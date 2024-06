7 nouveaux cas de coqueluche confirmés à Fayette Co.

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Le département de santé du comté de Lexington-Fayette a informé la communauté qu’une épidémie de « coqueluche », connue sous le nom de coqueluche, a frappé Lexington, alors que sept nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière.

Le département a détaillé sur les réseaux sociaux que la maladie respiratoire se propage par la toux et les éternuements. Avec les sept nouveaux cas, le comté de Fayette compte désormais 21 cas confirmés de coqueluche depuis le 26 avril.

En outre, les responsables du ministère ont déclaré que le vaccin contre la coqueluche fait partie du programme de vaccination de routine pour les enfants d’âge scolaire et qu’un rappel est recommandé pour les enfants âgés de 11 ans et plus.

« L’immunité du vaccin a tendance à diminuer avec le temps, ce qui rend le rappel important pour les enfants plus âgés et les adultes, alors parlez à votre prestataire pour savoir si vous avez besoin d’une nouvelle dose », peut-on lire dans le message.