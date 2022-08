7 nations prêtes à révoquer la reconnaissance du Kosovo – Belgrade

C’est l’accomplissement de la diplomatie serbe, déclare le président Aleksandar Vucic

Belgrade a réussi à convaincre sept nations de retirer leur reconnaissance du Kosovo, a déclaré samedi le président serbe Aleksandar Vucic, s’adressant à la nation. Le président n’a pas nommé les pays spécifiques qui avaient dit à Belgrade qu’ils le feraient, mais a tout de même salué le développement comme une réalisation de la diplomatie serbe, démontrant que la Serbie bénéficie du soutien de la majorité du monde.

“En ce moment, dans mon tiroir et dans le tiroir du ministre des Affaires étrangères, il y a sept documents confirmant la dé-reconnaissance du Kosovo”, Vucic a déclaré lors de son allocution. Il a ensuite déclaré que Pristina en particulier cherchait à être reconnue par le Vietnam et le Kenya, ajoutant que Belgrade “a également travaillé” avec ces nations. Il n’était cependant pas clair si les positions de ces deux nations sur le Kosovo avaient changé de quelque manière que ce soit.

Au lieu de cela, Vucic a déclaré que les diplomates de son pays « n’est pas resté les bras croisés » face au Kosovo “constant” tente de rallier la communauté internationale à sa cause. “Maintenant, le nombre de pays qui ont retiré leur reconnaissance est passé de quatre à sept”, il ajouta.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, a déclaré en mai que quatre nations avaient retiré leur reconnaissance du Kosovo, mais ne les a pas nommés non plus. Ces nations seraient nommées si nécessaire, avait-il déclaré à l’époque.

Vucic a fait ces remarques alors que la Serbie et le Kosovo sont parvenus à un accord sur la liberté de circulation. Belgrade a accepté d’autoriser les titulaires de cartes d’identité du Kosovo à se rendre librement en Serbie et Pristina a déclaré qu’elle accorderait les mêmes droits aux titulaires de cartes d’identité serbes, y compris les Serbes du Kosovo vivant dans la partie nord de la région séparatiste. Vucic a soutenu que la mesure avait été prise uniquement “pour des raisons pratiques” et ne constitue pas une étape vers la reconnaissance de Pristina par Belgrade.

L’accord négocié par l’UE fait suite à des semaines de tensions entre la Serbie et le Kosovo. Certains problèmes qui tendent les relations entre Pristina et Belgrade, notamment les plaques d’immatriculation, restent non résolus.

Moins de la moitié des États membres de l’ONU ont reconnu le Kosovo depuis que la région séparatiste a déclaré unilatéralement son indépendance de Belgrade en 2008. Tous les membres de l’UE ne reconnaissent pas non plus le Kosovo : la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne ne l’ont pas fait jusqu’à présent.

Sur le G20, 11 nations le reconnaissent et huit ne le reconnaissent pas. Ceux qui ne reconnaissent pas l’indépendance de la région séparatiste sont la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Indonésie et le Mexique.

Auparavant, Belgrade a affirmé avoir réussi à convaincre 18 nations de retirer leur reconnaissance du Kosovo. La liste des nations qui l’auraient fait, selon les autorités serbes, comprend principalement des pays situés dans la région des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie-Pacifique. Le Kosovo écarte des déclarations telles que “Propagande serbe.”