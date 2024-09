7 notions de base pour la rentrée scolaire

À l’approche de la rentrée scolaire, les parents comme les enfants ressentent un mélange d’excitation et d’anxiété.

C’est le moment des nouveaux départs, des nouvelles amitiés et des nouvelles opportunités d’apprentissage.

Mais c’est aussi une période où le maintien de la santé devient crucial.

Avec le retour en classe, les enfants sont exposés à de nouveaux environnements et à de nouvelles routines et les parents finissent par jongler avec leurs horaires pour s’adapter aux heures scolaires.

Cela peut souvent amener les gens à négliger des choses importantes comme leur santé.

Voici quelques conseils de santé efficaces pour assurer une rentrée scolaire en douceur et en santé.

Établir une routine

L’un des ajustements les plus importants lors de la rentrée scolaire est le rétablissement d’une routine quotidienne.

Cela aide les enfants à se sentir en sécurité et à comprendre ce qu’on attend d’eux.

Un conseil utile est de commencer par établir une heure de coucher et un horaire de réveil réguliers quelques semaines avant le début de l’école.

Cette approche garantit qu’au début de l’école, chacun puisse s’adapter plus facilement et maintenir des habitudes saines, car un sommeil adéquat est essentiel à la concentration, à la mémoire et au bien-être général pendant cette période particulièrement importante.

Sans surprise, le début de la journée d’école peut être chaotique, mais une routine bien planifiée peut vraiment aider.

Cela peut être aussi simple que de préparer des vêtements, des sacs et des déjeuners la veille pour réduire le stress du matin.

Donner la priorité à la nutrition

Une alimentation équilibrée est essentielle à la croissance, au développement et aux résultats scolaires d’un enfant.

Assurez-vous que les repas de votre enfant comprennent une variété de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines et de produits laitiers.

Essayez de limiter les collations et les boissons sucrées, car le sucre peut entraîner une baisse des niveaux d’énergie et de la concentration.

Les repas scolaires doivent être nutritifs et attrayants et comprendre une variété d’aliments tels que des sandwichs à base de pain complet, des fruits frais, des légumes et une source de protéines comme du fromage.

Le petit-déjeuner est également essentiel pour bien démarrer la journée, car il fournit l’énergie nécessaire pour être efficace.

Optez pour un mélange de protéines, de graisses saines et de glucides, avec par exemple des céréales complètes avec du lait, du yaourt avec des fruits ou des œufs avec du pain grillé complet.

Mettre l’accent sur la santé mentale

La transition vers le retour à l’école peut être stressante.

Il est donc important d’encourager une communication ouverte avec votre enfant au sujet de ses sentiments et de ses préoccupations.

Il est essentiel de créer un environnement favorable dans lequel votre enfant se sent à l’aise pour discuter de ses préoccupations.

Si vous sentez que votre enfant souffre effectivement de stress ou d’anxiété, essayez de lui enseigner des techniques de pleine conscience et de relaxation pour mieux gérer les pensées et les émotions négatives.

Des techniques simples telles que la respiration profonde, la méditation ou le yoga peuvent être très efficaces si elles sont appropriées.

Il existe également de nombreuses applications et ressources en ligne disponibles pour aider les enfants à pratiquer la pleine conscience.

Toutefois, si vous pensez que votre enfant est aux prises avec des problèmes de santé mentale plus graves, il peut être nécessaire de demander l’aide d’un professionnel, auprès duquel le conseiller scolaire, le psychologue et votre pédiatre peuvent apporter un soutien et des conseils utiles.

Même si cela peut paraître évident, il est essentiel de souligner l’importance de maintenir une hygiène adéquate pour la santé.

Vous pouvez rappeler à votre enfant l’importance de se laver les mains avec de l’eau et du savon (ou d’utiliser un désinfectant pour les mains lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles), en particulier avant de manger, après être allé aux toilettes et après avoir toussé ou éternué.

Une bonne hygiène des mains est l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir la propagation des germes et le développement de maladies, ce qui est particulièrement crucial lorsque l’on va à l’école et que l’on interagit avec de nombreux autres enfants.

De plus, il est nécessaire de s’assurer que les vaccinations de votre enfant sont à jour, ce qui est important pour prévenir les maladies et maintenir une bonne santé au sein de la communauté.

Créer un environnement propice aux devoirs

Il est important de trouver un endroit calme et bien éclairé à la maison pour faire ses devoirs et étudier.

Un espace désigné aide les enfants à se concentrer et à développer de bonnes habitudes d’étude.

Cela minimise les distractions en gardant la zone d’étude exempte de bruit et d’appareils électroniques qui ne sont pas nécessaires aux travaux scolaires.

Vous pouvez définir une heure précise pour les devoirs chaque jour ; cette cohérence aide votre enfant à comprendre l’importance des devoirs et à gérer son temps efficacement.

Encourager les interactions sociales saines

Encouragez votre enfant à développer des compétences sociales saines en interagissant avec ses pairs et en participant à des activités de groupe.

L’interaction sociale est essentielle au développement émotionnel et à la construction d’amitiés.

Félicitez votre enfant pour ses efforts et ses réalisations à l’école et dans ses activités parascolaires.

Le renforcement positif renforce l’estime de soi et la motivation. Il est également important d’apprendre à votre enfant à reconnaître et à signaler toute forme de harcèlement. Encouragez-le à s’exprimer s’il est victime de harcèlement ou si quelqu’un d’autre est victime de harcèlement et à demander de l’aide à des adultes de confiance.

Gérer le temps passé devant un écran

La technologie a indéniablement transformé tous les aspects de notre vie de manière permanente. Cependant, elle a aussi ses inconvénients.

Il est indispensable d’établir des règles claires concernant le temps passé devant un écran, notamment sur un ordinateur, une télévision, une tablette ou un smartphone. Pour ce faire, il est possible de désigner certaines zones de la maison, comme la salle à manger et la chambre à coucher, comme zones sans écran, afin de favoriser les interactions familiales et des habitudes plus saines.

Passer trop de temps devant un écran peut affecter le sommeil, l’activité physique et les interactions sociales. Cela peut également avoir un impact important sur la santé mentale, notamment en raison d’une utilisation excessive des plateformes de médias sociaux.

La rentrée scolaire est une période passionnante qui offre de nombreuses opportunités de croissance, d’apprentissage et de développement personnel. Armés de conseils de santé essentiels, les parents jouent un rôle essentiel pour favoriser le bien-être de leurs enfants et permettre une transition en douceur vers l’année scolaire.

Alors que les enfants entament ce nouveau chapitre de leur vie, vous pouvez aider efficacement votre enfant à surmonter les défis auxquels il pourrait être confronté et à saisir les opportunités futures, jetant ainsi les bases d’une année scolaire saine et réussie.

Réimprimé avec la permission du magazine Family Flavours