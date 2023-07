7 nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Chat

Google Chat est toujours en train de faire son truc de messagerie, même si Google met l’essentiel de son énergie à pousser RCS et Messages et il existe d’innombrables autres applications de messagerie que vous pourriez utiliser. Les utilisateurs de Hangouts qui sont passés au chat existent et ont maintenu cette vie dans l’espoir de voir des améliorations de la part de Google.

Aujourd’hui, Google a annoncé que 7 nouvelles fonctionnalités sont en route vers Google Chat. Yo, c’est excitant !

Ci-dessous, nous avons une ventilation de tout ce qui est nouveau et quand vous pourriez commencer à le voir. Spoiler : un tas d’articles sont déjà disponibles. Mais pour que vous sachiez, nous parlons de choses comme les fonctionnalités de Gmail qui trouvent leur chemin vers le chat, l’édition appropriée, les citations et les applications dans les conversations personnelles.

Composition intelligente : Vous connaissez cette expérience amusante de saisie semi-automatique que vous voyez dans Gmail, où le compositeur sait ce que vous êtes sur le point de taper et vous permet de balayer ou d’appuyer sur la touche de tabulation pour terminer une phrase ? Google Chat l’obtient maintenant. Ces suggestions sont déployées en anglais, français, italien, espagnol et portugais pour tous les utilisateurs de Chat qui utilisent le client Web.

Modifier et supprimer des messages : Ceci est déjà disponible pour les utilisateurs de Chat, mais c'est suffisamment nouveau pour le souligner. Google vous permet non seulement de modifier les messages que vous avez envoyés, mais vous pouvez également les supprimer. Non, vous n'avez pas à payer 8 $.

Citation de message : dans les discussions en grand groupe, il peut être utile de citer un message dans votre réponse pour maintenir votre conversation sur la bonne voie avec une personne ou un sujet en particulier. Désormais, lorsque vous cliquez sur le raccourci de réponse sur un message spécifique, il le cite dans votre réponse. Ceci est disponible pour tous les utilisateurs.

Lire les reçus pour les groupes : Les confirmations de lecture ne sont pas une nouveauté, mais elles sont désormais prises en charge dans les discussions de groupe. Lors d'une conversation de groupe, les avatars s'affichent à côté des messages qui ont été lus par les personnes du groupe. Cela sera déployé à la fois sur mobile et sur le Web ce mois-ci.

Liens dans le texte : Google va vous permettre de créer un lien hypertexte dans un chat sur le Web et Android dans « les semaines à venir ». Cela signifie que vous pouvez mettre en surbrillance du texte, puis le transformer en lien plutôt que d'avoir à coller un lien entier dans le chat. C'est mignon!

Masquer les conversations inactives : Google a déjà commencé à le faire : il masquera automatiquement les conversations inactives qui n'ont eu aucune action dans les 7 jours. Ces conversations ne sont pas supprimées ou quoi que ce soit, elles se cachent simplement de votre vue de chat sur le Web pour laisser de l'espace pour vos conversations actives. Ils réapparaîtront également lorsque quelqu'un enverra un nouveau message.

Ajouter des applications: Google va vous permettre d'ajouter des applications à vos chats personnels « dans les semaines à venir ». Cela signifie la possibilité d'ajouter des applications comme Asana ou Zapier ou Giphy pour vous aider à faire avancer les choses ou à améliorer vos conversations.

Qui utilise encore Google Chat ? L’expérience s’est-elle généralement bien déroulée après la mort de Hangouts ou Hangouts vous manque-t-il beaucoup ? En tant qu’utilisateur de Telegram, je peux dire que rien ne me manque à propos de Hangouts, mais je suis curieux de savoir si Chat a également été un remplacement relativement bon.

Lien Google Play: Chat Google

// Google