles jonglent entre la maternité et la carrière, ainsi que les trahisons, les disparitions et les catastrophes naturelles, Elena et Lila finissent par résider à nouveau dans le même quartier.

Première diffusion le lundi 9 septembre à 21 h HE sur HBO et Max

« Le Cercle » saison 7 (Netflix)

Le nouvel épisode de la série de télé-réalité de Netflix revient avec un nouveau casting de joueurs, de nouveaux rebondissements et une véritable histoire d’amour. Emoji bisou, envoyez ! Le casting comprend un expert en cybersécurité, un mannequin OnlyFans, un professeur de collège et des jumeaux. Comme d’habitude, certains participants joueront le rôle de catfish dans l’espoir de remporter le gros lot de 100 000 $.

Première diffusion le mercredi 11 septembre à 3 h HE sur Netflix

MTV Video Music Awards 2024 (MTV)

La cérémonie de remise des prix la moins sérieuse de la musique est arrivée. Les VMA proposent toujours du faste, du glamour et des choix vestimentaires douteux, ainsi que certains des moments les plus mémorables de l’histoire de la musique. Cette année, les récompenses sont animées par Megan Thee Stallion et mettront en vedette Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lenny Kravitz, Shawn Mendes et bien d’autres. La principale candidate est, sans surprise, Taylor Swift avec 12 nominations, suivie de Post Malone et Ariana Grande.

Première diffusion le mercredi 11 septembre à 8 h HE sur MTV (via Fronde ou Fubo)

‘Emily à Paris’ saison 4 partie 2 (Netflix)

La seule ville qui pourrait rivaliser avec Paris en tant qu’épicentre de la beauté et de l’amour est Rome. Et c’est vers cette ville que se dirige Emily Cooper (Lily Collins) dans la deuxième moitié de la saison 4. Bonjour Bella!

Alors qu’Emily est enfin en couple avec le séduisant chef Gabriel (Lucas Bravo), les choses sont encore compliquées puisque son ex Camille (Camille Razat) est enceinte de son bébé… enfin, elle fait semblant de l’être toujours après avoir fait une fausse couche. Frustrée par le lien durable entre Gabriel et Cami, Emily cherche du réconfort dans le travail… ce qui la met sur le chemin d’un très beau client italien nommé Marcello (Eugenio Franceschini). Lorsqu’elle fait une escapade pour visiter sa ville, Emily commence à se demander si Rome c’est là que se trouve le cœur. – KW

Première le 12 septembre sur Netflix

‘Le vieil homme’ saison 2 (FX)

Je ne sais pas vraiment comment ni pourquoi ce thriller d’espionnage est passé inaperçu, puisqu’il est diffusé sur FX de haute qualité et met en vedette Jeff Bridges et John Lithgow. Mais si vous ne l’avez pas encore vu, c’est l’occasion de le rattraper et de vous connecter à la deuxième saison. L’ancien agent de la CIA Dan Chase (Bridges) vivait à la retraite, loin du réseau, lorsqu’un assassin a essayé de l’éliminer. Il s’est enfui et le haut responsable du FBI Harold Harper (Lithgow) a été chargé de le retrouver. Désormais, Chase et Harper font équipe pour retrouver la protégée kidnappée de cette dernière, Angela Adams (Alia Shawkat) alias « Emily Chase ». Leur voyage révèle des secrets qui ont des implications désastreuses.

Première le jeudi 12 septembre à 22 h HE sur FX (via Fronde ou Fubo)

Les épisodes seront diffusés le lendemain sur Hulu

Saison 2 de « Tulsa King » (Paramount Plus)

Le créateur de « Yellowstone », Taylor Sheridan, a utilisé le succès de cette série comme tremplin pour produire des séries dramatiques sur Paramount Plus, comme celle-ci avec Sylvester Stallone. Il incarne le chef de la mafia Dwight « Le Général » Manfredi, qui est sorti de prison après 25 ans pour être exilé dans l’Oklahoma. Dans la saison 2, Dwight et son équipe continuent de développer leur empire à Tulsa, mais les menaces planent sur la mafia de Kansas City et sur un puissant homme d’affaires local.

Première diffusion le dimanche 15 septembre à 3 h HE sur Paramount Plus

76e cérémonie des Emmy Awards (ABC)

La plus grande soirée de la télévision revient à son créneau habituel de septembre, après que la cérémonie de l’année dernière ait été reportée à janvier dernier en raison des grèves à Hollywood. La cérémonie sera animée par le duo comique père-fils Eugene Levy et Dan Levy, célèbres pour « Schitt’s Creek » (et de nombreux Emmy Awards). Alors que Netflix est en tête de toutes les chaînes en termes de nominations, les grandes catégories sont dominées par son rival FX. « Shogun » arrive en tête de tous les programmes avec 25 nominations, suivi de près par « The Bear » avec 23 nominations. Ils devraient remporter respectivement les prix du meilleur drame et de la meilleure comédie, ainsi que les prix d’interprétation, d’écriture et de réalisation.

Première diffusion le dimanche 15 septembre à 20 h HE sur ABC (via Fronde ou Fubo)