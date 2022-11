7 nouvelles escapades dans les Caraïbes

Bélize

Alaia Belize, collection d’autographes

Une pierre angulaire pour les plongeurs, dont Jacques-Yves Cousteau, le Belize abrite le système de réserves du récif de la barrière du Belize, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et le deuxième plus grand système de récifs au monde. Et il n’est qu’à quelques centaines de mètres de l’Alaia Belize, Autograph Collection sur Ambergris Caye. En fait, la propriété propose des excursions de plongée sous-marine et de plongée en apnée directement depuis son quai ainsi que des instructions et une certification PADI (Professional Association of Diving Instructors) via le Belize Pro Dive Shop sur place.

Pourtant, le récif n’est pas le seul attrait. Alaia Belize, le premier complexe Marriott International du pays, dispose d’un spa et de trois piscines, dont une piscine sur le toit et un salon avec vue sur les Caraïbes. Faites le tour en voiturette de golf, un moyen courant d’explorer les rues de San Pedro, et entrez dans les galeries d’art et les restaurants (vous pourrez louer des voiturettes à l’hôtel). De retour au complexe, vous pourrez faire une pause pour un dernier verre dans l’un des quatre bars avant de vous retirer dans l’une des 155 chambres et suites. Tarifs à partir de 349 $ la nuit.